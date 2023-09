Festivalul Vinului Moldovei revine cu cea de-a treia ediție la București pe 16 și 17 septembrie

Wine of Moldova organizează cea de-a treia ediție a Festivalului Vinului Moldovei, care va avea loc pe șoseaua Kiseleff, București, în zilele de 16 și 17 septembrie 2023.

Este cunoscut ca un eveniment cu tradiție dedicat vinului, muzicii și culturii Republicii Moldova, ediția din acest an promite vizitatorilor un program extins, cu diverse activități, de la degustări de vinuri de la crame renumite și preparate culinare tradiționale, până la concerte și ateliere pentru copii și părinți.

La eveniment, participanții vor avea șansa de a explora o gamă variată și rafinată de vinuri moldovenești de la 44 de crame prestigioase și mici producători.

În contextul de activitate, alături de experiența vinurilor, festivalul va găzdui 16 food truck-uri cu preparate tradiționale de peste Prut, dar și din bucătăria internațională și o serie de activități potrivite pentru întreaga familie.

În plus, iubitorii de muzică se pot bucura de prestația live a unor artiști consacrați, precum Irina Rimes, The Motans, The Mono Jacks, Laura Gherescu și Trupa lui Smoothie.

Despre eveniment Elizaveta Breahnă a spus, „Ne bucurăm că, după doi ani de pauză, reușim să ne reîntâlnim la Festivalul Vinului Moldovei, un eveniment de suflet prin care celebrăm nu doar dedicația și talentul echipelor de vinificatori și viticultori, ci și cultura și tradițiile Moldovei. Suntem încântați să aducem această experiență în inima Bucureștiului și să împărtășim cu mii de oameni pasiunea noastră pentru vin, muzică și mâncăruri de calitate.”, a declarat Elizaveta Breahnă, Director Interimar, Oficiul Național al Viei și Vinului.

Astfel, intrarea la festival este liberă. Pentru cei interesați de degustări, pachetele sunt disponibile online pe www.vinulmoldoveifest.ro. Un pachet standard costă 79 de lei și include 10 degustări, în timp ce pachetul VIP, la prețul de 149 de lei, include 10 degustări și acces la zona VIP a festivalului.

Scopul principal al Festivalul Vinului Moldovei nu este doar o ocazie de a savura vinurile de calitate ale Republicii Moldova, ci și o modalitate de a celebra bogata cultură și tradiție a acestei țări.

Aşadar, Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică, organizată printr-un parteneriat public-privat în domeniul implementării de politici în industria vitivinicolă, cu misiunea de promova brandul vinicol de țară – „Vinul Moldovei.

O legendă vie” și de a contribui la recunoașterea și promovarea vinului moldovenesc de calitate peste hotare. ONVV a fost concepută după modelul unor instituții similare în domeniul vitivinicol din principalele țări producătoare de vin ale lumii și activează pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova.

Sursa: www.antena3.ro