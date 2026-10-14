Salariații participanți la Pilonul II acumulează pentru pensia privată o contribuție de 4,75% din salariul brut, fără o reținere suplimentară din salariul net. Economisirea facultativă prin Pilonul III poate fi finanțată separat de angajat, de angajator sau de amândoi, iar produsul de pensie personală paneuropeană (PEPP) permite continuarea economisirii indiferent de statul membru în care participantul trăiește sau lucrează.

Diferența începe de la proveniența banilor: Pilonul I este pensia publică, Pilonul II este pensia privată obligatorie, iar Pilonul III este pensia privată facultativă. Pentru pensia ocupațională, numită Pilonul IV, legislația a fost elaborată din 2020; la 11 noiembrie 2025, nu exista niciun fond ocupațional.

Verificarea contului arată contribuțiile, comisioanele și suma acumulată

Participantul poate deschide un cont online la administratorul fondului pentru a urmări contribuțiile virate, comisioanele reținute și valoarea economiilor. Fiecare contribuție este înregistrată individual și transformată în unități de fond, prin care este evidențiată deținerea participantului.

În mecanismul de contribuție la Pilonul II, cota de 4,75% provine din contribuția la asigurările sociale (CAS), de 25% din salariul brut. Virarea către fond se face automat din contribuția deja reținută.

Pentru comparație cu situația individuală, contribuția medie a participanților pentru care s-au virat bani în iunie 2026 a fost de aproximativ 447,2 lei, față de 408 lei la 31 decembrie 2025. Condiția contează: media privește participanții cu contribuții în luna respectivă, nu întregul număr de persoane înregistrate în sistem.

Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), publicate joi, 8 octombrie 2026, valoarea medie a activului unui participant ajunsese la 27.784 de lei, cu 36% peste nivelul din iunie 2025. Activul reprezintă valoarea banilor acumulați în contul de pensie privată.

Aderarea depinde de vârstă și de tipul fondului

Alegerea unui fond presupune semnarea unui act individual de aderare și deschiderea unui cont individual. La Pilonul II este permisă participarea la un singur fond; la Pilonul III se poate contribui la mai multe fonduri.

Ghidul Despre Pensii Private din 11 noiembrie 2025 diferenția trei categorii pentru aderarea la Pilonul II:

Angajații de până la 35 de ani participă obligatoriu la Pilonul II. Dacă nu semnează actul de aderare în primele patru luni de la angajare, sunt repartizați aleatoriu unui fond.

Persoanele de peste 35 de ani, dar de cel mult 45 de ani, pot adera prin semnarea actului individual. Pentru acestea nu se aplică repartizarea automată.

Persoanele de peste 45 de ani nu mai pot deveni participante la Pilonul II. Aderarea la Pilonul III nu are limită de vârstă.

În primele șase luni din 2026, în Pilonul II au intrat 95.876 de persoane. Dintre acestea, 92.202, adică 96%, au fost repartizate aleatoriu.

La finalul lunii iunie, sistemul avea 8,54 milioane de participanți, față de 8,46 milioane la sfârșitul lui 2025. După cum explică Digi24, cei 95.876 de noi intrați reprezintă intrările brute din semestru, în timp ce totalul participanților descrie situația de la sfârșitul perioadei.

Distribuția pe vârste arăta că 31% dintre participanți aveau cel mult 35 de ani, iar 69% depășeau acest prag. Bărbații reprezentau 52% din total, iar femeile 48%.

Pilonul III permite contribuții suplimentare și finanțare din partea angajatorului

La pensia facultativă, contribuția poate fi plătită direct de participant sau prin intermediul angajatorului. Compania poate contribui și din fonduri proprii, ca beneficiu extrasalarial. Limita contribuției indicată în regulile descrise la 11 noiembrie 2025 este de 15% din salariul brut.

Plafonul anual de deductibilitate indicat pentru Pilonul III este de 400 euro pentru participant și de 400 euro pentru angajator. Cele două plafoane privesc contribuții suportate separat, nu o sumă restituită participantului.

Potrivit explicației fiscale publicate de FinZoom la 18 octombrie 2019, contribuția suportată de salariat se deducea din baza de calcul a impozitului pe venitul salarial, în limita plafonului anual. Angajatorul aplica deducerea la calculul impozitului, pe baza copiei actului de aderare și, eventual, a dovezii viramentului. Partea care depășea plafonul nu beneficia de deducere.

Același regim istoric prevedea pentru contribuțiile suportate de angajator scutirea de taxele salariale în limita plafonului pentru fiecare angajat. Taxele enumerate erau CAS de 25%, contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10%, impozitul pe venit de 10% și contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%. Excedentul era tratat drept beneficiu salarial impozabil.

Pentru angajatorii plătitori de impozit pe profit, contribuțiile erau descrise drept cheltuieli deductibile integral la determinarea rezultatului fiscal, indiferent de cuantum. Aceste precizări aparțin regimului prezentat în 2019, nu unei instrucțiuni fiscale actualizate pentru 2026.

Temeiul invocat era articolul 25 din Legea nr. 227/2015: „Art.25 (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. (2) Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin (3) si (4).”

În regulile descrise în 2019, participantul putea modifica, suspenda sau înceta contribuțiile facultative. Suspendarea ori încetarea presupunea înștiințarea scrisă a administratorului și, după caz, a angajatorului, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Comisioanele reduc activul, iar transferul timpuriu poate aduce o penalitate

În structura de costuri descrisă la 11 noiembrie 2025, comisionul din activ pentru Pilonul II varia între 0,02% și 0,07% pe lună, în funcție de rentabilitate și inflație. Pentru Pilonul III, plafonul era de 0,2% pe lună. Acestea sunt limitele indicate, unele fonduri percepând comisioane mai mici.

La Pilonul II, fondul suportă comisionul din activ și taxa de audit. Comisioanele de tranzacționare și costurile de custodie și depozitare sunt suportate de administrator, nu din contul individual.

La Pilonul III, din fond sunt suportate și comisioanele de tranzacționare, precum și costurile de custodie și depozitare. Taxa de audit și aceste două categorii suplimentare de costuri sunt descrise ca fiind, de regulă, fixe și mai mici decât comisionul din activ.

Transferul între fonduri este permis atât la Pilonul II, cât și la Pilonul III, inclusiv în mod repetat. Regulile descrise prevăd o penalitate de până la 5% din activ dacă transferul are loc mai devreme de doi ani de la aderare. După doi ani, această penalitate nu se plătește.

Fondurile investesc contribuțiile în limite stabilite pe categorii de active

Administratorii investesc banii primiți, cu limite pentru instrumentele financiare și pentru riscul portofoliului. Plafoanele enumerate în descrierea sistemului din noiembrie 2025 erau:

Depozite: maximum 20%.

Titluri de stat românești: maximum 70%.

Obligațiuni municipale: maximum 30%.

Acțiuni: maximum 50%.

Obligațiuni corporative: maximum 30%.

Obligațiuni ale organismelor neguvernamentale: maximum 5%.

Fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă: maximum 5%.

Aceste limite sunt însoțite de restricții privind expunerea pe emitent sau grupuri de emitenți și calitatea investițiilor. Utilizarea instrumentelor derivate este limitată la reducerea riscului. Activele mai riscante trebuie echilibrate prin active mai puțin riscante, pentru respectarea limitelor portofoliului.

La finalul lunii iunie 2026, activele administrate de Pilonul II totalizau 237,42 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul din iunie 2025. În primul semestru au fost virate contribuții de 11,93 miliarde de lei, cu aproximativ 9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Despre orizontul investițional al pensiilor private, ASF a precizat în datele publicate la 8 octombrie 2026: „Caracterul investițional al sistemului de pensii private trebuie însă analizat prin prisma orizontului său de timp. Fondurile de pensii private operează cu un orizont investițional de lungă durată, iar evoluțiile din ultimii ani au evidențiat capacitatea sistemului de a traversa perioade de volatilitate și șocuri financiare, menținând o structură investițională diversificată și un profil prudent de administrare a activelor. Creșterea activelor administrate, extinderea continuă a numărului de participanți și menținerea unei ponderi semnificative a investițiilor pe piața locală consolidează rolul fondurilor de pensii private atât în constituirea resurselor financiare pentru perioada de pensionare, cât și în finanțarea pe termen lung a economiei românești”

Garanția contribuțiilor diferă între pensia obligatorie și cea facultativă

La Pilonul II, mecanismul descris impune garantarea cel puțin a contribuțiilor plătite, după scăderea deducerilor legale, precum comisioanele și taxele. La Pilonul III, garanția este opțională, deși unele fonduri o oferă.

Dacă activul personal se află sub valoarea minimă garantată la momentul plății, administratorul trebuie să acopere diferența din provizionul tehnic, suma pusă deoparte pentru această obligație. Garanția intervine la plata pentru limită de vârstă, invaliditate sau deces, precum și la transferul către alt fond.

Activele fondului sunt păstrate separat de cele ale administratorului. În mecanismul de protecție descris, fondul nu poate intra în faliment; dacă administratorul intră în faliment, fondul și activele sale sunt preluate de un alt administrator.

Activul personal aparține participantului. Contul nu poate fi cesionat, gajat sau executat silit, iar sumele acumulate se transmit moștenitorilor în caz de deces.

PEPP permite economisirea pentru pensionare în mai multe state membre

Produsul paneuropean funcționează pe baza contribuțiilor și a investirii activelor. Caracteristica sa distinctă este portabilitatea: cetățenii europeni pot economisi pentru pensie indiferent de statul membru în care locuiesc sau muncesc.

Potrivit relatării Economica.net, produsul lansat în 2022 a făcut obiectul propunerilor de revizuire a cadrului european discutate la reuniunea Consiliului European de Afaceri Economice și Financiare (EcoFin) din 17 februarie 2026. Analistul Ionel Dancă, fost deputat și ministru, a explicat că inițiativa Comisiei Europene urmărea creșterea atractivității unui produs care încă nu avea succes în rândul cetățenilor europeni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la reuniune un tratament fiscal avantajos pentru pensiile ocupaționale și paneuropene, similar celui pentru contribuțiile la fondurile private naționale.

Pentru veniturile aferente datei de 1 martie 2026, facilitatea descrisă pentru PEPP are limita de 400 euro pe an pentru angajat și încă 400 euro pe an pentru angajator, dacă acesta contribuie. Același plafon este indicat pentru pensiile facultative și ocupaționale. Facilitatea pentru PEPP fusese prevăzută într-o ordonanță de urgență din 2024, iar procedurile de aplicare au fost clarificate la începutul lui 2026.

Accesul la bani depinde de motivul plății și de pilon

Ghidul Despre Pensii Private preciza la 11 noiembrie 2025 că nu exista o lege de plată a pensiilor private, deși se făceau plăți din fonduri.

Regulile de plată descrise la 11 noiembrie 2025 permiteau încasarea activului într-o singură tranșă sau în rate lunare pe cel mult cinci ani. Plata se putea face prin transfer bancar ori mandat poștal. Participantul care alesese eșalonarea putea solicita ulterior plata integrală a sumei rămase.

Pentru Pilonul II, plata la limită de vârstă era legată de îndeplinirea condițiilor de pensionare în sistemul public. Pensionarea anticipată nu deschidea acest drept. Pentru Pilonul III, plata putea fi solicitată după împlinirea vârstei de 60 de ani.

În cazul invalidității, condiția descrisă era acordarea pensiei de invaliditate în sistemul public, indiferent de grad. În caz de deces, moștenitorii puteau face demersurile notariale pentru încasarea activului personal. Aceste condiții și modalități de plată reprezintă cadrul descris în noiembrie 2025.

În primul semestru din 2026, plățile efectuate din Pilonul II pentru activele personale nete au însumat 1,73 miliarde de lei, pentru 42.229 de participanți și beneficiari, potrivit ASF.