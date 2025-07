Apare un nou post de televiziune. CNA a aprobat proiectul în unanimitate

Apare un nou post de televiziune. România adaugă un nou nume pe harta televiziunilor cu o licență proaspăt aprobată: iDracula TV. În ciuda numelui cu tentă gotică, canalul nu va aborda teme legate de vampiri, ci va aduce în prim-plan turismul românesc, muzica și sporturile cu motor. Consiliul Național al Audiovizualului a votat în unanimitate pentru acest proiect, care vine cu o abordare diferită și promisiunea unei grile echilibrate între producții autohtone și conținut internațional.

Televiziune cu nume puternic, dar conținut surprinzător

Postul iDracula TV a fost aprobat oficial de Consiliul Național al Audiovizualului, fiind un proiect al companiei Atomic Media Advertising – deținătoarea deja consacratului Atomic TV. Televiziunea este controlată de Șerbu Maria-Sophia, fiica omului de afaceri Nicolae Șerbu, iar numele ales pentru noul canal vine dintr-o strategie de branding cu scop turistic, nu horror.

Potrivit documentelor depuse la CNA, iDracula TV va avea o grilă de programe alcătuită din 60% producții proprii și 40% conținut internațional. Temele abordate vor include emisiuni de travel, motorsport și muzică, cu scopul de a promova zone insuficient reprezentate în audiovizualul românesc.

„În niciun caz (n.red. nu va fi un post) de vampiri. E o marcă care atrage turişti foarte mulţi”, a explicat Nicolae Șerbu, inițiatorul proiectului.

Investiția inițială, estimată la 250.000 de euro, este acoperită integral din fonduri proprii și va acoperi achiziția echipamentelor tehnice, softurilor de emisie și lansarea efectivă a canalului.

Numele Dracula, readaptat pentru turism și media

Denumirea postului nu este aleasă întâmplător. Nicolae Șerbu a folosit anterior brandul „Dracula” pentru a crea un restaurant tematic în București, care atrăgea turiști străini printr-o atmosferă medievală și o reprezentare vizuală bogată a istoriei românești.

„Este un brand puternic, un brand de ţară pe care îl folosesc alte ţări şi îl folosesc bine… Până în pandemie lucram numai cu grupuri de turişti.”

„Am făcut totul din butaforie şi am pus pe tavan toţi domnitorii care s-au succedat la domnie… nu aveam vampiri, ci cavaleri în armură.”

Noua televiziune se aliniază acestei viziuni de promovare culturală. Fără vampiri, dar cu istorie, sport și entertainment, iDracula TV își propune să devină un canal care combină autenticitatea românească cu un brand recognoscibil la nivel global, potrivit publicației Capital.

Motorsport, turism și emisiuni originale în grila iDracula TV

Canalul vine cu o listă diversificată de emisiuni, de la matinalul „A new kind of breakfast” și „Top Travel 20”, până la show-uri dedicate motorsportului precum „Atomic Motorsport Academy” și „Bucharest Challenge”. Nu lipsesc nici segmentele de muzică și podcasturi tematice precum „iDracula Untold” sau „The Tale of The Wallachian Vlad The Impaler”.

Printre obiectivele declarate de inițiatorul proiectului se numără sprijinirea tinerilor piloți de karting, promovarea competițiilor de motocross și readucerea în discuție a proiectului de circuit auto în jurul Palatului Parlamentului.

„Acest canal de televiziune nu intră în niciun fel de competiţie… De ce Dracula? Pentru că atrage pe plan internaţional.”

„Vreau să aduc motorsportul, acei copilaşi… până la enduro, motocross. Competiţii pe care nimeni nu le bagă în seamă.”

Consiliul Național al Audiovizualului a votat în unanimitate pentru acordarea licenței, cu toate că prezentarea a fost considerată lipsită de coerență de către unii membri.

„Eu îl votez pentru curaj… Prezentarea a fost cam haotică, dar mi se pare că e un mare curaj să investeşti destul de mult într-un proiect ca acesta”, a declarat Dorina Rusu, membru CNA.

Lansarea iDracula TV ar putea marca un nou început pentru televiziunile tematice din România, mizând pe sinergia dintre brandul internațional Dracula și potențialul cultural-sportiv autohton.