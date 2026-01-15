Compania OpenAI, dezvoltatorul modelului de inteligență artificială ChatGPT, a intrat pe piața serviciilor de traducere automată prin lansarea unui nou instrument web. Denumit ChatGPT Translate, serviciul este un competitor direct pentru Google Translate, suportă peste 50 de limbi și oferă o interfață familiară, alături de funcționalități noi, notează publicația The Verge.

Un competitor direct pentru Google Translate

Interfața ChatGPT Translate este similară cu cea a serviciilor de traducere existente, fiind concepută pentru o utilizare intuitivă. Asemănările vizuale cu Google Translate sunt evidente, ambele platforme folosind o structură clasică, cu două casete de text: una pentru textul sursă și cealaltă pentru afișarea traducerii. Limbile de origine și destinație pot fi selectate rapid din meniuri derulante. Acest design familiar permite utilizatorilor să folosească serviciul fără o perioadă de adaptare.

Diferențe în funcționalități și tipuri de conținut

Funcționalitățile celor două servicii prezintă diferențe semnificative. Google Translate acceptă o varietate mai mare de conținut, inclusiv imagini, documente și pagini web. Serviciul OpenAI este mai limitat la acest capitol. Deși pagina sa menționează traducerea de text, imagini și voce, opțiunea de traducere a imaginilor nu este încă implementată. Platforma are capacități diferite în funcție de dispozitiv: versiunea pentru desktop permite doar traducerea textului introdus manual, în timp ce cea accesibilă din browserul mobil adaugă posibilitatea traducerii vocale prin microfon.

Opțiuni de personalizare a stilului

Elementul principal de diferențiere al ChatGPT Translate este posibilitatea de a personaliza stilul traducerii. Utilizatorii pot adăuga instrucțiuni pentru a modifica tonul textului final, cum ar fi comanda „tradu acest text și fă-l mai formal, de afaceri”. Această funcționalitate oferă un control superior asupra rezultatului, fiind utilă în contexte profesionale sau creative. Capacitatea de a ajusta stilul reprezintă un avantaj față de traductoarele clasice, care generează de regulă o singură variantă a textului.

Strategia OpenAI și disponibilitatea serviciului

Noul instrument nu este o inovație tehnologică majoră, ci mai degrabă o separare a funcției de traducere, existentă deja de ani de zile în chatbot-ul ChatGPT, într-un serviciu web dedicat. O diferență importantă față de Google Translate este disponibilitatea. ChatGPT Translate nu are o aplicație mobilă dedicată în magazinele Apple sau Google, spre deosebire de competitorul său. Până la acest moment, OpenAI nu a comunicat oficial lansarea serviciului și nici nu a specificat ce model de inteligență artificială folosește platforma.