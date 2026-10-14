Familiile cu venit mediu net lunar de cel mult 1.386 lei pe persoană și persoanele singure cu venituri nete lunare de cel mult 2.053 lei pot solicita sprijin pentru plata încălzirii în sezonul 2026-2027. Încadrarea în plafon trebuie însoțită de respectarea celorlalte condiții legale, inclusiv cea privind bunurile și proprietățile care exclud acordarea ajutorului.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) precizează calendarul solicitărilor: „Ajutorul pentru încălzirea locuinței aferent sezonului rece 2026–2027, precum și suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna octombrie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1154/2022, pentru sezonul 2026–2027”.

Venitul și bunurile deținute stabilesc eligibilitatea

Pentru familii, verificarea venitului se face pe membru, nu prin compararea întregului venit al gospodăriei cu plafonul individual. Ca exemplu de calcul orientativ, o familie de patru persoane cu venituri nete totale de 5.300 lei lunar are 5.300 ÷ 4 = 1.325 lei pe persoană. Venitul astfel rezultat se află sub limita pentru familii, dar acordarea sprijinului depinde și de celelalte condiții.

Declarația privind bunurile deținute face parte din verificarea dreptului. Pentru procedura din Timișoara, județul Timiș, primăria pune la dispoziție lista bunurilor care conduc la excludere, cuprinsă în Anexa nr. 4 la normele metodologice indicate în anunțul instituției.

Ajutorul sezonier acoperă un singur sistem de încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate acoperi integral sau parțial cheltuielile din perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Solicitantul declară sistemul principal folosit în locuință, pentru care cere sprijinul.

Sunt eligibile încălzirea cu energie termică furnizată în sistem centralizat, cea cu gaze naturale, cu energie electrică și cea cu combustibili solizi și/sau petrolieri. Ajutorul sezonier se acordă numai pentru unul dintre aceste sisteme.

Titularul este persoana singură sau membrul familiei care declară sistemul utilizat și are capacitate deplină de exercițiu, adică poate încheia singur acte juridice în condițiile legii.

Suplimentul pentru energie se acordă și în afara iernii

Separat de ajutorul sezonier, suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece. ANPIS indică următoarele cuantumuri și modalități de plată:

30 lei pe lună pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură;

10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură;

10 lei pe lună pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură;

20 lei pe lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, acordați titularului;

70 lei pe lună în situația în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată.

Cererea se depune la primăria de care aparține locuința

Solicitantul completează cererea și declarația pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile și sistemul de încălzire utilizat. Documentele se depun individual sau prin asociația de proprietari ori locatari, la primăria comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care se află locuința.

Formularele se pot obține de la sediul autorității publice sau de pe paginile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

Termenul de depunere este, de regulă, 15 octombrie. Dreptul se stabilește prin dispoziția primarului, emisă o singură dată pentru perioada de acordare. Dispoziția se comunică beneficiarilor până la 15 noiembrie, direct, prin furnizori sau prin asociațiile de proprietari ori locatari.

Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile pe parcursul sezonului rece, cererile depuse până la data de 20 a lunii dau dreptul la sprijin începând cu luna respectivă. Dacă documentele sunt depuse după această dată, dreptul începe din luna următoare.

Există o excepție pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu luna respectivă: ajutorul pentru încălzire se acordă din aceeași lună, indiferent de data depunerii cererii.

La Timișoara, actele dovedesc veniturile din luna anterioară

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara primește cererile din 1 octombrie 2026. Pentru această procedură locală se iau în calcul veniturile nete aferente lunii anterioare depunerii solicitării.

Lista de documente publicată de primărie cuprinde următoarele categorii, în funcție de situația solicitantului:

Cererea-declarație pe propria răspundere, completată pe formularul tip.

Actele privind componența familiei: documente de identitate valabile, cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se cere sprijinul, și certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani. Sunt prevăzute cartea sau buletinul de identitate, pașaportul și cartea de identitate provizorie. Pentru cetățenii străini ori apatrizi sunt prevăzute documentele de identitate și permisele de ședere temporară, permanentă sau pe termen lung, iar pentru cetățenii UE ori ai Confederației Elvețiene, certificatul de înregistrare și cartea de rezidență. După caz, se adaugă hotărârea judecătorească de divorț sau certificatul de deces.

Dovezile veniturilor: adeverință de venit net care include bonurile de masă, primele și orele suplimentare; cupon pentru orice tip de pensie; cupon pentru indemnizația de handicap; cupon de șomaj sau adeverință de la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Pentru indemnizația de creștere a copilului se prezintă cuponul, decizia sau extrasul de cont din care rezultă explicit suma aferentă lunii anterioare. Se adaugă cupoanele alocațiilor pentru minorii în plasament familial ori încredințați spre creștere și educare și documentele privind veniturile din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale. Persoanele fără venituri depun o declarație în acest sens.

Dovada dreptului asupra locuinței, prin unul dintre documentele acceptate, după caz: contract de vânzare-cumpărare sau donație, inclusiv cu clauză de abitație, uz ori uzufruct viager; contract de schimb de locuințe; convenție de partaj voluntar; contract de întreținere sau rentă viageră; contract de închiriere pentru o locuință din fondul locativ de stat; contract de comodat; certificat de moștenitor; hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă privind proprietatea, retrocedarea ori partajul. Sunt acceptate și autorizația de construcție sau contractul de construire, însoțite de procesul-verbal de predare-primire ori de recepție preliminară.

Ultimele facturi complete de gaze naturale sau energie electrică, pentru solicitările aferente acestor sisteme și pentru suplimentul de energie. Facturile trebuie să conțină obligatoriu codul de client și codul locului de consum.

Dacă solicitantul este un membru major al familiei, fără calitatea de proprietar sau chiriaș, trebuie să prezinte împuternicirea legală a proprietarului ori a titularului contractului de închiriere. Totodată, trebuie să dovedească domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul.

Pentru copilul minor care locuiește cu bunicii, în timp ce părinții au alte domicilii și nu contribuie la întreținerea sa, includerea în familia bunicilor este posibilă numai dacă există măsura plasamentului sau a tutelei. În lipsa acesteia, copilul rămâne în întreținerea părinților naturali.

Punctul de depunere din Timișoara depinde de încălzirea folosită

Pentru energia termică în sistem centralizat, documentele se depun la sediul COLTERM, pe strada Episcop Joseph Lonovici nr. 4. Programul este de luni până vineri, între orele 08:00-12:00 și 12:30-15:00.

Pentru electricitate, gaze naturale și combustibili solizi și/sau petrolieri, cererile sunt preluate de Serviciul Beneficii Sociale, pe Bulevardul Regele Carol I nr. 10. Programul este de luni până joi, între orele 08:00-15:00, și vineri, între orele 08:00-12:00.

Formularul poate fi descărcat de pe pagina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și transmis online, scanat, la adresa de e-mail indicată de instituție. Tot acolo sunt disponibile lista actelor necesare, declarațiile și lista bunurilor care exclud acordarea sprijinului.

Pentru acordarea ajutorului pe întregul sezon rece în această localitate, primăria stabilește termenul de depunere la 20 noiembrie 2026.

Schimbările de venit sau de domiciliu trebuie anunțate

Potrivit procedurii publicate de Primăria Timișoara, titularii ajutorului pentru încălzire și ai suplimentului trebuie să comunice modificările privind situația locativă, componența familiei sau veniturile în termen de 5 zile de la producerea lor. Comunicarea se face printr-o nouă cerere-declarație, însoțită de documentele care justifică schimbarea.

Primăria avertizează că declararea unui număr mai mare de membri ai familiei, a unor venituri mai mici decât cele reale sau omiterea bunurilor deținute, în scopul obținerii unor foloase materiale necuvenite, constituie, după caz, fals, uz de fals sau înșelăciune și se pedepsește potrivit Codului penal.

Plata reduce factura sau ajunge direct la titular

ANPIS efectuează plățile prin agențiile teritoriale. Pentru energia termică în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului și se scade din valoarea facturii.

Pentru combustibilii solizi și/sau petrolieri, ajutorul aferent întregului sezon rece sau lunilor rămase, în funcție de momentul depunerii cererii, se acordă integral titularului, într-o singură tranșă, în luna decembrie.