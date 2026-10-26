Apartamentul avea o cameră în plus, balcon și transport în apropiere. La 500.000 de lei, părea să se încadreze în bugetul Marei. Strânsese 110.000 de lei și începuse deja să compare oferte pentru mobilă. Înainte să facă o ofertă proprietarului, a pus însă pe aceeași foaie avansul, rata și banii care i-ar fi rămas după mutare.

Avansul este doar începutul bugetului

Pentru apartamentul de 500.000 de lei, Mara pornește de la un avans de 100.000 de lei. Împrumutul ar fi de 400.000 de lei, iar din economii i-ar rămâne 10.000 de lei.

Pe hârtie, suma pare suficientă pentru primele cumpărături. Înaintea mobilei apar însă alte cheltuieli: actele tranzacției, evaluarea, asigurările și mutarea. Urmează lucrările care nu pot fi amânate.

Avansul de 20% folosit aici este o alegere pentru simulare, nu o condiție universală de finanțare. Suma necesară efectiv se verifică pentru locuința și creditul analizate.

Mara își împarte bugetul în trei: banii necesari la cumpărare, cheltuielile lunare după mutare și rezerva pentru urgențe. Întrebarea devine mai precisă: cât poate plăti pentru apartament fără să își consume toate economiile?

În această etapă, un simulator de credit ipotecar permite modificarea prețului, a avansului și a duratei. Calculul poate restrânge căutarea înainte de vizionări și de discuțiile cu băncile.

Dobânda: ce se întâmplă după primii trei ani?

În exemplul Marei, suma împrumutată este de 400.000 de lei, pe 25 de ani. Simularea pornește de la o dobândă nominală anuală de 5,5%, fixă în primele 36 de luni, ca să se vadă efectul unei schimbări ulterioare a dobânzii.

Rata rezultată, pentru principal și dobândă, este de aproximativ 2.456 de lei pe lună.

Cifra poate părea acceptabilă. Dar ce se întâmplă după perioada fixă?

Dacă dobânda anuală ar deveni 7,5%, rata pentru cele 264 de luni rămase ar ajunge la aproximativ 2.910 lei. Într-un scenariu de test, cu o dobândă de 9,5%, ar urca la aproximativ 3.398 de lei.

Etapa simulării Dobânda anuală presupusă Rata lunară estimată Primele 36 de luni 5,5% 2.456 lei Din luna 37, scenariul de bază 7,5% 2.910 lei Din luna 37, scenariul de presiune 9,5% 3.398 lei

Exemplu de calcul. Dobânzile sunt ipoteze, nu cotații bancare sau prognoze privind IRCC. Ratele includ numai principalul și dobânda; comisioanele, asigurările și cheltuielile tranzacției se verifică separat.

Între prima rată și scenariul de presiune apare o diferență de aproximativ 942 de lei pe lună. Pentru Mara, aceasta este suma pe care trebuie să o raporteze la bugetul de după mutare.

Dacă oferta trece ulterior la dobândă variabilă, contează formula din contract: indicele de referință, marja și momentul actualizării. O simulare care păstrează dobânda introductivă pe toți cei 25 de ani ar răspunde, de fapt, la altă întrebare.

Un apartament mai ieftin schimbă și rata, și rezerva

Mara păstrează pe listă și o a doua locuință, de 450.000 de lei. Cu un avans de 90.000 de lei, creditul ar fi de 360.000 de lei.

Din economiile inițiale i-ar rămâne 20.000 de lei înainte de cheltuielile tranzacției, față de 10.000 de lei în primul scenariu.

La aceeași durată și la aceeași dobândă inițială de 5,5%, rata pentru principal și dobândă ar fi de aproximativ 2.211 lei pe lună.

Prețul mai mic aduce două schimbări: reduce datoria și păstrează o rezervă mai mare. Alegerea depinde în continuare de starea locuinței, de lucrările necesare și de costurile de transport. Un apartament mai ieftin care cere reparații importante poate schimba din nou calculul.

Simularea nu alege locuința în locul cumpărătorului. Arată însă ce compromisuri merită discutate.

Aceeași sumă și aceeași durată, înainte de a compara băncile

După stabilirea bugetului, Mara poate cere oferte pentru aceleași valori. Altfel, o rată mai mică poate veni dintr-o perioadă mai lungă, dintr-un avans diferit sau din costuri plătite separat.

Pe pagina Kreditano dedicată comparării creditelor ipotecare, documentarea pornește de la suma finanțată, durată, DAE și condițiile dobânzii. Decizia finală are nevoie de oferta personalizată și de documentele creditorului.

Merită verificate împreună:

perioada pentru care dobânda este fixă;

formula aplicabilă după această perioadă;

DAE și valoarea totală plătibilă, cu ipotezele aferente;

asigurările, comisioanele și condițiile reducerilor;

banii necesari înainte și imediat după cumpărare.

Pentru pregătirea economiilor, ghidul despre avansul minim la creditul ipotecar completează calculul ratei.

Folosul comparației apare înaintea aprobării

În scenariul Marei, rezultatul este o limită de preț mai clară. La următoarea vizionare, întrebările despre instalații, reparații și cheltuielile blocului au deja un loc în buget.

Kreditano oferă gratuit informații și instrumente de calcul pentru această etapă. Potrivit datelor proprii, platforma are peste 15.000 de vizitatori unici pe lună și își dezvoltă în continuare serviciile de comparare financiară.

Platforma nu acordă credite și nu garantează aprobarea. Pentru cumpărător, comparația are un folos concret: înainte să negocieze prețul apartamentului, află ce înseamnă acel preț pentru bugetul din următorii ani.