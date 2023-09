Deichmann intră în parteneriat cu Innoship pentru a permite integrarea mai rapidă a companiilor de curierat noi

Inițiativa Deichmann a fost determinată de nevoia de a îmbunătăți experiența de cumpărare și de a permite integrarea mai rapidă a companiilor de curierat noi. Scopul este de a eficientiza astfel procesele de livrare, ca parte a programului de transformare digitală a businessului online și omnichannel.

În opinia sa, „Decizia de a încheia un parteneriat cu Innoship s-a bazat pe inovație, agilitate și pe înțelegerea demonstrată a nevoilor noastre”, spune Sven Senkbeil, Product Owner Fulfillment Solution, în cadrul Deichmann. „Căutam un partener strategic capabil să ne ofere soluții avansate de management al livrărilor, o implementare facilă a platformei și o abordare centrată pe cumpărător. Colaborarea și dedicarea pentru inovare demonstrate de echipa Innoship se aliniază perfect cu viziunea noastră.”

Parteneriatul strategic vizează mai multe obiective cheie, printre care:

Deschiderea rapidă a operațiunilor în noi geografii – Pe măsură ce industria logistică evoluează cu o nevoie sporită de flexibilitate, Deichmann își propune să integreze soluții de livrare noi cât mai rapid. Tehnologia Innoship asigură un proces de integrare rapid și stabil de curieri noi permițând astfel companiei să rămână agilă pe o piață competitivă.

Experiență îmbunătățită pentru cumpărători – Noua platformă e-commerce le permite clienților să aleagă dintr-o gamă largă de curieri, de puncte de ridicare (și expediere) de colete și lockere ca opțiuni de livrare preferate. Clienții au posibilitatea de a-și urmări într-o formă unificată și în timp real coletele, pe tot parcursul transportului, asigurând o experiență de cumpărare îmbunătățită.

Eficiență și stabilitate – Platforma integrează API-urile curierilor și eficientizează generarea etichetelor și a documentelor de expediere. Acest lucru are ca rezultat un proces de expediere mai eficient și operațiuni mai stabile.

Reducerea costurilor – În plus, platforma reduce costurile de expediere, în beneficiul clientului final.

Din punct de vedere al activităţilor, platforma Innoship ajută magazinele online să-şi să crească performanţa de livrare cu până la 15%, printr-o alocare dinamică. Algoritmii avansaţi ai platformei analizează performanţa diferitelor firme de curierat dintr-o anumită zonă geografică şi selectează automat curierul potrivit pentru fiecare livrare, pe baza criteriilor retailerului. Având toate informaţiile într-un dashboard, comercianţii pot să analizeze performanţa curierilor şi să ia decizii informate. În plus, API-ul integrează o rețea de peste 100 de curieri din Europa, precum și peste 150.000 de lockere și puncte de ridicare și expediere de colete (PUDO – Pick Up Drop Off).

Deichmann, cu sediul central în Essen, Germania, a fost fondată în 1913 și este încă o companie de familie deținută integral. Compania are peste 48.000 de angajați și operează aproximativ 4.600 de magazine și 41 de magazine online.

La rândul ei Innoship, parte a grupului Alsendo, este o platformă avansată de gestionare a livrărilor care reunește mai multe opțiuni de livrare pentru business-urile de retail și e-commerce. Prin intermediul platformei Innoship, retailerii își pot gestiona contractele de curierat, pot automatiza livrările și le pot oferi clienților o experiență de cumpărare mai bună, reducând la minimum costurile de expediere.

În lume, Alsendo înglobează soluții de tehnologie lider în domeniul gestionării livrărilor pentru companii de e-commerce. Susținută de compania de investiții specializată în transformare ESG Abris Capital Partners, Alsendo își propune să ofere soluții logistice și post-vânzare premium pentru toate segmentele de clienți B2B.

Portofoliul grupului Alsendo include peste 12 platforme de livrare și soluții tehnologice B2B care operează pe piețele din Polonia, România, Bulgaria, Republica Cehă și Slovacia.

