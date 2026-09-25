Rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,26% la sfârșitul lunii august 2026, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Indicatorul a crescut cu 0,01 puncte procentuale față de iulie.

Datele ANOFM, prezentate de News.ro, arată că în evidențele agenției figurau 260.919 șomeri. Persoanele de peste 55 de ani formau cel mai numeros grup, cu 65.981 de șomeri înregistrați.

ANOFM a mai transmis că, din totalul șomerilor înregistrați, 61.718 au fost șomeri indemnizați și 199.201 neindemnizați. Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a fost mai mare cu 3.960 de persoane, iar în cazul șomerilor neindemnizați numărul a scăzut cu 2.930 de persoane.

Pe medii de rezidență, la finele lunii august, 72.498 de șomeri proveneau din mediul urban și 188.421 din mediul rural. Numărul șomerilor femei la 31 august 2026 se ridica la 127.510 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 133.409.

După nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar aveau o pondere de 28,48% din totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM. În același timp, șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintau 33,17% din total, iar cei cu studii universitare 5,09%, potrivit datelor ANOFM.

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