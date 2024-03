Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România: Am investit mai mult de 5 miliarde de euro pe piața românească

În precizările sale, ”Companiile din telecom obișnuiau să fie afaceri locale, dar din ce în ce mai mult, devin platforme globale. Suntem cel mai mare furnizor de servicii IoT din lume și de aici vine cea mai mare parte a profitului nostru în acest moment. Și în România avem o istorie îndelungată, am investit mai mult de 5 miliarde de euro pe piața românească și am fost mereu primii care am adus tehnologii noi pe piață, de la primele rețele 2G, 3G, la 4G și acum cu 5G. Deci atunci când vine vorba de tehnologii de rețea suntem lider indisputabil.

Avem o parte substanțială din business, pe care noi o numim non-conectivity, respectiv partea de tehnologii, care include o gamă largă de produse și servicii pe care le oferim clienților noștri, în special companiilor și sunt foarte fericit sa spun că, în acest moment, suntem probabil cel mai mare integrator de sisteme din țară, o poveste care a început în urmă cu trei ani. Datorită oportunităților din piață și a schimbărilor interne am reușit să avem această realizare și este un caz unic în grupul Vodafone atât în România, cât și în piața de IT&C.

Vodafone România este un exemplu unic de creștere pe segmentul IT&C în cadrul grupului Vodafone. Așadar suntem o componentă foarte importantă a transformării digitale a țării”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România, în cadrul conferinței Microsoft Summit.

Principala strategie a Grupului Vodafone pentru România, dar și la nivel global, vizează transformarea sa dintr-un furnizor de telecomunicații într-o companie digitală care oferă nu doar conectivitate, ci și servicii de tehnologie. Iar schimbarea de perspectivă menționată de CEO-ul Vodafone România are la bază inteligența artificială.

Astfel, ”AI-ul se transformă atât de repede și evoluția se întâmplă la o viteză fantastică, astfel că nimeni nu poate spune că știe exact cum AI-ul le va afecta afacerea. Ce vă pot spune, este că la Vodafone am îmbrățișat AI-ul și lucrăm la cazuri de utilizare specifice. Un alt lucru de care am beneficiat a fost că acum câțiva ani am trecut printr-o transformare IT semnificativă. Ne transformăm mai rapid către a fi un campion digital și o companie digitală și o companie care este capabilă să ofere mult mai mult decât doar conectivitate clienților noștri.

Folosim AI în multiple aspecte ale modului în care funcționăm, în rețea, în IT, în Call Center, dar și în marketing. Și nu în ultimul rând, îl folosim și cu partenerii noștri, cum ar fi Salvamontul, pe probleme importante cum ar fi salvarea vieților”, a punctat Achilleas Kanaris.

Concret, acesta a amintit de parteneriatul pe care compania pe care o conduce l-a semnat cu Microsoft România și care la începutul acestui an a fost scalat la nivel global. Cele două companii vor colabora pe o perioadă de zece ani în domeniul inteligenţei artificiale generative.

La nivel local, parteneriatul își propune nu doar transformarea Vodafone cu ajutorul inteligenței artificiale, ci și să accelereze digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii prin lansarea de noi produse și servicii.

În afirmaţiile sale, ”Sunt foarte mândru, deoarece Vodafone și Microsoft în România au văzut oportunitatea mai devreme decât grupurile noastre (…) Operatorii de telecomunicații își schimbă modelele de afaceri, iar parteneriatele sunt extrem de importante în viitor. Și când vine vorba de AI și de utilizarea AI-ului în transformarea nu numai a Vodafone, ci și a clienților noștri, care este un aspect tipic, să spunem, pentru noi în viitor, este o oportunitate unică.

Și deja în România, am început să exercităm această colaborare strategică. Există mult mai mult accent pe digitalizarea IMM-urilor. Și cred că vom vedea mult mai multe produse și servicii care vin ca urmare a acestui parteneriat”, a mai spus liderul Vodafone România.

În planurile sale de viitor, ”Încă mai jucăm, să spunem, cu tehnologia și înțelegem care este partea și cât de rapid ne putem schimba ca afacere. Următorul pas pentru mine, prin acest parteneriat, este să văd cum transformăm IMM-urile acestei țări. Am vorbit mult despre faptul că această țară suferă de lipsa digitalizării și cred că acest lucru ne oferă o oportunitate uriașă de a accelera transformarea digitală.

Vorbeam despre produsele adresate de Copilot, de exemplu, care într-adevăr, cred, că pot ajuta la productivitatea și creativitatea IMM-urilor în viitor. Deci, acesta este unul dintre principalele produse și servicii pe care le vom aduce pe piață împreună și avem ambiții”, a continuat Kanaris.

Aşadar, compania Vodafone a intrat pe piața din România încă din anul 1997. Vodafone România a înregistrat în anul fiscal încheiat la 31 martie 2022 venituri din servicii de 764 de milioane de euro.

Comparativ cu anul financiar anterior, veniturile din servicii în baza organică au înregistrat o scădere de 0,1%. Baza de clienți a companiei a a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022 și include clienții serviciilor mobile și fixe, precum și ai soluțiilor IoT.

Sursa: www.economica.net