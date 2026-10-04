Orange ocupă primul loc la acoperirea geografică 5G în România, cu semnal pe 32,08% din suprafața măsurată, față de 17,70% pentru Vodafone și 14,44% pentru Digi, arată raportul nPerf. Chiar și rețeaua cu cea mai mare extindere teritorială ajunge astfel la aproximativ o treime din suprafața analizată.

Avantajul Orange este de 14,38 puncte procentuale față de Vodafone și de 17,64 puncte procentuale față de Digi, potrivit raportului nPerf, citat de Economica.net. Acoperirea geografică măsoară partea din suprafața analizată în care există semnal 5G.

Acoperirea populației depășește acoperirea teritoriului la fiecare operator

Raportul compară separat populația la care ajung rețelele și suprafața acoperită. Pe baza acestor doi indicatori, nPerf stabilește și clasamentul general, exprimat prin nPerf Coverage Score, adică scorul de acoperire:

Orange acoperă 47,42% din populație și are un scor general 5G de 39,75%, primul din clasament.

Vodafone ajunge la 31,89% din populație și ocupă poziția a doua, cu un scor general de 24,79%.

Digi acoperă 28,01% din populație și se situează pe locul al treilea, cu un scor general de 21,22%.

Pentru fiecare dintre cele trei rețele, ponderea populației acoperite este mai mare decât cea a teritoriului. Diferența reflectă concentrarea rețelelor 5G în zonele mai dens populate.

Harta națională evidențiază Bucureștiul și zonele din jurul orașelor Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Bacău, Brașov, Ploiești, Constanța și Craiova. Pe suprafețe întinse ale țării, prezența acestei tehnologii este mult mai redusă.

București-Ilfov se distanțează de celelalte regiuni

Nicio regiune din afara București-Ilfov nu atinge pragul de 30% la scorul de acoperire 5G. Vestul ocupă poziția următoare, în timp ce Sud-Vest Oltenia înregistrează cea mai mică valoare.

Raportul folosește teste efectuate prin aplicația Android nPerf. București-Ilfov are cea mai mare bază de măsurători dintre regiunile analizate, colectate de la 13.196 de dispozitive. Scorurile regionale și numărul măsurătorilor sunt:

București-Ilfov: scor de 72,1%, cu 406.074 de măsurători.

Vest: scor de 28,9%, cu 109.097 de măsurători.

Sud-Est: scor de 26,5%, cu 143.449 de măsurători.

Nord-Est: scor de 25,3%, cu 285.105 măsurători.

Nord-Vest: scor de 23,9%, cu 156.709 măsurători.

Sud-Muntenia: scor de 21,8%, cu 76.232 de măsurători.

Centru: scor de 18,9%, cu 45.954 de măsurători.

Sud-Vest Oltenia: scor de 16,3%, cu 19.221 de măsurători.

nPerf este o platformă independentă care măsoară performanțele internetului pe baza experienței reale a utilizatorilor.

Digi ocupă prima poziție la 4G

Clasamentul pentru 4G are o altă ordine: Digi înregistrează un indice nPerf de 96,84%, urmat de Orange, cu 96,77%, și Vodafone, cu 94,79%.

Distanța dintre primul și al treilea operator este de aproximativ două puncte procentuale la această tehnologie, comparativ cu peste 18 puncte procentuale în clasamentul național 5G.

„Piața românească a telecomunicațiilor mobile arată o polarizare clară între tehnologiile 4G, deja foarte matură și larg răspândită, și 5G, aflată încă într-o fază de extindere, mai ales în zonele rurale și regiunile mai puțin dense”, a declarat Sébastien de Rosbo, director general al nPerf.