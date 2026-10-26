La încetarea contractului de electricitate, gospodăriile și firmele cu putere aprobată de maximum 1 MVA pe loc de consum sunt preluate automat de un furnizor de ultimă instanță, dacă rămân fără furnizor. Pentru firmele care depășesc acest prag, continuarea alimentării prin acest mecanism necesită o cerere. Energia se facturează după regulile regimului de ultimă instanță, nu la prețul din contractul încheiat anterior.

Factura în regim de ultimă instanță include costul energiei cumpărate, componenta de furnizare și tarifele de rețea. La acestea se adaugă taxele, impozitele și contribuțiile prevăzute de lege.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit un mecanism permanent prin care furnizorii desemnați preiau lunar, prin rotație, consumatorii rămași fără contract. Instituția susține că distribuirea acestei responsabilități între furnizori protejează continuitatea alimentării și evită concentrarea presiunii asupra unei singure companii.

Puterea aprobată stabilește procedura și durata furnizării

Pentru un client noncasnic, pragul se verifică în avizul tehnic sau în certificatul de racordare, separat pentru fiecare loc de consum. Contează puterea aprobată înscrisă acolo, nu consumul lunar din factură.

Procedura și perioada în care Furnizorul de Ultimă Instanță (FUI) are obligația să livreze energia diferă astfel:

Clienții casnici sunt preluați automat, după notificarea transmisă de operatorul rețelei către furnizorul nominalizat. Obligația de furnizare acoperă 12 luni de la preluare.

Clienții noncasnici cu putere aprobată de cel mult 1 MVA pe loc de consum intră tot prin preluare automată. FUI are obligația să le furnizeze energia timp de 12 luni de la preluare.

Clienții noncasnici care depășesc 1 MVA pe loc de consum trebuie să solicite preluarea. Pentru ei, perioada obligatorie de furnizare este de 3 luni, iar formularul cererii se găsește pe pagina furnizorului nominalizat.

Limita aplicabilă acestei ultime categorii a fost redusă de la 6 luni prin modificarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță, aprobat inițial prin Ordinul nr. 91/2022. ANRE a adoptat modificarea la 25 martie 2025, cu aplicare de la 1 aprilie 2025, pentru a încuraja încheierea unui contract concurențial.

Preluarea nu presupune semnarea unui contract. Relația dintre client și FUI se desfășoară pe baza drepturilor și obligațiilor din contractul-cadru, disponibil atât la ANRE, cât și în secțiunea dedicată acestui serviciu de pe pagina furnizorului.

Data cererii poate aduce costuri de reconectare

În procedura automată, preluarea coincide cu încetarea contractului anterior. La procedura bazată pe cerere, clientul stabilește data solicitată, însă aceasta nu poate preceda sfârșitul contractului existent.

Dacă firma cere preluarea pentru o dată ulterioară și nu are alt contract care să acopere intervalul, alimentarea este întreruptă între cele două momente. Cheltuielile reconectării revin clientului.

Pentru consumatorii preluați automat, FUI trebuie să trimită informarea în maximum 7 zile lucrătoare calculate de la încetarea contractului anterior. Documentul trebuie să cuprindă:

Momentul preluării și motivul pentru care aceasta a avut loc.

Regulile de calcul al prețului, modul de facturare și condițiile de plată, inclusiv termenele.

Indicația exactă a secțiunii online unde sunt disponibile contractul-cadru și tarifele facturate în ultimele 12 luni.

Dreptul consumatorului de a contracta energia de la un furnizor concurențial.

Posibilitatea de a refuza preluarea, în termen de 10 zile de la informare, precum și consecința refuzului: deconectarea, dacă nu este încheiat un contract concurențial.

Datoriile neachitate pot împiedica reluarea alimentării

Obligația FUI de a asigura energia are excepții. Clienții deconectați pentru sustragere de electricitate nu beneficiază de această obligație de furnizare.

Pentru cei deconectați din cauza neplății, condiția este prezentarea dovezii că au achitat integral datoria. FUI poate cere fostului furnizor confirmarea sumei plătite. Acesta trebuie să răspundă în cel mult 3 zile; dacă termenul expiră fără răspuns, plata la zi este considerată confirmată.

După primirea documentelor care dovedesc achitarea, FUI are maximum o zi lucrătoare pentru a anunța operatorul rețelei în vederea reluării alimentării.

Sunt exceptate și persoanele juridice radiate din registrele oficiale, atât dacă radierea exista la preluare, cât și dacă intervine ulterior. ANRE a explicat excluderea acestor entități prin imposibilitatea facturării lor în sistemul național E-Factura.

Factura se calculează din costurile lunii de consum

Regimul de preț aplicabil de la 1 iulie 2025 folosește formula P_FUI = C_ach_realizat + C_fz + C_t, exprimată în lei/kWh. Peste rezultatul acesteia se aplică taxele, impozitele și contribuțiile prevăzute de legislația perioadei respective.

C_ach_realizat reprezintă costul mediu efectiv al energiei cumpărate pentru consumatorii preluați. Intră aici și transferurile interne, atunci când furnizorul are și licență de producător, precum și componenta tarifului de transport aferentă introducerii energiei în rețea.

C_fz acoperă activitatea de furnizare în acest regim și profitul permis. Cota de profit nu poate depăși media cotelor incluse în contractele concurențiale ale furnizorului care sunt în derulare în luna facturată.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat limita prin raportare la activitatea concurențială a aceleiași companii. Niciun Furnizor de Ultimă Instanță nu poate obține din această activitate un profit peste cel permis prin raportarea la propriul portofoliu concurențial, potrivit regulii detaliate în regulament.

C_t reunește tarifele reglementate ale rețelei valabile în luna respectivă: distribuția corespunzătoare nivelului de tensiune al racordării, extragerea energiei din rețeaua de transport și serviciul de sistem.

Termenul facturării nu se calculează direct de la ultima zi a lunii. Furnizorul trebuie să emită factura în maximum 10 zile lucrătoare după comunicarea dezechilibrelor stabilite pe baza cantităților măsurate și aprobate pentru luna de consum.

De la aceeași comunicare curge și termenul pentru publicarea prețurilor: cel mult 12 zile lucrătoare. Furnizorul trebuie să afișeze prețurile finale, cu separarea componentelor, în secțiunea online dedicată furnizării de ultimă instanță. ANRE susține că această defalcare permite identificarea costurilor incluse în factură.

Schema de plafonare-compensare descrisă de autoritate pentru intervalul 1 aprilie-30 iunie 2025 a menținut atunci prețurile plătite de consumatori. Plafoanele acelei perioade nu se aplică facturilor ulterioare emise în regim de ultimă instanță.

Contestația trebuie verificată înaintea deconectării pentru factura reclamată

Clientul poate contesta factura emisă de FUI. Pentru o factură reclamată și neachitată, furnizorul poate dispune întreruperea alimentării numai după ce comunică rezultatul verificării și numai dacă verificarea confirmă corectitudinea facturii.

Contractul-cadru actualizat include și regulile privind restituirea banilor încasați în plus. Modificările adoptate de ANRE au vizat atât formula prețului și facturarea, cât și procedura de soluționare a contestațiilor.

Plata anticipată poate înlocui garanția financiară

FUI poate cere o garanție financiară firmei cu putere aprobată peste pragul de preluare automată, după primirea cererii acesteia de contractare. Garanția poate fi solicitată și unui client reconectat după ce alimentarea i-a fost întreruptă pentru facturi neachitate către FUI.

Refuzul de a constitui, actualiza sau reconstitui garanția permite furnizorului să ceară operatorului rețelei întreruperea alimentării.

Alternativa prevăzută de regulament este plata anticipată a energiei estimate pentru o lună. Pentru această variantă, clientul trebuie să trimită o solicitare scrisă în maximum 2 zile de la primirea cererii de constituire a garanției.

Oferta concurențială se compară prin prețul final

Pe întreaga durată a relației contractuale, FUI poate transmite consumatorilor preluați oferte concurențiale. Are și obligația să îi informeze despre comparatorul de oferte administrat de ANRE. Autoritatea a motivat încurajarea schimbării prin posibilitatea obținerii unui preț mai mic pe piața concurențială.

Distincția dintre energia activă și factura completă apare și în ajustarea anunțată de Hidroelectrica pentru octombrie 2026. Compania a stabilit un preț de 0,515 lei/kWh pentru energia activă, față de 0,45 lei/kWh anterior, exclusiv pentru clienții noi și contractele ajunse la termen. Modificarea nu se aplică retroactiv și privește oferta concurențială, nu tariful FUI.

Pentru prețul final, Hidroelectrica a estimat un impact de aproximativ 7%, diferit în funcție de zona de distribuție. Energia activă este numai una dintre componentele sumei facturate.

Hidroelectrica a pus ajustarea pe seama creșterii costurilor generale, a prețurilor carburanților și a condițiilor hidrologice nefavorabile.

Pentru Dunăre, debitele medii aferente lunilor iulie și august au reprezentat 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale. La momentul comunicării companiei, acestea rămâneau sub 1.400 de metri cubi pe secundă. Producția de la Porțile de Fier reprezintă aproximativ 40% din energia produsă de Hidroelectrica.

Din iunie 2026, costul apei uzinate a urcat de la 37 la 39,71 lei/MWh, după modificarea mecanismului de contribuții. Pe piața angro, energia în bandă pentru trimestrul IV 2026 și trimestrul I 2027 ajunsese la aproximativ 900 lei/MWh.

Schimbarea furnizorului necesită notificare înaintea noului contract

Consumatorul preluat poate încheia un contract concurențial înainte să expire perioada de furnizare obligatorie. FUI trebuie notificat cu minimum 2 zile lucrătoare înainte ca noul contract să intre în vigoare.

La apropierea sfârșitului relației contractuale, furnizorul de ultimă instanță trebuie să anunțe clientul cu minimum 30 de zile înainte. Notificarea precizează încetarea furnizării sau, dacă perioada este prelungită, durata prelungirii.