Furnizorul de energie Getica 95 Com cere din nou intrarea în insolvență. În 2025, compania a avut pierderi de 87,6 milioane lei, la un rulaj de 1,6 miliarde lei.

„(Nu am cerut – n.r.) în nici un caz falimentul, (ci – n.r.) insolvența”, a declarat Viorel Tudose, proprietarul și conducătorul Getica 95 Com, la solicitarea Profit.ro.

Compania fondată de Viorel Tudose a mai parcurs această procedură între 30 iunie 2021 și 9 august 2023, potrivit Profit.ro. Atunci, a dus la capăt un plan de reorganizare prin care a achitat integral datorii de aproape 150 milioane lei.

Noua solicitare este înregistrată ca: „deschiderea procedurii la cererea debitorului”, conform datelor publice despre cerere prezentate de Profit.ro.

Legea limitează accesul la o nouă reorganizare

Reorganizarea anterioară contează pentru condițiile în care o companie poate beneficia din nou de această procedură. Legea insolvenței, citată de Profit.ro, prevede: „Nu pot fi supuși reorganizării judiciare debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenți hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuși unei proceduri de reorganizare judiciară”.

Oprirea livrărilor a obligat compania să cumpere energie mai scumpă

Getica se află în litigiu cu Nuclearelectrica, compania de stat care operează centrala nucleară de la Cernavodă. Centrala era oprită complet din 13 august din cauza secetei, care a afectat alimentarea celor două reactoare cu apă de răcire.

Furnizorul a cerut, prin ordonanță președințială, o procedură pentru obținerea unei măsuri provizorii, suspendarea efectelor avizului de forță majoră obținut de producător. A solicitat și reluarea livrărilor, prin cumpărarea de energie de pe piețele spot, cu livrare pe termen scurt, pentru înlocuirea cantităților pe care centrala nu le mai producea.

Instanța a respins cererea în primă instanță. La finalul lunii august, furnizorul a făcut apel.

Tudose a explicat că societatea se numără printre cei mai mari cumpărători de energie de la Nuclearelectrica și că energia contractată este destinată unor clienți finali precum companii de apă, primării și alte entități publice. Un alt partener, care cumpăra de la același producător și revindea către Getica, a ajuns în aceeași situație și nu a mai putut livra.

Despre prețurile plătite pentru înlocuirea energiei, acesta a declarat: „Iar acum suntem obligați să cumpărăm o energie mai scumpă cu 500 lei/MWh. În medie 500 lei, pentru că la vârfurile de consum de seară și de dimineață, care ne dor cel mai mult, am cumpărat și cu 3.500 lei, ca să vindem cu 1.600 lei”.

Potrivit lui Tudose, furnizorii nu pot denunța prin lege contractele cu clienții finali. El a estimat pierderile Getica la 1,5-2 milioane de lei pe zi și a susținut că acestea sunt suportate de companie pentru că altcineva nu își asumă pierderile.

Scumpirea energiei s-a accentuat în septembrie

Condițiile meteorologice mai puțin favorabile din Europa și indisponibilitatea centralei de la Cernavodă au contribuit la creșterea prețurilor. Pe piața pentru ziua următoare, unde energia se cumpără pentru livrare în ziua următoare, prețul mediu zilnic din septembrie a ajuns la 176,14 euro/MWh.

Nivelul a fost cu 16,5% peste cel din august, de 151,16 euro/MWh. În septembrie 2025, media fusese de 97,95 euro/MWh. România s-a situat pe locul al patrulea între cele mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în clasamentul lunii septembrie, cât și în cel de la începutul anului.

Guvernul a prelungit până la 31 octombrie măsura care permite Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, să limiteze consumul marilor consumatori industriali și să oprească exporturile de energie în caz de criză pe piață. Adoptată pe 7 august, măsura era inițial valabilă până la 31 august, apoi a fost extinsă până la 30 septembrie.

În 2021, băncile au retras finanțări în timpul scumpirii energiei

La prima cerere de insolvență, aprobată de Tribunalul Buzău, Getica a descris o combinație între achiziții scumpe de energie și oprirea creditării. În primele trei luni din 2021, în special în martie, prețul mediu angro de pe piața spot ajunsese la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Compania arăta că prognozele din ultimii zece ani indicau, de regulă, prețuri de achiziție sub medie în primele două trimestre. În 2021, însă, cumpărase energie la prețuri peste mediile anuale din perioada 2018-2020. Pe fondul acestei volatilități, trei bănci au notificat aproape concomitent oprirea finanțărilor:

Intesa Sanpaolo Bank a notificat, la 24 aprilie 2021, oprirea punerii la dispoziție a unei facilități de credit de 24.000.000 lei.

Banca Transilvania SA a retras unilateral, la 2 iunie 2021, o finanțare de 10.000.000 lei.

OTP Bank a retras unilateral, la aceeași dată, o finanțare de 25.000.000 lei.

Conform cererii depuse atunci de societate, diferențele de preț la energia cumpărată de pe piața pentru ziua următoare provocaseră pierderi de 71.780.000 lei în primele cinci luni din 2021. Retragerea finanțărilor redusese fluxul de numerar cu 59.000.000 lei.

Getica declara că nu mai putea plăti Transelectrica și cei șase operatori de distribuție. Avertiza că rezilierea contractelor de transport și distribuție ar fi împiedicat continuarea activității și ar fi expus compania riscului de a pierde dreptul de participare la piața energiei.

Deficitul zilnic de numerar indicat atunci era de 5.000.000 lei. Societatea explica faptul că trebuia să facă plăți zilnice obligatorii, potrivit contractelor și prevederilor legale, în timp ce propriii clienți întârziau achitarea facturilor.

Viorel Tudose a mai declarat: „″Noi mergem până la capăt. Am făcut apel și urmează să introducem și acțiune pe fond (privind existența și întinderea forței majore – n.r.). Vom cere și despăgubiri, pentru că am pierdut mulți bani”.