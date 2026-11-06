Pacienții cu o boală gravă a inimii au pierdut accesul la medicamentul Camzyos primit gratuit de la producător, după oprirea donației. Tratamentul nu este încă plătit de stat prin lista medicamentelor compensate, iar pentru cine îl cumpără singur costul relatat de Digi24 la 6 noiembrie 2026 este de 1.800 de euro pe lună.

Medicamentul era destinat pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, o boală în care mușchiul inimii se îngroașă și sângele circulă mai greu. Donația a durat aproximativ un an și jumătate. Asociația CardioGen a spus că, din aprilie 2025, circa 200 de pacienți au primit tratamentul prin acest program.

Cât costă medicamentul fără compensare

Camzyos conține mavacamten. Datele de preț prezentate de Farmaro ca valabile din 1 noiembrie 2026 indică 8.674,62 lei drept preț maxim pentru o cutie cu 28 de capsule de 2,5 mg. Prețul din farmacie poate fi mai mic. Prețul unei cutii nu trebuie confundat cu suma pe care ar plăti-o lunar fiecare pacient.

În iunie 2026, Libertatea relata un cost al tratamentului între 7.500 și 8.600 de lei pe lună. Publicația prezenta și cazul unei paciente cu un venit de 5.000 de lei lunar, care spunea că nu își permite să cumpere medicamentul. Costul de 1.800 de euro pe lună relatat acum de Digi24 descrie aceeași problemă pentru cei care ar trebui să plătească tratamentul din banii lor; nu este o sumă încasată de stat sau o plată datorată de toți pacienții.

Câți pacienți au primit tratamentul donat

Numărul beneficiarilor a crescut în timpul programului. În iunie 2026, Libertatea relata că în program figurau 205 pacienți. La 5 noiembrie, Politici de Sănătate indica aproximativ 215 beneficiari la nivel național. Aceste cifre arată câți oameni au fost cuprinși în donație la momente diferite, nu câți cumpără acum medicamentul din banii lor.

Boala poate provoca oboseală puternică și dificultăți de respirație, potrivit relatării Digi24. Oprirea donației îi pune pe pacienții care primeau medicamentul în situația de a căuta o altă cale de acces la tratamentul prescris.

Compensarea este încă în așteptare

Digi24 relatează că 60 de pacienți au câștigat procese împotriva statului. Un caz prezentat de Politici de Sănătate arată ce poate însemna o hotărâre pentru o persoană: o pacientă a primit tratamentul în baza unei decizii favorabile, dar statul a atacat decizia, iar procesul continuă. Textele hotărârilor și numerele dosarelor nu au fost găsite în sursele deschise, astfel că întinderea exactă a obligației statului și categoriile de pacienți cărora li se aplică nu pot fi stabilite.

Procesele nu au pus medicamentul pe lista tratamentelor plătite de stat pentru toți pacienții. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis, citată de Digi24, că hotărârea de Guvern necesară pentru compensare este în avizare și că aprobarea ei cere un Guvern cu puteri depline. Nu este stabilită o dată de la care compensarea să se aplice.