Cum arata o experienta montana perfecta? Sfaturi si idei pentru orice aventurier

Sfarsitul de saptamana inseamna pentru multi oameni o oportunitate excelenta de a se deconecta si de a lasa deoparte tot stresul cotidian, astfel ca aleg sa planifice o calatorie, undeva departe de oras. Nu de putine ori, zonele montane prezinta un interes crescut pentru cei care iubesc natura si care vor sa se deconecteze de la orice fel de factori stresori. Chiar daca este vorba doar de cateva zile, acest lucru nu inseasmna ca trebuie sa plecam nepregatiti, pentru ca totul poate lua o intorsatura neasteptata. Calatoriile la munte inseamna relaxare, natura si momente memorabile pentrecute alaturi de cei dragi. Ce trebuie sa facem insa pentru a putea obtine aceste lucruri?

Daca ai luat decizia de a calatori la munte in perioada imediat urmatoare, un lucru caruia trebuie sa ii acorzi o atentie mai aparte este starea vremii. Dat fiind faptul ca sezonul rece si-a intrat deja in drepturi, nu ar fi de mirare ca in curand sa vedem si primii fulgi de nea. Pentru ca stim ca iti doresti ca totul sa mearga ca pe roate, am pregatit pentru cateva sfaturi ce iti pot fi de ajutor in pregatirea calatoriei la munte.

Pregateste din timp bagajul

Indiferent daca vei sta 2 zile sau o intreaga saptamana la munte, cert este faptul ca bagajul este ultimul lucru pe care vrei sa il neglijezi. De ce? Pentru ca este atat de simplu sa uiti lucruri importante acasa atunci cand faci totul pe graba. Astfel, este important intr-o prima etapa sa te asiguri ca in bagaj se regasesc cel putin doua perechi de haine groase, o pereche de incaltaminte confortabila sport, o geaca impermeabila, cateva medicamente, dar si niste produse de ingrijire. In general insa, ceea ce punem in bagaj sunt lucruri ce tin de nevoile fiecaruia dintre noi, astfel ca poate fi dificil sa se faca o clasificare clara.

Asigura-te ca masina functioneaza corespunzator

Dincolo de faptul ca vei avea nevoie de anvelope de iarna, este recomandat totodata sa te asiguri ca toate aspectele ce tin de buna functionare a masinii sunt puse la punct. Indiferent daca conduci o masina de teren sau o masina clasica, cert este faptul ca fiecare componenta a acesteia trebuie sa functioneze in parametri normali. Astfel, recomandarea noastra este aceea de a face o revizie masinii tale Range Rover sau automobilului pe care il conduci, lcucru ce va scadea drastic riscul aparitiei unor defectiuni spontane.

Planifica in detaliu intreaga calatorie

Intr-o prima etapa, este recomandat sa iti indrepti atentia asupra gasirii unui spatiu de cazare potrivit exigentelor tale. O cale foarte simpla este aceea de a apela la ajutorul unei agentii de turism, care poate identifica mult mai usor ofertele potrivite pentru tine. Indiferent ca este vorba despre Poiana Brasov, Paltinis, Predeal sau orice alta zona montana, cert este faptul ca prin intermediul unei agentii de turism, iti vei usura semnificativ munca. Nu lasa totul pe ultima suta de metri, pentru ca risti sa fii nevoit sa te cazezi in cadrul unor unitiati de cazare care nu vor fi tocmai pe gustul tau.