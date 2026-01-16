Yahoo a oferit detalii privind utilizarea modulelor cookie și a datelor personale, menționând apartenența sa la „Familia de mărci Yahoo”. Documentul oficial, disponibil pe platforme precum Sports.yahoo, subliniază importanța confidențialității și prezintă instrumentele prin care utilizatorii își pot gestiona consimțământul pentru colectarea și utilizarea datelor.

Angajamentul față de confidențialitate

Politica companiei este enunțată direct în debutul documentului: „Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi”. Afirmația introduce apartenența la un ecosistem extins de servicii. Yahoo este descris ca parte a „Familiei de mărci Yahoo”, un grup de platforme online. Utilizatorii sunt astfel informați că interacțiunea cu serviciile companiei este reglementată de o politică de date comună.

Familia de mărci include site-uri și aplicații deținute și controlate de companie, precum platforma Yahoo și publicația Engadget. Este menționat și serviciul de publicitate digitală Yahoo Advertising, ceea ce indică aplicarea politicilor de date și în procesul de livrare a reclamelor.

Utilizarea datelor și opțiunile de consimțământ

Potrivit documentului, Yahoo și partenerii săi intenționează să folosească module cookie și date personale pentru „scopuri suplimentare”. Utilizatorilor li se oferă opțiuni clare pentru a accepta sau a refuza această utilizare. Astfel, ei pot controla modul în care informațiile lor sunt folosite în afara funcționalităților esențiale ale platformelor.

Controlul este facilitat prin mai multe căi de acțiune, care permit atât decizii rapide, cât și configurări detaliate, în funcție de preferințele de confidențialitate ale fiecărui utilizator.

Modalități de gestionare a preferințelor

Utilizatorii își pot administra datele prin mai multe setări, concepute pentru a oferi flexibilitate și control asupra informațiilor personale.

Respingerea totală: Cei care „nu doresc ca noi și partenerii noștri să folosim modulele cookie și datele personale în aceste scopuri suplimentare” pot selecta opțiunea „Respingeți tot”. Acțiunea blochează colectarea datelor pentru scopuri non-esențiale.

Cei care „nu doresc ca noi și partenerii noștri să folosim modulele cookie și datele personale în aceste scopuri suplimentare” pot selecta opțiunea „Respingeți tot”. Acțiunea blochează colectarea datelor pentru scopuri non-esențiale. Personalizarea alegerilor: Opțiunea „Gestionați setările de confidențialitate” oferă un control detaliat, permițând selectarea specifică a tipurilor de date colectate și a scopurilor pentru care sunt utilizate.

Flexibilitate și modificarea opțiunilor

Utilizatorii pot reveni oricând asupra deciziei inițiale, consimțământul nefiind permanent. Documentul publicat de Yahoo specifică: „Puteți să vă retrageți consimțământul sau să schimbați opțiunile în orice moment”.

Modificarea preferințelor se poate face prin linkuri dedicate, disponibile pe platformele companiei: „Setări pentru confidențialitate și module cookie” și „Tablou de bord pentru confidențialitate”. Aceste instrumente sunt integrate direct în site-uri și aplicații pentru a oferi acces constant și simplu la setările de confidențialitate.

Acces la informații detaliate

Compania recomandă utilizatorilor să consulte documentele oficiale pentru informații complete. Textul se încheie cu îndemnul: „Aflați mai multe despre modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal în Politica noastră de confidențialitate și în Politica privind modulele cookie”. Aceste politici detaliază tipurile de date colectate, partenerii, scopurile prelucrării și drepturile utilizatorilor conform legislației.