Pasagerii cu bilete Dan Air sunt afectați de oprirea tuturor zborurilor companiei, anunțată la 6 noiembrie 2026. Dan Air, companie condusă de administratorul Matt Ian David, a suspendat și vânzarea biletelor în acea zi. Separat, compania a anunțat anularea unor rezervări plătite cu cardul prin Netopia și a indicat peste 11.000 de pasageri afectați de această măsură.

Calea de recuperare a banilor depinde de felul în care a fost cumpărat biletul. Pentru plățile cu cardul prin Netopia, pasagerii pot contesta plata la banca emitentă a cardului. Pentru biletele cumpărate direct de la Dan Air, compania cere o solicitare scrisă de rambursare; cei care au cumpărat prin agenție se adresează și agenției.

Cei care au plătit prin Netopia pot contesta plata la bancă

Dan Air a anunțat la 5 noiembrie anularea rezervărilor achitate cu cardul prin Netopia pentru care, susține compania, procesatorul nu i-a virat banii. Numărul de peste 11.000 se referă la pasagerii indicați de companie pentru aceste rezervări, nu la totalul celor afectați de oprirea zborurilor.

Pentru aceste plăți, Netopia recomandă contestarea tranzacției la banca ce a emis cardul, pe motiv că zborul plătit nu a mai fost prestat. Cererea către bancă trebuie însoțită de dovada plății, confirmarea biletului sau codul rezervării și mesajul de anulare. Contestarea plății este o cerere de recuperare a banilor, nu o rambursare deja aprobată.

Pasagerii pot contacta și Netopia pentru identificarea tranzacției. Codul rezervării, data plății și suma achitată ajută la această identificare. O reclamație poate fi depusă și la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Numărul complet al cardului și codul de siguranță de pe spatele lui nu trebuie trimise prin e-mail.

Pentru celelalte bilete, Dan Air cere o solicitare scrisă

Condițiile Dan Air prevăd depunerea cererii de rambursare prin formularul de contact de pe site-ul companiei sau prin metoda indicată expres în notificarea trimisă pasagerului. Pentru un zbor anulat, termenii companiei vorbesc despre înregistrarea cererii în intervalul de cel mult șase ore înaintea orei de decolare înscrise pe bilet. Această prevedere privește depunerea cererii, nu data la care vor intra banii în cont.

Pentru plata făcută prin transfer bancar, condițiile companiei prevăd restituirea banilor în contul comunicat de pasager. Dan Air poate cere dovada că acel cont îi aparține. Pentru un bilet cumpărat prin agenție, pasagerul poate solicita rambursarea agenției de la care l-a cumpărat și poate păstra factura, dovada plății, codul rezervării și mesajul de anulare. Dacă actele primite la cumpărare indică și depunerea unei cereri direct la companie, poate urma și acea cale.

Dan Air nu a anunțat o dată concretă pentru plata rambursărilor. Termenul de 60 de zile din condițiile companiei privește răspunsul la cererile de compensație, nu virarea banilor pentru bilet.

Decizia privind insolvența este încă așteptată

Dan Air a cerut instanței deschiderea procedurii de insolvență, declarând că urmărește reorganizarea și continuarea activității. Compania a cerut schimbarea datei de judecată în dosarul nr. 3523/93/2026, iar cererea urma să fie examinată la 6 noiembrie. Depunerea cererii nu înseamnă că procedura a fost deja deschisă.

Într-un proces separat, Tribunalul București a respins la 3 noiembrie cererea Dan Air de a obliga Netopia să transfere banii din vânzarea biletelor. Hotărârea nu este definitivă. Dan Air susține că procesatorul reține peste 930.000 de euro din aceste vânzări; aceasta este disputa dintre firme, nu suma pe care o are de primit fiecare pasager.

Compania a mai anunțat că ROMATSA, furnizorul serviciilor care ajută la dirijarea avioanelor, condiționase amânarea opririi acestor servicii de plata unor restanțe până la 6 noiembrie, ora 12:00. În lipsa plății, oprirea urma să înceapă la 7 noiembrie, ora 00:00. Următorul pas în dosarul companiei este soluția instanței privind cererea de insolvență.