Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, la ora 13.00, un curs de referință de 5,3447 lei/euro, cu aproape 1,3% peste cotația de joi, de 5,2777 lei/euro.

Nivelul reprezintă un nou maxim istoric, potrivit ZF.ro, iar creșterea cursului de la începutul anului a depășit 5%.

Pe piața interbancară, unde băncile tranzacționează valută, deprecierea accelerată a leului a început joi seara, când euro s-a apropiat de 5,4 lei. Vineri, cotațiile s-au menținut peste 5,34 lei/euro până la prânz, apoi au depășit 5,35 lei/euro.

ZF.ro apreciază că temperarea creșterii cursului s-ar fi produs în urma unor intervenții ale BNR pe piață. Publicația a relatat joi că rezervele valutare ale băncii centrale au scăzut în septembrie cu aproape 5 miliarde de euro, în contextul eforturilor de menținere a stabilității cursului.

„Pe lângă tensiunile politice din România, care au imprimat o volatilitate mai mare a cursului valutar, există și un context regional și global negativ. Iar BNR a mai flexibilizat evoluția cursului valutar în ultima perioadă”, susțin analiști citați de ZF.ro.

Miercuri, guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a obținut în Parlament 182 de voturi pentru, sub pragul necesar de 233, din totalul de 464 de deputați și senatori.

Acesta este al doilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan care nu obține susținerea Parlamentului, după Adrian Veștea.

Presiuni și pe piețele obligațiunilor

Pe piețele externe, vânzările masive de titluri de stat americane s-au intensificat joi, împingând costurile de împrumut ale guvernelor la maxime multianuale, relatează ZF.ro, citând FT. Piața obligațiunilor guvernamentale americane are o valoare de 32.000 de miliarde de dolari și reprezintă un reper pentru finanțele globale. Traderii au avertizat asupra unui cerc vicios al vânzărilor.

Presiunile s-au transmis și pe piața britanică. Randamentele, adică indicatorii câștigului oferit investitorilor de obligațiuni, au atins următoarele niveluri:

Titlurile de stat americane pe 10 ani: 5,34%, după o creștere de 0,04 puncte procentuale, cel mai ridicat nivel din 2002.

Obligațiunile guvernamentale britanice pe 10 ani: 5,51%, în urcare cu 0,08 puncte procentuale, maximul din 2007.

Obligațiunile guvernamentale britanice pe 30 de ani: peste 6%, prag depășit pentru prima dată din 1998.

Potrivit ZF.ro: „Potențialul de creștere există, dar trebuie să profităm de el”.