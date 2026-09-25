Guvernul a stabilit un grant de maximum 333 de lei pe hectar pentru producătorii agricoli cu suprafețe de porumb sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) trebuie să efectueze plățile până la 31 decembrie 2026.

Forma finală a Hotărârii Guvernului nr. 751/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 24 septembrie 2026, potrivit AgroIntel. Măsura fusese anunțată la 18 septembrie, însă actul publicat stabilește formula de calcul, condițiile de eligibilitate și calendarul cererilor.

Grantul scade odată cu procentul de afectare

Plafonul de 333 de lei pe hectar, echivalentul a maximum 63 de euro pe hectar, se aplică suprafețelor cu un grad de afectare de peste 90% și până la 100%, inclusiv. Sunt eligibile și suprafețele afectate în proporție de minimum 30%.

Pentru un procent fix cuprins între 30% și 90%, suma se obține prin înmulțirea plafonului pe hectar cu procentul de afectare înscris în procesul-verbal și împărțirea rezultatului la 100. Dacă documentul consemnează un interval, în formulă intră media aritmetică a limitelor acelui interval.

Suma totală acordată beneficiarului rezultă din înmulțirea grantului pe hectar cu suprafața afectată din procesul-verbal. Suprafața luată în calcul nu poate depăși suprafața determinată de APIA pe baza cererii de plată pentru 2025.

Ajutorul maxim reprezintă 5,08% din cheltuielile eligibile medii estimate pentru culturile afectate. Aceste cheltuieli ajung la aproximativ 6.560 de lei pe hectar, respectiv circa 1.250 de euro pe hectar, în timp ce pierderea de venit este cuprinsă între 210 euro și 890 de euro pe hectar, în funcție de gradul de afectare.

Eligibilitatea depinde de documentele și cererea din 2025

Schema se aplică producătorilor agricoli din sectorul vegetal de pe întreg teritoriul României. Condițiile și documentele relevante sunt:

Fermierul trebuie să aibă un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru perioada din iunie până în august 2025, aferent culturilor de porumb sau floarea-soarelui.

Procesul-verbal trebuie să fie înregistrat la direcția pentru agricultură județeană și inclus în situația centralizatoare transmisă către APIA, dar nu se redepune odată cu cererea pentru grant.

Beneficiarul trebuie să fi depus la APIA o cerere de plată pentru anul 2025.

Documentul cu coordonatele bancare se depune numai dacă acestea s-au modificat față de cererea din 2025.

Copiile documentelor de identificare existente în dosarul cererii din 2025 rămân valabile dacă nu au intervenit modificări.

Codurile APIA includ culturile obișnuite, ecologice și loturile semincere

Hotărârea acoperă următoarele culturi și coduri din nomenclatorul APIA:

108, porumb boabe.

1081, porumb boabe ecologic, în conversie sau ecologic, după caz.

115, porumb, lot semincer.

116, porumb, lot de hibridare, formă feminină.

117, porumb, lot de hibridare, formă masculină.

118, porumb, alte loturi pentru producerea seminței.

502, porumb declarat în sistemul specific pentru culturile asociate, cod derivat utilizat pentru plăți și controale.

123, floarea-soarelui.

124, floarea-soarelui ecologică, în conversie sau ecologică.

125, floarea-soarelui, lot semincer.

126, floarea-soarelui, lot de hibridare.

201, floarea-soarelui pentru sămânță certificată.

2011, floarea-soarelui pentru sămânță certificată, ecologică sau în conversie.

505, floarea-soarelui, cod derivat utilizat pentru schemele de plată și controale.

Calendarul începe cu centralizarea la nivel județean

Fiecare direcție pentru agricultură județeană are la dispoziție maximum 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii pentru a transmite centrului județean APIA lista producătorilor cu procese-verbale, organizată pe unități administrativ-teritoriale.

După expirarea acestui termen, fermierii au maximum 20 de zile lucrătoare pentru a depune cererea de acordare a sprijinului. Documentele se transmit centrului județean sau local APIA la care a fost înregistrată cererea de plată din 2025, respectiv centrului APIA din municipiul București, după caz.

Cererea poate fi trimisă prin fax, poștă sau e-mail. Copiile depuse trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul”, data și semnătura beneficiarului. APIA pune la dispoziție formulare pretipărite care includ suprafețele stabilite în urma controalelor administrative și a verificărilor la fața locului.

Bugetul disponibil poate reduce proporțional plata individuală

Schema are resurse totale de 155.361.520 de lei, echivalentul a 29.600.000 de euro la cursul de 5,2487 lei pentru un euro prevăzut de regulament.

Finanțarea este împărțită în două tranșe egale. O sumă de 77.680.760 de lei, echivalentul a 14.800.000 de euro, reprezintă finanțare externă nerambursabilă prin Fondul european de garantare agricolă. Alte 77.680.760 de lei, tot echivalentul a 14.800.000 de euro, provin din bugetul Ministerului Agriculturii, de la bugetul de stat.

Dacă o plată ajunge într-un cont invalid, banii pot fi realocați în contul corect indicat de beneficiarul eligibil, fără ca operațiunea să fie considerată o plată nouă. Corectarea trebuie făcută tot până la 31 decembrie 2026.

Dacă necesarul depășește plafoanele bugetare aprobate, ajutorul se reduce proporțional pentru toți beneficiarii. Dacă cererile eligibile însumează mai puțin decât bugetul alocat, diferența se redistribuie în mod egal pentru numărul total de hectare eligibile, fără depășirea plafonului maxim pe hectar.