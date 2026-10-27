Tarifele de salubritate pentru colectarea deșeurilor în zonele Avrig, Agnita și Săliște ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Sunt propuse scumpiri și pentru sortarea și tratarea deșeurilor la Șura Mică. La 27 octombrie 2026, acestea erau încă proiecte, nu sume noi de plată pentru locuitori.

Consiliul Județean Sibiu a înscris cele patru proiecte pe ordinea de zi a ședinței din 29 octombrie 2026. Operatorul SOMA a cerut ajustarea tarifelor. Consiliul Județean urmează să decidă ce mandat primește reprezentantul județului la ADI ECO Sibiu, asociația prin care autoritățile locale decid asupra acestor tarife. Acolo se votează aprobarea lor.

Cât cresc tarifele pe tonă

În zona Avrig, proiectul Consiliului Județean din 14 octombrie propune ca tariful pentru deșeurile reziduale, adică gunoiul rămas după separarea materialelor reciclabile, să urce de la 276,24 la 291,56 lei pe tonă. Diferența este de 15,32 lei pe tonă. Pentru materialele reciclabile, propunerea este de creștere de la 1.791,92 la 1.891,27 lei pe tonă, iar pentru transferul gunoiului rezidual, de la 124,20 la 131,09 lei pe tonă.

În zona Agnita, documentul Consiliului Județean din 14 octombrie indică 687,45 lei pe tonă pentru gunoiul rezidual, față de 650,85 lei în prezent, o creștere de 36,60 lei. Tariful pentru materialele reciclabile ar urca de la 1.892,62 la 1.998,87 lei pe tonă. În zona Săliște, documentația publică asociată proiectului indică o creștere de la 546,20 la 576,88 lei pe tonă pentru gunoiul rezidual și de la 1.909,16 la 2.016,37 lei pe tonă pentru reciclabile.

La Șura Mică se schimbă alte două tarife, potrivit proiectului Consiliului Județean din 6 octombrie. Sortarea materialelor reciclabile ar costa 878,95 lei pe tonă, față de 828,74 lei, iar tratarea biodeșeurilor, precum resturile alimentare, ar costa 381,34 lei pe tonă, față de 359,56 lei. Toate sumele din proiecte sunt fără TVA și privesc cantități de deșeuri, nu plata lunară a unei persoane.

În cele trei zone de colectare, majorările propuse sunt de aproximativ 5,5%, 5,6% față de tarifele anterioare. Pentru cele două activități de la Șura Mică, creșterea este de aproximativ 6,1%. Proiectele pentru Avrig și Agnita folosesc schimbarea prețurilor de consum din septembrie 2025 până în august 2026, iar cel pentru Șura Mică folosește perioada august 2025, august 2026.

Când se schimbă plata gospodăriei

Data propusă pentru noile tarife este 1 ianuarie 2027, dar votul programat la Consiliul Județean nu le pune singur în aplicare. Potrivit Legii serviciului de salubrizare și regulilor autorității care supraveghează serviciul, ADI ECO trebuie să aprobe tarifele. Dacă locuitorii plătesc printr-o taxă locală, schimbarea tarifului operatorului nu modifică automat suma lunară cerută de primărie: este necesară și aprobarea taxei locale.

De aceea, creșterea în lei pe tonă nu poate fi trecută direct pe factura unei familii. Suma pentru 2027, în lei pe persoană sau pe gospodărie, depinde de hotărârea locală și de felul în care se face plata în fiecare localitate. Ca reper pentru o sumă plătită de locuitori, Primăria Avrig a indicat pentru 2025 o taxă de 20 de lei pe persoană pe lună. Aceasta este o taxă din 2025, nu cuantumul pentru 2027.

Ce verifică locuitorii

Apariția proiectelor nu cere depunerea unei declarații noi. După voturile ADI ECO și publicarea hotărârilor locale, locuitorii pot verifica la primăria lor suma aprobată și modul de plată. Dacă numărul de persoane sau situația locuinței sunt trecute greșit la taxa de salubrizare, pot cere corectarea datelor la serviciul local de taxe și pot păstra numărul de înregistrare al cererii.

Primăria Avrig pune la dispoziție formulare pentru declararea și corectarea taxei de salubrizare. Pentru o factură emisă direct, sesizarea se trimite mai întâi operatorului. Dacă problema rămâne nerezolvată, autoritatea de reglementare A.N.R.S.C. primește petiții prin formularul său oficial sau prin poștă.