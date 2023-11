Gabriel Oprea, a spus despre moartea polițistului Bogdan Gigină: ”Am fost țintă politică”

Gabriel Oprea, fost lider politic, vicepremier și ministru în mai multe guverne, a vorbit despre moartea polițistului Bogdan Gigină și legătura dintre el și Miron Cozma.

Gabriel Oprea este un politician și fost ofițer român, fost ministru MApN și MAI și lider al partidului UNPR.

În vârstă de 62 de ani, fostul ministru al Apărării Naționale a dat cărțile pe față în emisiunea ”40 de întrebări, cu Denise Rifai”. Gabriel Oprea a răspuns celor mai incomode întrebări legate atât de cariera politică, dar și despre aspecte ce țin de viața privată.

”De la 10 ani am cunoscut ce înseamnă tragedia”

Este unul dintre politicienii care au stârnit numeroase controverse în România; numele său este asociat cu acuzații de plagiat, abuz în serviciu și ucidere din culpă în cazul polițistului Bogdan Gigină. Cu toate acestea, instanța l-a declarat nevinovat în privința acuzațiilor respective.

Pe data de 20 octombrie 2015, polițistul Bogdan Gigina s-a prăbuşit cu motocicleta, într-o groapă de pe Bulevardul Știrbei Vodă din București, în timp ce deschidea coloana oficială a ministrului de Interne de la acel moment, Gabriel Oprea.

La acea vreme, presa a subliniat faptul că vicepremierul Gabriel Oprea nu ar fi avut dreptul legal de a beneficia de coloană oficială și nici de un antemergător pe motocicletă, în condiții de vizibilitate redusă, cauzată de ploaie și întuneric.

Însă, în anul 2023, politicianul român a fost achitat definitiv în iulie 2023, de Curtea de Apel București, în procesul în care a fost judecat pentru ucidere din culpă.

În afirmaţiile sale, ”Vă spuneam că de la 10 ani am cunoscut ce înseamnă tragedia. Tatăl meu a murit la datorie, știu ce înseamnă tragedii. Ca ministru al Apărării în două rânduri, ministru de Interne în trei rânduri și alte funcții, am ajutat sistemul de securitate națională, am ajutat văduvele, copiii lor.

Am fost țintă politică, a fost un linșaj mediatic de tip intelligence. Dumneavoastră credeți că, dacă eram cu cineva în mașină sau veneam de la cârciumă nu se spunea totul la secundă unde am fost? Nu. Am avut în ziua aia cea mai grea zi din viața mea. Am fost la minister, am avut ședință de guvern, m-am dus la președintele Iohannis pe probleme de migrație.

Am trecut 10 minute pe acasă ca să mănânc ceva, am fugit, eram robul muncii. Am fugit, pentru că eram vicepremier pe Securitate națională, am discutat probleme de securitate națională cu cei de la SRI, ne-am întors, era în jur de orele 20.00, nu s-a mers cu viteză…”, a declarat fostul ministru”, a declarat Gabriel Oprea, în emisiunea ”40 de întrebări, cu Denise Rifai”.

Legătura dintre Gabriel Oprea și Miron Cozma

Politicianul român a vorbit și despre legătura dintre el și Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului.

Gabriel Oprea a dezvăluit faptul că l-a cunoscut pe Miron Cozma într-un restaurant, acolo unde se afla și sediul Ligii Române de Fotbal- Tenis Profesionist, și unde Miron Cozma era secretar general.

Eu l-am cunoscut pe Miron Cozma doar la sport, fotbal/tenis și punct.

Am stabilit cu domnul Cozma, ca să putem să continuăm, că acolo este sport și nu sindicat și trebuie să fim civilizați.

Și s-a purtat civilizat. Am avut un campionat de mai multe sezoane, cu turnee în București, Arad, Timișoara, Petroșani, Constanța. A fost arestat în anul 1999, dar cred că l-am mai întâlnit în anul 2010, în județul Ilfov, la un amic primar.

Atunci l-am revăzut după 11 ani”, a mai completat Gabriel Oprea.

