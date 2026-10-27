Consumatorii casnici din România nu plătesc automat mai mult la gaze odată cu avansul pieței europene, unde cotațiile au trecut luni, 26 octombrie 2026, de 97 euro/MWh, potrivit Sibiu 100%. Facturarea gospodăriilor urmează un mecanism temporar care compară prețul contractual cu rezultatul unei formule legale și îl aplică pe cel mai mic.

Scumpirea persistentă a gazelor pe piețele europene poate majora cheltuielile de achiziție ale furnizorilor. Transmiterea acestora către clienți poate avea însă un calendar diferit, iar efectul nu este obligatoriu același pentru fiecare contract.

Prețul facturat rezultă din compararea a două valori

În România, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026 stabilește mecanismul pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027. Pentru clienții casnici, furnizorul facturează minimum dintre suma pe unitate prevăzută contractual și cea obținută prin calculul reglementat.

În calcul intră următoarele componente:

Cheltuiala pentru cumpărarea gazelor naturale.

Componenta aferentă furnizării, de 0,015 lei/kWh.

Tarifele supuse reglementării.

Taxele și alte componente stabilite prin legislație.

Regimul diferă de plafonarea anterioară: atunci, limita prețului final pentru gospodării era de 0,31 lei/kWh. Mecanismul actual folosește comparația cu prețul contractual, nu aceeași limită fixă.

Prețul pe kWh și consumul determină suma de plată

Pentru compararea ofertelor contează prețul final în lei/kWh înscris în contract sau în factură. Cotația TTF, reperul tranzacțiilor europene de gaze de la Amsterdam, nu reprezintă tariful aplicat direct gospodăriilor românești.

O factură de iarnă poate fi mai mare chiar dacă prețul unei unități de energie nu se modifică. Încălzirea mărește consumul, iar cantitatea utilizată depinde de suprafața casei, de izolație, de temperatura de afară și de setarea termostatului.

Comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) permite identificarea ofertelor de pe piață. Înaintea schimbării furnizorului, comparația presupune și examinarea condițiilor contractuale. Consumul lunar și notificările furnizorului completează informațiile despre cheltuiala efectivă.

Tranzacțiile europene arată presiunea asupra achizițiilor

Contractele futures, adică tranzacțiile pentru livrare la o dată viitoare, aferente lunii următoare au urcat cu până la 3,5% în prima parte a ședinței de la Amsterdam. La 08:50, prețul era de 96,88 euro/MWh, cu un avans de 3,2%.

Diferența dintre cotația de la 08:50 și pragul menționat în deschidere reflectă evoluția prețului în momente diferite ale ședinței de tranzacționare. Deși piața a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, cotațiile rămân sub recordurile crizei energetice precedente. Avansul alimentează îngrijorări privind cheltuielile cu energia, inflația și activitatea economică europeană.

Stocurile reduse amplifică presiunea înaintea iernii

Depozitele din Uniunea Europeană au un grad de umplere de aproximativ 75%, minimul acestei perioade calendaristice începând din 2009. În Germania, nivelul depășește ușor 61%. Aceste valori privesc rezervele europene și germane, nu stocurile României.

Răcirea vremii sporește necesarul de încălzire atât pentru locuințe, cât și pentru clădirile comerciale. Depozitele contribuie la acoperirea acestei cereri, iar o iarnă mai rece decât estimările ar putea accentua presiunea asupra aprovizionării.

În paralel, Europa concurează pentru gaze naturale lichefiate (GNL) cu mari cumpărători, inclusiv din Asia. Conflictul din Orientul Mijlociu adaugă incertitudini privind disponibilitatea încărcăturilor și transportul acestora.

Importurile europene de GNL din octombrie sunt inferioare celor din perioada corespunzătoare a anului trecut, deși luna marchează de regulă accelerarea pregătirilor pentru iarnă. După criza din 2022, aceste livrări au devenit esențiale pentru aprovizionarea continentului. Dependența de importuri sporește vulnerabilitatea la întreruperi când rezervele sunt mici și cererea urmează să crească.

În lunile următoare, temperaturile, fluxurile de import și refacerea stocurilor vor influența prețurile. Vremea rece asociată unor livrări limitate ar putea prelungi presiunea asupra cotațiilor.

Data de 1 aprilie 2027 nu confirmă o majorare

După expirarea mecanismului temporar, prețurile facturate ar putea avea evoluții diferite, în funcție de reglementările aplicabile și de contractul fiecărui client. Începerea acestei etape nu constituie, prin ea însăși, confirmarea unei scumpiri.