Anul următor, statul va da un ajutor în valoare de 750 de lei, pentru repartitoare de căldură

Un nou ajutor de la stat, anul următor, în valoare de 750 de lei, pentru românii care locuiesc la bloc.

Persoanele sau familiile aflate în situații vulnerabile ar putea beneficia anul următor de 750 de lei de la stat, bani pe care să îi folosească pentru cumpărarea și montarea repartitoarelor de căldură în apartamente.

Proiectul legislativ a fost pus recent în dezbaterea Senatului. Acesta prevede, totodată, și amânarea termenului actual pentru dotarea apartamentelor cu repartitoare și contoare de apă caldă cu un an, până în decembrie 2024, scrie avocatnet.ro.

În proiectul legislativ se propune, în primul rând, “acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică”, după cum scrie în primul articol din document.

Cu alte cuvinte, persoanele aflate în situații vulnerabile vor putea primi, anul următor, un ajutor financiar în valoare de cel mult 750 de lei, bani ce vor putea fi folosiți pentru cumpărarea și montarea de repartitoare de căldură.

Din datele proiectului, banii vor fi acordați pentru fiecare locuință, gospodărie vulnerabilă și numai după montarea, de către o firmă autorizată, a sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică (cum ar fi repartitoare ori robineți de reglare a consumului de energie termică), pe baza procesului-verbal de montare și a facturii emise de montator.

În precizările sale, ”În premieră, pentru că totuși noi din 2014 tot amânăm cu un an, pentru prima dată dăm și un sprijin românilor prin Fondul pentru modernizare. Deci, practic, prin acești bani europeni, în jur de 700 de lei vom oferi românilor care nu își permit montarea acestor repartitoare.

Noi am definit categorii, persoane și familii vulnerabile cu un venit lunar sub 2.000 de lei pe membru de familie și sperăm că acest ajutor îi va motiva pe tot mai mulți români să își monteze aceste dispozitive în următorul an de zile. venim în sprijinul românilor și îi rugăm să stea liniștiți pentru că nu îi amendează nimeni.

Prin aceste repartitoare românii vor avea o evidență a consumului și plătesc atât cât consumă ”, a spus ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la România TV.

Ajutorul va putea fi utilizat până la data de 31 decembrie 2024.

Cine beneficiază de acest ajutor?

Prin definiție, persoanele sau familiile vulnerabile este stabilită de OUG 166/2022, prin care, de altfel, a fost introdus și ajutorul de 1.400 de lei, ce poate fi folosit pentru plata facturilor sau datoriilor la energie.

Cocret, sunt considerate vulnerabile persoanele și familiile care au un venit pe membru de familie sub 2.000 lei, la care se adaugă şi condițiile de vârstă corelate cu capacitatea de muncă, limita de vârstă fiind stabilită la 60 de ani.

Mai mult decât atât, proiectul legislativ prevede și amânarea termenului actual pentru “montarea sistemelor de măsurare (…) pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire și apă caldă” în locuințele racordate la sistemul centralizat cu un an, respectiv până la 31 decembrie 2024 (dată până la care se va putea folosi și ajutorul de 750 de lei pentru montarea repartitoarelor).

Însă, pentru a se putea aplica, proiectul de lege trebuie adoptat în Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial.

Sursa: www.antena3.ro