Netflix urmează să elimine aproximativ 1.000 de locuri de muncă, echivalentul a circa 6% din personal, în cea mai amplă rundă de concedieri de după 2022. Compania americană de streaming, adică de distribuție online a conținutului video, avea aproximativ 16.000 de angajați cu normă întreagă la sfârșitul anului 2025.

Decizia a fost comunicată miercuri dimineață, 14 octombrie 2026, printr-un e-mail trimis angajaților de Greg Peters și Ted Sarandos, cei doi directori generali ai Netflix. Wall Street Journal a relatat primul despre mesajul intern, potrivit Agerpres.

Cele mai multe disponibilizări vor afecta următoarele echipe:

Produs.

Tehnologie.

Resurse umane.

Departamentul juridic.

„Misiunea noastră – aceea de a distra întreaga lume – este una ambițioasă, iar îndeplinirea ei presupune să fim disciplinați în ceea ce privește prioritățile noastre legate de personal și de alocarea resurselor”, au scris Peters și Sarandos în e-mailul adresat angajaților.

În privința perspectivelor financiare, cei doi au precizat în același mesaj: „Afacerea noastră este solidă și în creștere, iar noi rămânem pe traiectoria necesară pentru a ne atinge prognoza pentru întregul an”.

Precedenta rundă majoră de reduceri de personal a avut loc în 2022. Atunci, Netflix a eliminat aproximativ 450 de posturi în două etape, după ce numărul abonaților scăzuse pentru prima dată în mai bine de un deceniu.

Acțiunile au crescut miercuri, după scăderea acumulată în acest an

Prețul acțiunilor Netflix a urcat miercuri cu 0,7%, dar înregistra o scădere de aproximativ 25% de la începutul anului, potrivit Reuters, preluat de HotNews.ro.

Pentru investitori, timpul petrecut de utilizatori pe platformă a devenit o preocupare majoră. Compania concurează atât cu serviciile tradiționale de streaming, cât și cu YouTube și TikTok. Aceste platforme atrag publicul prin conținut gratuit, creat de utilizatori, un model care le oferă un avantaj competitiv în privința costurilor.

Ross Benes, analist senior la eMarketer, a declarat pentru Reuters că directorii Netflix: „nu au reușit să găsească o altă sursă majoră de venituri”. În evaluarea sa, compania continuă să depindă de abonamente, un model care s-ar putea apropia de un plafon al creșterii.

„În cele din urmă, având în vedere că se apropie într-un fel de limita acestui model, vor avea nevoie de o altă sursă de venituri pentru a-și diversifica activitatea, iar aici au întâmpinat mai multe dificultăți”, a explicat Benes.

Pentru diversificarea veniturilor dincolo de abonamentele tradiționale, Netflix investește în trei direcții:

Abonamente susținute de publicitate.

Programe transmise în direct.

Jocuri video.

Concurenții își consolidează activele și pregătesc un serviciu comun

La începutul anului 2026, Netflix a pierdut în fața consorțiului Paramount-Skydance competiția pentru activele de streaming și producție cinematografică ale Warner Bros. Discovery. Tentativa nereușită a amplificat îndoielile privind strategia companiei.

Paramount a încheiat preluarea Warner Bros. la începutul lunii octombrie, într-o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari. Din această operațiune a rezultat gigantul media Skydance, cu studiouri de film și posturi de știri în portofoliu.

Noul grup a anunțat că intenționează să unească, în timp, serviciile de streaming HBO Max și Paramount+.