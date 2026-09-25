Meta a anunțat construirea cablului submarin Petal, care va conecta Franța și Statele Unite la o capacitate de 1 Pbps, echivalentul a 1.000 Tbps, și ar urma să intre în serviciu în 2029.

Informațiile au fost relatate de Tom. Tom’s Hardware arată că Anjana leagă Spania de Statele Unite pe o distanță de 4.425 de mile, folosește 24 de perechi de fibre și ajunge la 480 Tbps. Meta susține că Petal va deveni cel mai avansat cablu submarin de această lungime.

Fibra cu două nuclee va susține dublarea capacității

Noul cablu va utiliza 48 de perechi de fibre și o soluție cu două nuclee, câte 24 de perechi pentru fiecare nucleu, pentru a atinge 1 Pbps pe distanțe transatlantice și pentru a fi de două ori mai rapid decât Anjana. Meta estimează că această arhitectură poate asigura suficientă capacitate pentru ca 75% din populația planetei să asculte simultan fișiere MP3 de cel mult 160 kbps. Estimarea nu include streamingul lossless, care folosește fișiere fără pierderi de calitate.

Cablul submarin pe fundul oceanului – Financiarul

Soluția cu două nuclee aduce dificultăți privind reducerea diafoniei și menținerea unei atenuări scăzute pe întreaga lungime. Pentru limitarea atenuării, preforma fibrei va fi fabricată din silice sintetică ultrapură. Diafonia va fi redusă prin controlarea indicilor de refracție din nuclee și din mediul înconjurător, precum și prin propagarea semnalelor optice în sensuri opuse.

Aproximativ 100 de repetoare vor menține semnalul

Un cablu submarin de această lungime are nevoie, de regulă, de aproximativ 100 de repetoare pentru a transmite semnalul fără degradare.

Interfața de grupare și separare Fan-In/Fan-Out (FIFO) va transforma fibra cu două nuclee în două fibre cu un singur nucleu înaintea amplificării. După acest proces, sistemul le va reconverti în fibră cu două nuclee.

Petal va fi construit împreună cu NEC și Sumitomo Electric Industries, iar Orange va sprijini aterizarea cablului în Franța. Meta afirmă că proiectul urmărește creșterea capacității și rezilienței infrastructurii europene de comunicații.

Tom’s Hardware notează că infrastructura submarină este esențială pentru conectivitate și a fost vizată în mod repetat de planuri de sabotaj, în timp ce creșterea numărului de dispozitive conectate mărește necesarul de cabluri rapide și fiabile.