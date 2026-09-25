Unul din doi români cu vârste între 16 și 24 de ani avea cel puțin competențe digitale de bază, iar procentul se număra printre cele mai mici din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat invocate de Nicolae Țibrigan, expert în dezinformare online.

Nicolae Țibrigan a declarat, într-un interviu la B1 TV publicat la 25 septembrie 2026, că deținerea unor competențe digitale de bază nu înseamnă automat capacitatea de a recunoaște propaganda sau dezinformarea.

Folosirea TikTok nu garantează verificarea informațiilor

Expertul a indicat trei situații în care utilizarea unei platforme digitale nu este însoțită de evaluarea critică a conținutului:

sursa unui clip nu este verificată;

un cont coordonat nu este recunoscut;

popularitatea unei postări este confundată cu credibilitatea acesteia.

Elevii și adulții ar urma să fie pregătiți prin metode diferite

În aceeași discuție s-a arătat că pentru elevi sunt pregătite variante de curs prin care aceștia să învețe să verifice informațiile online și să identifice deepfake-urile, adică materiale generate sau manipulate digital, precum și informațiile false.

Pentru adulți, Nicolae Țibrigan consideră că nu sunt neapărat necesare cursuri specializate. El propune campanii publice de informare care să ofere avertismente timpurii și mesaje persuasive, neintruzive, despre capcanele întâlnite online.