La 29 noiembrie 2026, un inel de logodnă din aur de 14K costa, în ofertele verificate din România, de la 1.147 lei cu zirconiu până la 3.529 lei cu diamant natural de 0,10 carate. Îți stabilești bugetul scăzând din economii banii pentru urgențe, cheltuielile sigure și planurile apropiate, fără să iei un credit pentru inel.

Acestea sunt prețuri cerute pentru anumite modele, nu prețul mediu al unui inel de logodnă. Înainte să plătești, verifică și costul livrării, al redimensionării și al oricărui serviciu adăugat.

Cât costă inelele din aur cu pietre diferite

Ofertele afișate la 29 noiembrie 2026 arată astfel:

Aur de 14K cu zirconiu: între 1.147 și 1.966 lei pentru modelele afișate de Sevda.

Aur de 14K cu diamant de laborator de 0,10 carate: 1.759 lei la IDIAMONDS și 2.339 lei la Sefinni.

Aur de 14K cu diamant natural de 0,10 carate: 2.190 lei la Bijuteria Verona și 3.529 lei la Sefinni.

Aur de 14K cu safir natural de 0,50 carate: 3.229 lei pentru modelul afișat de Sefinni.

Cele două inele cu diamant natural de 0,10 carate au prețuri diferite cu 1.339 lei, dar nu sunt același produs. Modelul Bijuteria Verona, la 2.190 lei, avea 1,55 grame de aur și un diamant descris prin culoarea E-F și claritatea VS. Cel de la Sefinni, la 3.529 lei, avea între 1,80 și 2,20 grame, culoarea H și claritatea SI2. Greutatea metalului și însușirile pietrei trebuie citite lângă preț; diferența dintre sume nu poate fi pusă doar pe seama originii diamantului.

Pentru pietre mai mari, TEILOR afișa un inel din aur de 14K cu diamant de 0,20 carate la circa 3.640 lei și unul cu diamant de 0,30 carate la circa 6.760 lei. Și la aceste modele trebuie comparate celelalte caracteristici, nu doar greutatea pietrei.

Ce schimbă prețul inelului

La aur, 14K corespunde marcajului 585: dintr-o mie de părți ale metalului, 585 sunt aur. La 18K, marcajul este 750. Contează și câte grame are inelul, așa că două modele din aur de 14K pot avea prețuri diferite chiar dacă pietrele au aceeași greutate.

La diamant, caratele arată greutatea pietrei. Pentru comparație, verifică dacă diamantul este natural sau crescut în laborator, apoi greutatea, culoarea, claritatea și felul în care a fost tăiat. Zirconiul nu este diamant de laborator, ci o alternativă diferită.

Cum stabilești un buget pe care ți-l permiți

Nu există o sumă obligatorie raportată la salariu. Din economiile disponibile scazi fondul pentru urgențe, banii pentru planurile apropiate și cheltuielile pe care știi că le vei avea. Rezultatul este limita maximă, nu suma pe care trebuie să o cheltuiești.

De exemplu, pornești de la 6.000 de lei economisiți și alegi modelul afișat la 2.190 de lei. Scazi prețul și rămâi cu 3.810 lei. Inelul încape în buget numai dacă fondul de urgență, planurile apropiate și cheltuielile sigure încap în acești 3.810 lei; altfel, alegi un model mai ieftin sau amâni cumpărarea.

Acesta nu este neapărat costul final. Dacă livrarea, redimensionarea ori alte servicii se plătesc separat, le adaugi la prețul afișat și scazi totalul din cei 6.000 de lei. Cere sumele înainte de plată: un cost în plus lasă mai puțin de 3.810 lei pentru restul nevoilor.

Dacă strângi banii lunar, scazi din venitul primit în cont cheltuielile necesare, ratele, partea lunară din cheltuielile anuale și suma pusă deoparte pentru urgențe. Restul poate merge către inel. Un fond de urgență păstrat la îndemână poate reduce nevoia de împrumut când apare o cheltuială neașteptată, arată ghidul Consumer Financial Protection Bureau.

Ce verifici înainte de plată

Potrivit OUG nr. 10/2018, aplicabilă din 16 martie 2018, un obiect din metal prețios pus pe piață trebuie, de regulă, să poarte marca titlului metalului, marca celui care răspunde pentru obiect și marca de stat. Există excepții, inclusiv pentru obiectele din aur de până la un gram și pentru unele mărci echivalente din UE, SEE și Turcia. Dacă inelul este exceptat de la marcare, cere documentul de testare a metalului.

Raportul unui laborator pentru diamant descrie piatra, nu stabilește cât vei obține dacă o vinzi. Un raport GIA pentru diamant natural poate arăta greutatea, culoarea, claritatea și tăietura, iar numărul lui poate fi verificat. Un raport IGI poate identifica originea de laborator. Raportul pietrei nu ține loc de documentul bijuteriei ori de garanția ei.

Înainte să plătești, urmează acești pași:

Stabilește limita de cheltuială după ce separi banii pentru urgențe, planuri și costurile sigure. Compară inele cu același titlu al aurului și pietre de aceeași origine și greutate. Verifică și greutatea metalului, descrierea pietrei și montura. Confirmă mărimea necesară și întreabă dacă montura aleasă poate fi redimensionată, mai ales când are pietre pe bandă. Cere costul și numărul de modificări incluse. Cere să vezi marcajele și documentul bijuteriei, cu metalul, greutatea și piatra. Dacă magazinul oferă un raport pentru diamant, verifică numărul lui. Păstrează bonul sau factura. Adună prețul inelului, livrarea, redimensionarea și eventualele servicii plătite separat. Verifică înainte de comandă condițiile de retur, mai ales dacă inelul va fi gravat ori făcut după cerințele tale.

Ce drepturi ai după cumpărare

Pentru un inel standard cumpărat online ca persoană fizică de la un comerciant, OUG nr. 34/2014, aplicabilă din 13 iunie 2014, îți dă, de regulă, 14 zile de la primire ca să anunți că renunți la cumpărare, fără să dai un motiv. După anunț, ai cel mult 14 zile să trimiți inelul înapoi. Păstrează dovada expedierii; costul direct al returului poate fi al tău dacă vânzătorul te-a informat despre el.

Un inel făcut după cerințele tale sau personalizat clar este exceptat de la acest drept legal de retragere. Înainte de comandă, cere în scris condițiile magazinului pentru anulare, modificare și redimensionare.

Retragerea pentru că te-ai răzgândit este diferită de situația în care inelul are o problemă sau nu corespunde descrierii. Pentru cumpărăturile făcute de o persoană fizică de la un comerciant, OUG nr. 140/2021, aplicabilă din 1 ianuarie 2022, prevede că vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în doi ani. Garanția comercială oferită de magazin este separată și nu înlătură acest drept; certificatul ei trebuie primit cel târziu la livrare.

Dacă piatra se desprinde ori inelul nu corespunde descrierii, anunță vânzătorul în scris. Trimite dovada cumpărării, documentele inelului, fotografii și, dacă îl ai, raportul pietrei. Poți cere reparație sau înlocuire fără costuri, într-un termen stabilit în scris, care nu poate depăși 15 zile calendaristice. Dacă remedierea este refuzată ori nu rezolvă problema, pot deveni aplicabile reducerea prețului sau încetarea contractului, în condițiile legii. Dacă vânzătorul nu rezolvă cererea, poți depune reclamație la ANPC, cu dovada cumpărării și corespondența păstrată.

Întrebări frecvente

Pot returna un inel cumpărat dintr-un magazin fizic dacă m-am răzgândit?

Nu există un drept legal general de retur doar pentru că nu îți mai place. Verifică politica magazinului înainte de plată.

Redimensionarea este gratuită?

Nu există un tarif național și nici un drept general la redimensionare gratuită. Cere în scris costul și confirmarea că montura aleasă poate fi modificată.

Orice diamant trebuie să aibă raport GIA sau IGI?

Nu există o obligație generală ca fiecare diamant montat, indiferent de greutate, să aibă un astfel de raport. Dacă magazinul promite unul, verifică ce piatră descrie și numărul raportului.

Când primesc banii înapoi după un retur online?

Vânzătorul trebuie să ramburseze plata și costul livrării standard în cel mult 14 zile de când l-ai anunțat că renunți la cumpărare. Poate aștepta până primește inelul sau dovada că l-ai expediat.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: OUG nr. 10/2018 și informațiile ANPC despre metalele prețioase; OUG nr. 34/2014; OUG nr. 140/2021; Consumer Financial Protection Bureau; Gemological Institute of America; International Gemological Institute; ofertele afișate de Sevda, IDIAMONDS, Sefinni, Bijuteria Verona și TEILOR.