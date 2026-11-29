Electrica Furnizare a publicat o ofertă mai scumpă pentru gospodăriile încadrate la serviciul universal, care nu sunt prosumatoare. Pentru 100 kWh consumați într-o lună, costul indicat de firmă este între 192,70 și 201,24 lei, în funcție de zonă, de la 1 ianuarie până la 31 martie 2027.

Prețul curentului propriu-zis urcă de la 0,79545 lei/kWh, în oferta pentru noiembrie și decembrie 2026, la 1,12486 lei/kWh, fără TVA. Acesta nu este însă prețul de pe factură: suma finală include TVA și celelalte costuri ale furnizării.

Cât costă 100 kWh în fiecare zonă

Prețul final diferă după rețeaua la care este legată locuința. În comparația de mai jos, prețurile pe kWh includ TVA, iar sumele lunare sunt cele indicate de Electrica Furnizare pentru același consum de 100 kWh. Diferențele dintre sumele lunare rezultă din scăderea costului vechi din cel nou.

Distribuție Energie Electrică România: 1,97296 lei/kWh, față de 1,52845 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 152,85 la 197,30 lei, adică cu 44,45 lei.

1,97296 lei/kWh, față de 1,52845 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 152,85 la 197,30 lei, adică cu 44,45 lei. Distribuție Energie Oltenia: 1,94623 lei/kWh, față de 1,54764 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 154,76 la 194,62 lei, adică cu 39,86 lei.

1,94623 lei/kWh, față de 1,54764 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 154,76 la 194,62 lei, adică cu 39,86 lei. Delgaz Grid: 2,01237 lei/kWh, față de 1,61378 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 161,38 la 201,24 lei, adică cu 39,86 lei.

2,01237 lei/kWh, față de 1,61378 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 161,38 la 201,24 lei, adică cu 39,86 lei. Rețele Electrice România: 1,92704 lei/kWh, față de 1,57437 lei/kWh. La 100 kWh, costul urcă de la 157,44 la 192,70 lei, adică cu 35,26 lei.

Acestea sunt costuri pentru un consum dat, nu sume identice pe toate facturile. O gospodărie care folosește altă cantitate de curent va plăti o sumă diferită.

Cine intră în ofertă și cine păstrează contractul

Oferta privește clienții casnici din serviciul universal și nu se aplică prosumatorilor, pentru care furnizorul are o ofertă separată. Ea nu este rezervată doar clienților noi: Electrica Furnizare precizează că persoanele care au deja contract cu firma nu trebuie să încheie altul pentru că a apărut această ofertă.

Prețul de 1,12486 lei/kWh pentru curentul propriu-zis este fix de la 1 ianuarie până la 31 martie 2027. Oferta poate fi acceptată până la 31 martie inclusiv, iar pentru cine încheie un contract, termenul indicat de furnizor este de cel mult cinci zile de la acceptare.

Ce acte se cer pentru un contract nou

Electrica Furnizare cere solicitantului:

cererea de încheiere a contractului și acordul privind folosirea datelor personale;

o copie a actului de identitate;

o declarație că are dreptul să folosească locuința și că nu există un litigiu privind folosirea ei.

Ofertele altor furnizori pot fi comparate în instrumentul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, folosind prețul final pentru zona locuinței, nu doar prețul curentului fără TVA.

După 31 martie 2027, dacă se schimbă prețul, Electrica Furnizare trebuie să trimită noile valori prin e-mail sau poștă cu cel puțin 30 de zile înainte ca acestea să intre în vigoare.