Miriam, o șoferiță de TIR din Argentina care face transport internațional în Europa, spune că stă între 22 și 24 de zile la muncă, apoi doar trei sau patru zile acasă. Pentru românii care iau în calcul această meserie, ofertele de angajare arată că suma promisă trebuie citită împreună cu numărul zilelor pe traseu și cu plata pentru fiecare dintre ele.

Într-o ofertă publicată la 23 noiembrie 2026, DEJTRANS estimează un venit total între 3.600 și 4.200 de euro pe lună. Programul propus este de o lună pe traseu și o săptămână acasă sau de două luni pe traseu și două săptămâni acasă, nu programul descris de Miriam.

Ce bani apar în ofertele pentru curse internaționale

Diurna înseamnă bani plătiți pentru zilele de deplasare, separat de salariu. Ofertele publicate în octombrie și noiembrie 2026 au sume și condiții diferite:

DEJTRANS anunță un salariu de 4.050 de lei brut pe lună, plus 34 de lei brut pentru fiecare oră condusă. Firma estimează că salariul primit după taxe ajunge între 5.500 și 6.500 de lei pe lună. La acesta adaugă o diurnă de 80 de euro pe zi pentru rotația de o lună sau de 87,5 euro pe zi pentru rotația de două luni; spune și că plătește perioada petrecută acasă.

Global Tranzit oferă 85 de euro pe zi diurnă, plus un salariu de bază în România. Anunțul din 23 noiembrie nu precizează suma salariului.

Heisterkamp Transport România anunță 85 de euro pe zi pentru șoferul care conduce singur și are atestatul ADR cerut în ofertă, respectiv 77 de euro pe zi pentru șoferii care lucrează în echipaj și au același atestat. Firma spune că plătește salariul și diurna din ziua plecării până în ziua întoarcerii, inclusiv.

La tariful de 85 de euro pe zi din oferta Heisterkamp, o deplasare plătită pentru 22 de zile ar aduce 1.870 de euro diurnă, iar una de 24 de zile, 2.040 de euro. Acestea sunt calcule pentru un șofer care îndeplinește condițiile ofertei, nu sumele încasate de Miriam și nici întregul venit rămas după cheltuieli.

Zilele acasă și cheltuielile schimbă comparația

Miriam spune că, în perioadele aglomerate, timpul petrecut acasă poate scădea la aproximativ jumătate față de cele trei sau patru zile obișnuite. Oferta DEJTRANS prevede alte rotații, în timp ce anunțurile Global Tranzit și Heisterkamp nu dau un număr de zile pe traseu și acasă.

Și cheltuielile acoperite de firmă diferă. Printre cele menționate în ofertele comparate se află transportul dus-întors, parcările securizate, vinietele, combustibilul, decontarea atestatului ADR și asigurarea medicală privată. Înainte de acceptarea unui post, candidatul poate cere firmei să treacă în ofertă cine plătește mesele, dușurile și celelalte cumpărături făcute pe drum.

Orele de condus au limite separate de zilele pe traseu

Faptul că un șofer petrece săptămâni în camion nu înseamnă că poate conduce fără pauză. Regulile prezentate de Comisia Europeană pentru transportul rutier, aplicabile curselor naționale și internaționale, atât salariaților, cât și celor care lucrează pe cont propriu, limitează condusul la nouă ore pe zi. Limita poate urca la zece ore de două ori pe săptămână, dar nu poate depăși 56 de ore într-o săptămână și 90 de ore în două săptămâni.

După cel mult patru ore și jumătate de condus, șoferul trebuie să ia o pauză de cel puțin 45 de minute. Odihna zilnică este de cel puțin 11 ore și poate coborî la nouă ore de cel mult trei ori pe săptămână. Odihna săptămânală este de 45 de ore consecutive; ea poate fi redusă la 24 de ore o dată la două săptămâni, cu recuperarea timpului redus. Respectarea regulilor este controlată prin înregistrările aparatului din camion care păstrează orele de condus, numit tahograf.

Ce trebuie lămurit înainte de semnarea contractului

O comparație între două posturi cere salariul primit după taxe, diurna, zilele pentru care se plătește și programul de întoarcere acasă. Candidatul poate cere angajatorului să precizeze și dacă zilele petrecute acasă sunt plătite, precum și ce cheltuieli de pe traseu îi sunt decontate.