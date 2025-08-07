Trump provoacă scena internațională. Vrea să se vadă singur cu Putin și Zelenski, fără europeni la masă

Donald Trump pare hotărât să își asume un rol central în oprirea războiului ruso-ucrainean. Potrivit unor surse citate de CNN, fostul președinte american le-a comunicat recent liderilor europeni că dorește să aibă o întâlnire directă, față în față, atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodimir Zelenski, chiar în cursul săptămânii viitoare. Discuțiile ar urma să se desfășoare fără participarea reprezentanților europeni, într-un cadru restrâns, doar între cei trei.

Trump își asumă inițiativa: negocieri fără europeni la masă

Într-un apel telefonic cu lideri de top din Europa și NATO, Donald Trump și-a exprimat deschis intenția de a organiza întâlniri directe cu liderii Rusiei și Ucrainei. Potrivit CNN, aceste întâlniri ar urma să aibă loc în format restrâns, fără implicarea omologilor europeni, ceea ce ar marca o schimbare semnificativă în dinamica diplomatică a conflictului.

„Aceștia, care au jucat până acum un rol de coordonare în eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului ruso-ucrainean, par să fi acceptat planul”, a declarat una dintre sursele citate.

Deși nu se știe cu exactitate dacă Vladimir Putin sau Volodimir Zelenski au confirmat participarea, un lucru este cert: Zelenski a luat parte la apelul telefonic inițiat de Trump și a declarat ulterior că a avut „o conversație cu președintele Trump”, punctând că „războiul trebuie să se încheie”, dar cu un „sfârșit corect”.

Reuniune de putere: cine a participat la apelul strategic inițiat de Trump

Apelul telefonic prin care Trump și-a expus planurile a avut loc în prezența unor figuri-cheie ale scenei politice internaționale. Printre aceștia s-au numărat premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, vicepreședintele JD Vance, senatorul Marco Rubio și emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a menționat că Witkoff „a petrecut mai multe ore în Rusia, într-o întâlnire directă cu Putin”, fără a face însă referiri explicite la un posibil summit.

„Ulterior, i-am informat pe unii dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump.

O întâlnire anterioară între Trump și Zelenski a avut loc în acest an, la funeraliile Papei Francisc, în Bazilica Sfântul Petru. Președintele francez Emmanuel Macron a încercat să participe la discuție, dar a fost refuzat de Trump, care preferă formatul bilateral.

Între presiuni și tactici: Trump vrea pace, dar nu menajează pe nimeni

Demersurile lui Donald Trump vin într-un moment în care negocierile de pace par să stagneze. De mai multe luni, fostul președinte american încearcă să deschidă o cale de dialog între Kremlin și Kiev, după peste trei ani de război. Deși anterior a criticat dur ajutorul militar oferit Ucrainei, recent a autorizat vânzarea de arme către statele membre NATO, în vederea sprijinirii Kievului.

Trump nu s-a sfiit nici să îl acuze public pe Putin că „trage de timp” în negocieri, în ciuda eforturilor emisarului său special. Ultima vizită a lui Steve Witkoff la Moscova a coincis cu amenințările lui Trump privind impunerea de sancțiuni secundare asupra Rusiei, nemulțumit de lipsa progresului în dialogul de pace.

În prezent, Casa Albă nu a oferit o reacție oficială cu privire la aceste inițiative. De asemenea, nici purtătorii de cuvânt ai lui Witkoff, JD Vance sau Marco Rubio nu au comentat informațiile, iar Kremlinul, prin vocea lui Dmitri Peskov, nu a transmis nicio poziție.