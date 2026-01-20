Europa se joacă cu focul. Amenințările hibride și militare cresc, dar continentul tratează rețelele de comunicații, coloana sa vertebrală digitală, ca pe un simplu bun de consum. Unul ieftin. Gata. Aceasta este vulnerabilitatea strategică pe care puțini o discută. Relatează HotNews.

Avertismentul dur vine de la Vodafone. Un nou raport de analiză aruncă o lumină necruțătoare asupra acestei probleme. Documentul, intitulat „Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării” și citat de HotNews, arată un adevăr simplu: securitatea continentului este acum legată ombilical de securitatea rețelelor sale, iar liderii politici par să ignore complet miza.

De la spital la tanc: Când pică rețeaua, pică totul

Să ne imaginăm un scenariu simplu. O pană majoră de rețea. Nu mai vorbim doar de imposibilitatea de a posta pe social media. Vorbim de spitale care nu mai pot accesa datele pacienților. De rețele energetice care cedează. De sisteme de transport și logistică paralizate, de piețe financiare blocate. Un haos total.

Acum, să ducem scenariul în zona militară. Conectivitatea a devenit indispensabilă pentru mecanismele de comandă și control ale forțelor armate. Dronele, comunicațiile securizate, logistica de război, toate depind de o rețea stabilă și sigură. Raportul Vodafone subliniază o realitate brutală: „dacă această infrastructură este perturbată sau compromisă, consecințele se pot răspândi cu mult dincolo de o singură industrie strategică, subminând stabilitatea economică și strategia de apărare”.

Practic, o rețea vulnerabilă este o invitație deschisă la atac.

Miopia politică: O problemă de preț, nu de securitate

Surprinzător sau nu, aici e problema de fond. Liderii europeni „tratează frecvent conectivitatea ca un bun economic, nu ca un pilon central al apărării și rezilienței europene”. Adică, totul se reduce la prețul cel mai mic pentru consumator. Nu la siguranța infrastructurii care ne ține pe toți în picioare.

Consecințele sunt deja vizibile. Investițiile critice în modernizare și securizare sunt amânate la nesfârșit sau sunt subfinanțate. Situațiile de criză, cum ar fi un atac cibernetic de proporții, sunt gestionate ad-hoc, cu responsabilități aruncate de la o autoritate civilă la una militară, într-o confuzie periculoasă. Se pare că Europa va continua să trateze conectivitatea drept un serviciu utilitar de bază, ‘low-cost’, expunându-și astfel cetățenii și instituțiile la riscuri tot mai mari. Coincidență? Greu de crezut.

Lecția dură predată de Ucraina

Europa vrea un studiu de caz? Nu trebuie să se uite departe. Chiar la granițele sale. Războiul din Ucraina a demonstrat cu vârf și îndesat cât de importantă este o rețea de comunicații rezistentă, una care face față când acțiunile militare rusești pun o presiune uriașă asupra conectivității ucrainene.

Când aceasta a rezistat, capacitatea de apărare a țării a crescut exponențial. Conflictul arată că rețelele digitale sunt active strategice. Ele nu doar susțin efortul de război convențional, ci joacă un rol major în contracararea dezinformării și a războiului electronic purtat de agresor. Ucraina a înțeles. Europa încă pare să învețe.

Ce e de făcut? 5 direcții cheie

Raportul nu doar critică. Propune și soluții. Pentru a consolida rolul telecomunicațiilor în protejarea securității Europei, Vodafone identifică cinci recomandări cheie. Toate se învârt în jurul creării unui cadru care să favorizeze investițiile și inovația, pentru că este nevoie de politici coerente și de o viziune pe termen lung la nivelul întregului bloc comunitar.

Alegerea e a Europei. Simplu. Poate continua pe drumul actual, tratând conectivitatea ca pe o marfă ieftină și sperând că nu se va întâmpla nimic grav. Sau poate, în sfârșit, să prioritizeze acest domeniu, consolidând astfel una dintre cele mai importante linii de apărare împotriva conflictelor moderne. O astfel de mișcare ar transforma infrastructura într-un avantaj strategic, descurajând adversarii și protejând siguranța cetățenilor săi.