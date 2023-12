EKO Group faţă în faţă cu primarul Nicușor Dan

În afirmaţiile sale, „Principiile de justiție și legalitate, care ar trebui respectate ca sfinte, au fost calcate în picioare de Nicusor Dan, confruntându-se cu un regim despotic și abuziv sub conducerea tiranică a Primarului General al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Astăzi, ne ridicăm mândri și neînfricați, triumfând peste ilegalitățile comise, cu o hotărâre judecătorească ce nu doar ne reabilitează, ci și scoate la lumină corupția și abuzul de putere cras, endemic în administrația lui Nicușor Dan”.

EKO Group: Un Bastion al Inovației și Legalității

De-a lungul anilor, EKO Group a fost un simbol al inovației în publicitatea urbană, respectând cu strictețe cadrul legal. „Am fost pionieri, am adus valoare orașului nostru, București, și am susținut economia locală. Dar, în loc să fim apreciați, am fost ținta unor atacuri nejustificate” precizează grupul.

Confruntarea cu Abuzul de Putere

În plus, „Acțiunile Primarului Nicușor Dan împotriva companiei noastre nu au fost doar nejustificate, ci și profund nedrepte. Aceste atacuri au avut un impact devastator asupra afacerii noastre, punând în pericol investiții și locuri de muncă, bazate pe ani de muncă și dedicare.

Decizia instanței de astăzi nu este doar o victorie pentru EKO Group, ci și o palmă pentru administrația Nicușor Dan. Această decizie confirmă ilegalitățile și abuzurile comise de primar, restabilind adevărul și integritatea în acest caz, precizează EKO Grup.

Implicații Grave pentru Administrația Publică

În opinia sa, „Această situație ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care este condusă administrația publică sub Nicușor Dan. Este inacceptabil ca oficialii aleși să se comporte ca niște autocrați, ignorând legile și drepturile cetățenilor și companiilor.

EKO Group nu se va opri aici. Ne angajăm să luptăm pentru drepturile noastre și ale altor companii care ar putea fi victime ale acestui tip de comportament abuziv. Vom continua să inovăm și să contribuim la economia locală, dar nu vom ezita să ne apărăm în fața oricăror abuzuri”.

Un Apel la Acțiune

În prezent, în Capitală, „Facem apel la toți cetățenii și companiile din București să se alăture luptei noastre împotriva abuzurilor de putere. Este timpul ca administrația publică să fie responsabilă pentru acțiunile sale și să respecte legile țării.

Decizia instanței de astăzi nu este doar o reabilitare a EKO Group, ci și un semnal de alarmă pentru toți cei care cred în justiție și legalitate. EKO Group își reafirmă angajamentul de a fi un luptător neobosit pentru dreptate și integritate în domeniul publicității urbane și în afaceri”, încheie grupul.

Sursa: www.antena3.ro