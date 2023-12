Care este băutura care topește kilogramele nedorite, poate fi consumată în loc de cafea şi are efecte chiar mai puternice?

Cu toții ne dorim să scăpăm de kilogramele nedorite, dar dietele sunt dificile, sportul este greu, așa că nu vrem altceva decât să găsim un lucru care să topească grăsimea fără ca noi să depunem vreun efort. Ei bine, se pare că acest lucru există…

Este vorba despre cafeaua verde, care este din ce în ce mai promovată și mai comună în rândul celor care își doresc să urmeze un stil de viață sănătos, sau al celor care vor să slăbească.

Practic, boabele de cafea verzi sunt pur și simplu boabe de cafea care nu au fost prăjite în prealabil. Adică boabe de cafea crude.

Astfel, cafeaua verde poate fi consumată sub forma unei băuturi fierbinți, precum cafeaua prăjită. Atenție, însă! Aceasta nu va avea nicidecum un gust asemănător cafelei cu care sunteți obișnuit, deoarece are o aromă mult mai blândă. De fapt, are gust mai mult de ceai de plante decât de cafea.

Mai mult decât atât, profilul chimic este destul de diferit de cel al cafelei prăjite, deși originea este aceeași.

Se spune despre cafeaua verde că ar conține o cantitate mare de acizi clorogenici, compuși cu efecte antioxidante și antiinflamatorii puternice, care pot oferi multe beneficii pentru sănătate, scrie healthline.com.

Pe de altă parte, cafeaua prăjită conține cantități mici de acid clorogenic, deoarece cea mai mare parte se pierde în timpul procesului de prăjire.

În anul 2012, Dr. Oz, un medic celebru american, promova cafeaua verde ca fiind un supliment miraculos pentru pierderea în greutate.

Efecte benefice pentru sănătate

Acesta spune că, cafeaua verde poate avea beneficii pentru sănătate, altele decât pierderea în greutate.

De fapt, acizii săi clorogenici pot fi de ajutor pentru reducerea riscului de boli cronice, precum diabet și boli de inimă. De fapt, tot acizii clorogenici ar fi secretul pentru pierderea kilogramelor nedorite.

Posibile riscuri și efecte secundare

În contextul siguranţei, cafeaua verde este în mare măsură sigură, dar poate veni la pachet și cu câteva riscuri. Și asta deoarece boabele de cafea verde conțin, în mod natural, cofeină.

Și deși aportul moderat de cofeină este în cele mai multe cazuri sigur pentru majoritatea oamenilor sănătoși, excesul ar putea duce la simptome nedorite, cum ar fi anxietate, tulburări de somn și creșterea tensiunii arteriale.

În general, o ceașcă de cafea neagră sau verde oferă aproximativ 100 mg de cofeină, în funcție de varietate și de metoda de preparare.

Însă, deoarece o cantitate mică de cofeină se poate pierde în timpul procesului de prăjire, cafeaua verde poate conține puțin mai multă cofeină decât cea prăjită.

Între timp, suplimentele de cafea verde oferă de obicei 20-50 mg per capsulă, deși unele sunt decofeinizate în timpul procesării.

Sursa: www.antena3.ro