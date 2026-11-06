Investitorii români care dețin acțiuni americane sau fonduri legate de bursele externe pot vedea scăderi ale valorii deținerilor după vânzările de joi, 5 noiembrie, din SUA. Nasdaq Composite, un indice care arată cum se mișcă acțiunile listate pe piața Nasdaq, a pierdut 5,5% la închidere, potrivit Associated Press. Vineri, bursele din Japonia și Coreea de Sud au închis cu pierderi de aproximativ 6%, arată Reuters.

În Europa, indicele STOXX 600, care urmărește acțiunile a sute de companii, era în scădere cu 1,6% la deschiderea de vineri, potrivit datelor relatate de Ziare.com. Aceasta nu era valoarea de la închiderea zilei. Efectul asupra fiecărui investitor depinde de acțiunile și fondurile deținute, de ponderea lor, de valută și de momentul în care este verificată valoarea portofoliului.

Cât au scăzut bursele din SUA, Asia și Europa

Scăderile nu au avut aceeași mărime pe toate piețele. Datele de închidere din SUA sunt relatate de Associated Press, cele din Asia de Reuters, iar cifra europeană descrie numai deschiderea ședinței.

Indice Moment Scădere (%) Nasdaq Composite Joi, închidere 5,5 Nasdaq-100 Joi, închidere 6,36 S&P 500 Joi, închidere 4,4 Dow Jones Joi, închidere 3,4 Nikkei 225 Vineri, închidere Aproximativ 6 Kospi Vineri, închidere Aproximativ 6 STOXX 600 Vineri, deschidere 1,6

Nasdaq Composite a închis joi la 24.315 puncte. Valoarea de 24.712,60 de puncte relatată de Reuters a fost înregistrată în timpul ședinței, înainte de închidere. Nasdaq-100 este un alt indice: a încheiat ziua la 26.629,81 puncte, cu 6,36% mai jos.

Față de recordul de închidere de 27.599,89 puncte din 6 octombrie, Nasdaq Composite ajunsese joi cu aproape 12% mai jos. Pe bursă, când un preț coboară cu cel puțin 10% sub cel mai înalt nivel atins recent, scăderea se numește „corecție”.

În Coreea de Sud, Kospi a coborât temporar cu 8,8%, iar tranzacțiile au fost oprite automat timp de 20 de minute. La închidere, pierderea a fost de aproximativ 6%. Nu toate piețele asiatice au mers în aceeași direcție: indicele pieței din India a urcat cu 0,5%, potrivit Reuters.

Ce poate apărea în portofoliul unui investitor român

Scăderile pot ajunge în portofoliile din România prin acțiuni americane cumpărate direct, prin fonduri care urmăresc Nasdaq-100 sau S&P 500 ori prin fonduri globale care dețin astfel de acțiuni. Un fond nu scade automat cu același procent ca un indice: contează ce companii are, cât reprezintă fiecare și în ce valută este calculată valoarea deținerii.

De aceea, minusul de 5,5% al Nasdaq Composite nu este pierderea fiecărui investitor român. Un investitor citat de Ziare.com a spus că avea „expunere zero pe IT”, dar portofoliul său a scăzut inițial, iar sursele deschise nu oferă structura portofoliilor investitorilor citați pentru a le cuantifica pierderile. Vânzările au cuprins și acțiuni din afara companiilor care produc cipuri pentru inteligența artificială. Joi, Nvidia a pierdut aproximativ 9,3%, AMD aproximativ 17%, iar Microsoft 3,6%, potrivit cifrelor relatate de Associated Press și Reuters.

De ce au crescut temerile legate de companiile de tehnologie

După victoria democraților în ambele camere la alegerile americane, investitorii au început să ia în calcul reguli mai stricte pentru construirea centrelor de date, clădirile cu multe calculatoare folosite inclusiv pentru inteligența artificială. Associated Press a relatat că 32 dintre cei 34 de candidați declarați câștigători în alegerile pentru funcția de guvernator susțineau reguli sau restricții mai dure, iar 12 susțineau interdicții ori oprirea temporară a proiectelor. Aceste poziții au schimbat așteptările pieței; nu înseamnă că toate restricțiile au intrat în vigoare.

Temerile legate de alegeri nu au fost singura presiune. Reuters a relatat și îndoieli privind timpul necesar pentru ca investițiile mari în inteligența artificială să aducă profit, pe fondul costurilor ridicate ale împrumuturilor, al inflației persistente și al tensiunilor geopolitice.

La ora relatărilor de vineri, investitorii așteptau raportul SUA privind locurile de muncă din octombrie, programat pentru 6 noiembrie. Cifrele urmau să le ofere un nou reper pentru așteptările privind dobânzile americane.

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