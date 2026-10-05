Aproape un milion de investitori care au cumpărat $Trump, moneda lansată de Donald Trump, președintele Statelor Unite, au pierdut în total cel puțin 3,81 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al firmei de analiză cripto Nansen. Pierderile privesc cumpărătorii acestei monede, în timp ce afacerile președintelui cu active digitale au generat câștiguri din vânzări și comisioane.

„Am făcut o avere din memecoin-urile Trump, dar am pierdut totul luna următoare […] Este o înșelătorie, o fraudă”, a transmis Utilizator neidentificat al platformei X.

Donald Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile sale cu criptomonede, relatează Digi24. Suma privește ansamblul acestor activități, cu o sferă de calcul diferită de pierderile cumpărătorilor $Trump.

Tranzacțiile au adus comisioane și când prețul scădea

Moneda $Trump a depășit la un moment dat o capitalizare de piață de 10 miliarde de dolari, adică valoarea totală de piață a monedelor în circulație. Prăbușirea s-a produs în doar câteva ore. Prețul unei unități, numită token, a scăzut cu 97% față de lansare, iar capitalizarea a ajuns la 600 de milioane de dolari.

Veniturile din comisioane au continuat să îi aducă bani lui Trump indiferent de direcția prețului. Fiecare tranzacție cu moneda genera un comision, inclusiv atunci când prețul scădea.

Acestea sunt acuzațiile cumpărătorilor, care au descris pe platformele sociale pierderea economiilor după încercarea de a obține câștiguri rapide.

Vânzările de monede și de acțiuni au alimentat veniturile

Copiii președintelui au fondat World Liberty Financial (WLF), companie dedicată comerțului cu active digitale și unul dintre cele mai valoroase active ale Organizației Trump. Familia a încheiat prin această companie zeci de acorduri și alianțe cu firme din industria cripto.

Sumele provenite din vânzări au avut surse distincte:

635 de milioane de dolari din vânzarea monedei $Trump prin compania CIC Digital;

peste 520 de milioane de dolari din vânzări de criptomonede, raportate de Trump în declarația financiară în legătură cu activitatea WLF;

alte 250 de milioane de dolari din vânzarea de acțiuni ale companiei, raportate în aceeași declarație.

O parte a activității WLF presupune acumularea de token-uri ale partenerilor într-o rezervă strategică. Criptomonedele respective, puțin cunoscute înaintea acestor operațiuni, s-au scumpit cu 10-26% în primele 24 de ore după achizițiile companiei.

Creșterile au durat puțin. În cele mai multe cazuri, investitorii care au cumpărat aceste token-uri după tranzacțiile WLF, când prețurile urcaseră deja, au pierdut bani, potrivit centrului conservator The Cato Institute, citat de Digi24.

Averea familiei a crescut cu investiții de capital minime

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, proiectele cu criptomonede au majorat averea netă a familiei sale cu cel puțin 2,3 miliarde de dolari, potrivit unui raport Reuters citat de Digi24. Creșterea a necesitat investiții de capital minime din partea familiei.

Același raport indică pierderi de 2,3 miliarde de dolari pentru alți investitori care au cumpărat criptomonede și acțiuni legate de aceste active. Această evaluare include ambele categorii de investiții.

Institutul Center for American Progress a criticat legătura dintre politicile președintelui și afacerile familiei, afirmând despre Trump că „promovează politici care avantajează industria criptomonedelor», dar în spatele acestei strategii se ascunde «o schemă de îmbogățire personală prin care președintele și familia lui au obținut profituri substanțiale, inclusiv din afaceri cu țări străine”.

Președintele l-a grațiat pe Changpeng Zhao, cofondatorul Binance, care a recunoscut încălcarea legilor privind combaterea spălării de bani. Binance a avut un rol crucial în dezvoltarea monedei stabile emise de WLF.

Sprijinul politic pentru industrie a întâmpinat opoziție în Senat

Trump a trecut de la descrierea pieței criptomonedelor ca o escrocherie la susținerea industriei în campania electorală din 2024. Sectorul a devenit unul dintre principalii finanțatori ai campaniei pentru alegerile din 3 noiembrie pentru Congresul american.

La câteva luni după revenirea la Casa Albă, președintele a organizat evenimente la care a invitat peste 200 de reprezentanți ai industriei cripto. Ulterior, a emis un raport de 166 de pagini care anunța măsuri de sprijin pentru acest sector.

În ciuda presiunilor exercitate de Trump, Senatul american a respins un proiect de lege propus recent în favoarea industriei cripto.