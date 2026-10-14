Elevii din clasele primare pot beneficia în anul școlar 2026-2027 de bursă socială de 300 de lei pe lună, card educațional de 500 de lei pe an școlar și rechizite gratuite, dacă îndeplinesc condițiile fiecărui program. Cererile se depun la școală, dar pragurile de venit și termenele sunt diferite: acordarea unui ajutor nu înseamnă automat eligibilitate pentru celelalte.

Sprijinul lunar este disponibil inclusiv pentru copiii înscriși la cursuri de zi în învățământul primar de stat. În școlile particulare și confesionale, elevii din ciclul primar cu frecvență de zi pot primi bursă socială finanțată de stat dacă învață fără taxe.

Pragul bursei sociale se raportează la salariul minim net

Pentru solicitarea bazată pe venit, se verifică venitul mediu net impozabil pe membru de familie din ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii. Acesta trebuie să fie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie aflat în vigoare la data solicitării.

Familia luată în calcul poate cuprinde părinții și copiii aflați în întreținere, persoana singură care își crește copiii sau alte situații prevăzute expres de metodologie. Școala poate verifica veniturile și componența familiei declarate, inclusiv prin instrumentele puse la dispoziția autorităților.

Categoriile pentru care poate fi solicitată bursa socială includ:

Elevii din familii cu venituri reduse, în condițiile pragului de venit.

Copiii orfani de unul sau ambii părinți.

Elevii aflați în plasament sau sub alte măsuri de protecție specială.

Elevii cu anumite afecțiuni medicale ori dizabilități, dacă îndeplinesc criteriile legale.

Elevii din familii care primesc venitul minim de incluziune, pentru care metodologia are prevederi distincte.

Pentru copiii orfani, cei aflați în plasament și anumite categorii de elevi cu probleme medicale, acordarea sprijinului nu este condiționată de venitul familiei. Un copil poate primi însă o singură bursă socială de la bugetul de stat, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii de eligibilitate.

Cererea pentru bursă se depune cu acte justificative

Părintele solicită bursa socială la secretariatul școlii, prin cerere însoțită de documente justificative. Pentru criteriul de venit sunt necesare, între altele, declarația privind veniturile membrilor familiei și documentele care dovedesc componența acesteia. Actele cerute diferă în funcție de motivul solicitării.

Termenul indicat pentru depunerea dosarelor în anul școlar 2026-2027 a fost 1 octombrie. Lista documentelor și procedura aplicată se verifică la unitatea de învățământ.

Pentru acordarea bursei sociale, elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 sau calificativul foarte bine la purtare la sfârșitul anului școlar anterior.

La cel puțin 10 absențe nemotivate acumulate într-o lună, elevul pierde bursa pentru luna respectivă. Dacă absențele au avut cauze medicale, dreptul poate fi restabilit după prezentarea documentelor justificative în termenul prevăzut de metodologie.

Cardul educațional acoperă numai cheltuielile permise

Ajutorul pe suport electronic se acordă o singură dată pe an școlar, pentru fiecare copil eligibil dintr-o familie dezavantajată. Programul include preșcolari și elevi care îndeplinesc criteriile sale. Banii pot fi folosiți pentru rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării școlii, numai în limitele cheltuielilor permise.

Pentru 2026-2027, părinții trebuiau să depună sau să redepună cererea la unitatea de învățământ în 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Eligibilitatea se verifică pentru noul an școlar.

În cazul solicitărilor nedepuse în acest interval, părinții pot verifica la școală dacă situația mai poate fi remediată. Pentru acest program sunt necesare cerere și documente care dovedesc încadrarea în criterii.

Rechizitele gratuite au altă perioadă de verificare a veniturilor

Programul național de rechizite școlare gratuite se adresează elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse.

Potrivit informațiilor publicate de Digi Economic, Adevărul și Edupedu, pentru anul școlar 2026-2027 se ia în calcul venitul mediu net lunar pe membru de familie din iulie 2026. Acesta trebuie să fie de cel mult 50% din salariul minim brut pe țară. Reperul este salariul minim brut, iar perioada verificată este o singură lună, nu intervalul folosit pentru bursa socială.

Cererile pentru rechizite gratuite au avut un termen separat, la începutul anului școlar. Solicitarea și actele care dovedesc eligibilitatea se depun la școală; condițiile și documentele aferente acestui program trebuie verificate distinct de cele pentru bursă și card.

Bursa socială se plătește și în vacanțe

Sprijinul social se acordă pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțele școlare. Metodologia burselor din 2026-2027 este aceeași ca în anul școlar precedent.

Bursa de merit, în valoare de 450 de lei lunar, este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, nu celor din ciclul primar. Bursa tehnologică, în valoare de 300 de lei lunar, este destinată învățământului profesional, inclusiv dual.

Școala achită bursele prin transfer bancar sau în numerar, după caz. Nu poate obliga familia să deschidă cont la o anumită bancă. Responsabilitatea pentru plata la termen revine ordonatorilor de credite ai unităților de învățământ.

Cuantumul poate fi suplimentat prin hotărârea consiliului de administrație al școlii, din fonduri alocate de autoritățile locale sau din alte venituri ale unității care pot fi utilizate în acest scop.

Separat, bursele oferite de autoritățile locale ori județene sau prin contracte cu firme, alte persoane juridice ori persoane fizice pot fi cumulate cu cele finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii.

Calendarul plăților începe cu bursele pentru două luni

Pentru începutul anului școlar, circuitul finanțării are următoarele termene:

Până la 20 octombrie, școlile transmit inspectoratelor numărul beneficiarilor pe categorii și sumele estimate pentru bursele aferente lunilor septembrie și octombrie.

Până la 25 octombrie, inspectoratele trimit aceste date Ministerului Educației și Cercetării. Ministerul pune fondurile bugetare la dispoziție după primirea solicitărilor, în limitele bugetului aprobat.

Vineri, 20 noiembrie, școlile plătesc bursele pentru septembrie și octombrie 2026.

Școlile particulare și confesionale au obligația să trimită anual estimările și numărul beneficiarilor atât inspectoratelor, cât și autorităților locale în raza cărora își au sediul, până la 20 octombrie.

Ulterior, raportarea se face lunar: școlile transmit estimările până pe 20, iar inspectoratele le înaintează până pe 25 către Direcția generală economică din minister. Finanțarea se deschide în limitele bugetului și ale creditelor bugetare lunare aprobate.

Regula obișnuită de plată este data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă aceasta cade într-o zi de repaus săptămânal, de sărbătoare legală sau într-o altă zi liberă, banii se plătesc în ziua lucrătoare anterioară.