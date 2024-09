Cum se calculează pensia. Calculul pensiei este un proces complex care depinde de mai mulți factori, inclusiv stagiul de cotizare, salariul mediu pe economie și legislația în vigoare. În România, de exemplu, pensiile sunt stabilite pe baza numărului de puncte de pensie acumulate de-a lungul vieții profesionale a fiecărui individ. Fiecare an de muncă este valorificat în funcție de venitul realizat, iar acest venit contribuie la acumularea punctelor necesare stabilirii cuantumului pensiei.

Cum se calculează pensia. Stagiile care nu aduc puncte

În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții Casei Județene de Pensii Olt au clarificat o serie de concepte esențiale ce influențează dreptul la pensie și valoarea acesteia, introduse prin noua lege a pensiilor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Conform Adevărul, numeroși pensionari continuă să se adreseze zilnic angajaților de la casele teritoriale de pensii, solicitând detalii despre metodele de calcul.

Punctele de stabilitate, care au adus majoritatea pensionarilor venituri suplimentare în urma recalculării, sunt aplicabile doar pentru perioadele care depășesc 25 de ani de contribuții. Aceste puncte de stabilitate se calculează astfel: pentru fiecare an de cotizare ce depășește 25 de ani, se acordă 0,50 puncte; pentru cei peste 30 de ani de cotizare, se alocă 0,75 puncte pe an; iar pentru cei ce au realizat mai mult de 35 de ani de cotizare, se acordă un punct pentru fiecare an suplimentar.

Diferențierea între stagiul contributiv și punctele de stabilitate

Reprezentanții Casei de Pensii Olt au subliniat importanța distincției între stagiul de cotizare contributiv folosit la acordarea dreptului de pensie și cel folosit la calculul punctelor de stabilitate, conform noilor prevederi legale. Pentru o înțelegere mai clară a acestor concepte, s-au oferit explicații suplimentare.

Perioade care nu generează puncte de stabilitate

Există anumite stagii de cotizare care nu contribuie la punctele de stabilitate. Acestea includ perioadele de concediu medical, concediul pentru creșterea copilului, plățile compensatorii etc. Deși aceste stagii nu presupun plata contribuțiilor la asigurările sociale, ele sunt totuși luate în calcul la stabilirea dreptului de pensie.