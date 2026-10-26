Sondajul Asociației CFA România arată că participanții estimează, peste 12 luni, un curs mediu de 5,3893 lei pentru un euro. Pentru octombrie 2027, ei anticipează o inflație de 5,77%, potrivit comunicatului organizației, citat de Agerpres. Estimarea inflației este mai mică decât în exercițiul precedent, iar 96% dintre respondenți se așteaptă la deprecierea leului.

Pentru intervalul mai scurt, de șase luni, media estimărilor valutare este de 5,3246 lei pentru un euro. În privința prețurilor de consum, 54% dintre participanți se așteaptă ca rata inflației să fie mai mică peste un an decât în prezent. Aceste valori exprimă anticipațiile participanților, nu rezultate economice certe.

Încrederea crește, dar rămâne sub nivelul neutru

În septembrie 2026, indicatorul de încredere macroeconomică a ajuns la 42,9 puncte. Îmbunătățirea perspectivelor economice a fost mai pronunțată decât cea a evaluării situației prezente:

Indicatorul general a câștigat 3,4 puncte față de exercițiul anterior.

Componenta privind condițiile curente a avansat cu 1,1 puncte, până la 38 de puncte.

Componenta anticipațiilor a urcat cu 4,6 puncte și a atins 45,4 puncte.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, a precizat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, în comunicatul transmis luni, 26 octombrie.

Prognoza pentru 2026 indică o economie aproape stagnantă

Pentru anul 2026, participanții estimează o creștere economică de 0,1%, menținând anticipația în apropierea nivelului zero. Unele răspunsuri indică și posibilitatea unei recesiuni, adică a unei scăderi a activității economice.

Estimarea medie pentru deficitul bugetului de stat din acest an a fost redusă cu 0,3 puncte procentuale față de sondajul precedent, la 5,5% din produsul intern brut (PIB). Deficitul reprezintă partea cheltuielilor statului care depășește veniturile sale.

Separat de prognozele pentru anul calendaristic 2026, participanții anticipează că datoria publică va crește până la 62% din PIB în următoarele 12 luni.

Stagnarea prețurilor locuințelor are cea mai mare pondere în răspunsuri

Pentru proprietățile rezidențiale din orașe, estimările privind următoarele 12 luni se împart astfel:

48% dintre participanți anticipează menținerea prețurilor.

33% se așteaptă la scăderi.

19% estimează creșteri.

Evaluarea nivelurilor actuale este distinctă de prognoza evoluției lor: 59% dintre respondenți consideră proprietățile supraevaluate, în timp ce 33% apreciază că prețurile sunt corect evaluate.

Sondajul urmărește anticipațiile profesioniștilor în investiții

Asociația organizează cercetarea lunar, de peste 15 ani, culegând răspunsurile în ultima săptămână a lunii. Participă membrii săi și candidații înscriși la nivelurile II și III ale examenului pentru calificarea de analist financiar certificat, Chartered Financial Analyst (CFA).

Scara indicatorului merge de la 0, care exprimă lipsa încrederii, până la 100, nivelul încrederii depline în economia românească. Calculul folosește șase întrebări: evaluarea prezentului privește mediul de afaceri și piața muncii, iar anticipațiile pentru un an acoperă și evoluția veniturilor personale și a averii personale la nivelul economiei.

Cercetarea urmărește suplimentar perspectivele la un an pentru inflație, dobânzi, cursul leu/euro, indicele bursier BET și condițiile economice globale. Organizația reunește peste 275 de membri, majoritatea deținând calificarea CFA, administrată de CFA Institute din SUA.

În contextul războiului din Iran, sondajul a inclus și o întrebare despre petrolul Brent. Pentru următoarele șase luni, media estimărilor este de 92 de dolari pe baril, însă participanții semnalează persistența incertitudinii.