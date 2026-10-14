Mega Image se confruntă miercuri, 14 octombrie, cu o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș disponibilă prin Card Connect în România, la câteva zile după perturbările informatice care au determinat compania-mamă Ahold Delhaize să scoată temporar din funcțiune unele sisteme.

Mega Image nu a precizat dacă problema tehnică din România are legătură cu incidentul anunțat de Ahold Delhaize.

Retailerul a anunțat, potrivit News.ro, că problema tehnică afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș disponibilă prin programul Card Connect. În anunțul publicat pe site-ul companiei, reprezentanții Mega Image au transmis: „Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situației și vă mulțumim pentru înțelegere”.

Blocajul local vine după întreruperi IT începute duminică în grupul Ahold Delhaize

Grupul internațional de retail Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi, se confruntă cu perturbări informatice importante din duminică după-amiază. Luni, grupul a anunțat probleme de securitate în rețeaua sa, dar magazinele au rămas deschise. Ca măsură de precauție, compania a scos temporar unele sisteme din funcțiune.

Marți, grupul a anunțat că a început repornirea controlată a anumitor sisteme. Tot atunci, a precizat că nu există indicii că datele clienților, angajaților, partenerilor sau informațiile comerciale ar fi fost furate.

Efectele incidentului s-au văzut deja în Belgia și Țările de Jos, unde au fost perturbate platformele online și serviciile de comandă ale lanțurilor Albert Heijn, Etos și Gall & Gall. Potrivit ZF.ro, în magazinele fizice Albert Heijn, etichetele electronice de preț au continuat să afișeze prețurile corecte, dar nu au mai arătat ofertele promoționale din programul Bonus.

Miza operațională este mai mare într-o rețea care depășește 1.000 de magazine în România

Ahold Delhaize deține în România peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, operate direct sau prin agenți. În acest cadru, orice întrerupere a comenzilor online și a mecanismelor de loializare lovește direct fluxurile digitale de vânzare și promoțiile care împing volumul în magazine.

Dimensiunea locală a businessului explică și sensibilitatea unui astfel de incident. Conform datelor citate de Observator News, Mega Image a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent, și un profit net de 124,84 milioane de lei.

Retailul alimentar european vede deja efecte concrete ale vulnerabilităților din sisteme conectate

Pe același fundal, un incident separat din Franța a arătat cât de repede se poate muta riscul cibernetic din software în operațiunile din magazin. Digi24 relatează că un atac asupra unui software furnizat de compania daneză Danfoss a vizat sistemele care controlează frigiderele și congelatoarele din aproximativ 400 de supermarketuri, inclusiv Carrefour, Intermarché și E.Leclerc.

În acel caz, hackerii au modificat comenzile la distanță astfel încât echipamentele să se încălzească până la 50 de grade Celsius. Un reprezentant Intermarché a spus că unele instalații au rămas la această temperatură aproximativ șase ore, produsele afectate au fost aruncate, iar în unele magazine au fost semnalate incendii. Directorul general al Coopérative U a descris atacul ca fiind: „extrem de grav și fără precedent”.

Autoritatea de securitate cibernetică din Țările de Jos spune că nu vede motive să facă o legătură între incidentul grupului Ahold Delhaize și atacul asupra frigiderelor din Franța.

Pentru moment, poziția oficială rămâne că Mega Image lucrează la remedierea situației, iar Ahold Delhaize continuă investigarea cauzelor incidentului și repornirea controlată a sistemelor afectate.