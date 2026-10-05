Revolut a ajuns la o evaluare de 115 miliarde de dolari, peste valoarea pe bursă a Barclays din Marea Britanie și a Societe Generale din Franța. Compania a devenit astfel cel mai valoros startup din Europa, deși profitul său rămâne mult sub cel al Barclays.

În 2025, profitul înainte de taxe al Revolut a fost de 1,7 miliarde de lire sterline, aproximativ 2,2 miliarde de dolari, față de 9 miliarde de lire sterline pentru Barclays, potrivit News.ro, care citează Reuters. Profitul companiei crește rapid, iar investitorii mizează pe capacitatea platformei sale tehnologice de a atrage clienți pe tot mai multe piețe.

Pornită ca o companie de tehnologie financiară axată pe schimburi valutare ieftine, Revolut a devenit în puțin peste un deceniu un concurent pentru unele dintre cele mai mari bănci europene. Numărul clienților se apropie de cel al JPMorgan:

Revolut are aproximativ 80 de milioane de clienți.

JPMorgan are 84 de milioane de clienți.

HSBC are 41 de milioane de clienți.

Potrivit companiei, aproximativ 80% dintre adulții din Irlanda au un cont Revolut.

Extinderea globală merge în sens opus retragerii unor bănci

Nik Storonsky, directorul general al Revolut, urmărește transformarea companiei într-o bancă globală. Aceasta se extinde pe piețe de la Mexic până la Australia și a obținut mai multe licențe noi în ultimele săptămâni.

În același timp, unele bănci tradiționale cu activitate globală, printre care HSBC, își restrâng în anumite regiuni serviciile de retail, cele destinate persoanelor fizice.

„Când mergi în Europa, directorii băncilor vorbesc despre Revolut ca despre cea mai importantă amenințare pentru ei, datorită marketingului agresiv și creșterii companiei”, a declarat Cihan Duran, director la S&P Global Ratings.

Creditarea ocupă o parte redusă din afacerea Revolut

Față de băncile tradiționale, Revolut obține venituri mult mai mici pentru fiecare client, iar soldurile medii ale depozitelor sunt semnificativ mai reduse. Compania susține că modelul său este diversificat: veniturile provin din mai multe produse și servicii, nu în principal din creditare.

La sfârșitul anului 2025, creditele acordate de Revolut totalizau 2,2 miliarde de lire sterline. Raportul credite/depozite, care compară valoarea împrumuturilor acordate cu banii depuși de clienți, arată diferența față de concurenți:

Revolut avea un raport de 6%.

La HSBC, raportul era de 55%.

La Societe Generale, raportul era de 86%.

Extinderea creditării ar putea aduce venituri noi, dar și riscuri mai mari. Printre acestea se numără gestionarea unor expuneri de credit complexe și concurența de pe piețele locale de împrumuturi ipotecare.

Expansiunea a fost însoțită de amendă și incidente de securitate

Revolut a primit în Lituania o amendă pentru lipsuri în măsurile de prevenire a spălării banilor. Compania spune că investigația nu a găsit cazuri confirmate de spălare de bani și că a luat măsuri pentru a remedia deficiențele.

În septembrie, Revolut a trimis din eroare date ale unor clienți către hackeri care pretindeau că sunt investigatori guvernamentali. Potrivit companiei, incidentul a vizat un număr limitat de persoane, iar sistemele și banii clienților nu au fost afectate.

În 2024 și 2025, Revolut a avut, dintre băncile din Marea Britanie, cele mai multe reclamații legate de fraude în care clienții au fost păcăliți să trimită bani escrocilor. Concluzia rezultă din datele Ombudsmanului Financiar, analizate de organizația pentru protecția consumatorilor Which?. Compania a spus anterior că ia frauda foarte în serios și că are măsuri solide pentru protejarea clienților.

Investitorii urmăresc folosirea Revolut drept bancă principală

Compania recunoaște că prea puțini dintre utilizatorii atrași prin aplicație o folosesc drept bancă principală. Numărul acestor clienți a crescut cu 45% în 2025, dar Revolut nu a dezvăluit numărul lor absolut.

Alex Immerman, de la Andreessen Horowitz, unul dintre principalii susținători ai Revolut, consideră că dezvoltarea viitoare a grupului trebuie urmărită prin două repere esențiale: câți clienți aleg Revolut ca bancă principală și cât însumează soldurile tuturor clienților.