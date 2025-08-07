Trump face anunțul. Apple reinvestește miliarde în SUA

Un nou plan masiv de investiții din partea gigantului Apple agită piața americană și întărește influența președintelui Donald Trump în politica economică a SUA. Compania fondată de Steve Jobs se angajează să aloce încă 100 de miliarde de dolari pentru extinderea operațiunilor sale pe teritoriul american, în cadrul unei inițiative susținute direct de administrația de la Washington.

Trump face anunțul: Apple reinvestește 100 de miliarde în SUA

Conform declarațiilor venite din partea unui oficial de la Casa Albă, Apple se pregătește să investească o sumă colosală pentru consolidarea prezenței sale în Statele Unite. „Agenda economică «America First» a președintelui Trump a generat investiții de trilioane de dolari, sprijinind locuri de muncă și consolidând industria americană. Anunțul de astăzi legat de Apple este o nouă victorie pentru sectorul de producție și va contribui la relocarea producției de componente critice în scopul protejării securității economice și naționale a SUA”, a declarat Taylor Rogers, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Apple a mai direcționat anterior 500 de miliarde de dolari către proiecte din SUA, iar această nouă injecție financiară vine să sprijine lansarea unui Program American de Producție, menit să aducă o parte din lanțul global de aprovizionare înapoi în granițele naționale. Potrivit CNN, anunțul oficial va fi făcut miercuri de Donald Trump.

Tim Cook avertizează: tarifele impuse de Trump pot costa Apple peste 1 miliard

După ce planul a devenit public, acțiunile Apple (AAPL) au crescut cu 3,5%, marcând cea mai bună performanță zilnică din luna mai, chiar dacă, la nivelul întregului an, compania înregistrează o scădere de 16%. Decizia Apple vine pe fondul presiunilor exercitate de administrația Trump asupra giganților din tech pentru a-și aduce producția înapoi pe teritoriul american.

Președintele american a avut o poziție tranșantă în această privință: „I-am spus demult lui Tim Cook, de la Apple, că mă aștept ca iPhone-urile vândute în SUA să fie produse tot aici, nu în India sau în altă parte. Dacă nu, Apple va trebui să plătească un tarif de cel puțin 25%”, a scris Trump pe Truth Social în luna mai.

Potrivit surselor de la Casa Albă, Tim Cook a avut mai multe întâlniri private cu Trump pentru a discuta efectele acestor tarife. CEO-ul Apple a declarat recent că, doar în trimestrul care include luna septembrie, impactul tarifar asupra companiei ar putea ajunge la 1,1 miliarde de dolari.

Apple contraatacă: investiții strategice în Detroit și materii rare americane

Noua investiție uriașă vine în completarea unui plan anunțat anterior, în cadrul căruia Apple promitea deschiderea unei academii de producție în Detroit și achiziția de pământuri rare de la compania americană MP Materials, vitale pentru industria componentelor electronice.

Această expansiune are loc într-o perioadă dificilă pentru Apple. În 2025, compania a fost afectată nu doar de presiunile comerciale, ci și de întârzierile în lansarea unei actualizări importante pentru Siri – un domeniu în care Apple este într-o cursă acerbă cu OpenAI și Google.

Totuși, experții rămân încrezători: „Tim Cook este recunoscut ca un geniu al lanțului de aprovizionare. Echipa sa este mereu cu un pas înainte în privința planurilor administrației Trump”, a explicat analistul Ted Mortonson de la firma financiară Baird.

Apple nu este singura companie care pariază pe America. Texas Instruments a anunțat în iunie o investiție de 60 de miliarde de dolari în fabricile de semiconductori din SUA. TSMC, gigantul taiwanez, a anunțat în martie un plan de 100 de miliarde de dolari pentru extinderea producției americane, iar Nvidia a decis în aprilie să construiască supercomputere pe teritoriu american.

Anunțul Apple, coroborat cu aceste mișcări strategice, sugerează o redesenare a hărții tehnologice globale, în care SUA încearcă să reducă dependența de Asia și să-și recâștige autonomia industrială.