Pensiile majorate vor ajunge în conturile seniorilor peste câteva zile. Începând cu luna septembrie, peste 80% dintre pensionarii din România vor beneficia de pensii majorate, conform anunțului făcut recent de șeful Casei de Pensii. Aceste noi valori, obținute în urma recalculării, vor fi virate în conturile beneficiarilor în scurt timp.

Recalcularea pensiilor a fost realizată în conformitate cu formula prevăzută de Legea 360/2023, care consolidează principiul contributivității. Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a subliniat că această lege introduce modificări esențiale în modul de calcul al pensiilor, în special prin adăugarea punctelor de stabilitate pentru cei cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani.

În prezent, deciziile de recalculare sunt distribuite către pensionari, iar mulți dintre aceștia întâmpină dificultăți în a înțelege noii indicatori incluși în decizii. Din acest motiv, numărul de solicitări adresate ghiseelor Caselor teritoriale de pensii a crescut semnificativ. Pentru a gestiona situația, Baciu a cerut colegilor să mărească numărul de angajați și să trateze fiecare solicitare cu răbdare și profesionalism.

Noutățile introduse de această lege sunt majore și necesită o bună explicare către beneficiari. Recalcularea pensiilor s-a bazat pe noua formulă de calcul, care integrează punctele de stabilitate pe trei paliere: 0,5, 0,75 și 1 punct în plus pentru toți pensionarii care au acumulat stagii de cotizare mai mari de 35 de ani. Astfel, legea urmărește să recompenseze mai bine contribuția pe termen lung la sistemul de pensii.

Daniel Baciu a clarificat că noul cuantum al pensiilor a fost obținut prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință, acest cuantum fiind valabil începând cu data de 31 august. Această măsură asigură o ajustare echitabilă a pensiilor, în funcție de contribuțiile individuale ale fiecărui pensionar.

Conform declarațiilor lui Daniel Baciu, șeful CNPP, recalcularea pensiilor s-a realizat prin adăugarea punctelor de stabilitate și a celor aferente stagiilor asimilate la numărul de puncte acumulat în ultima decizie de pensionare. Acest număr total de puncte a fost apoi înmulțit cu valoarea punctului de referință pentru a determina noul cuantum al pensiei la data de 31 august. Metoda de calcul a fost aplicată uniform tuturor pensionarilor, asigurând astfel o actualizare echitabilă a pensiilor.

Majorările rezultate au variat semnificativ, de la 1% până la 100%, în funcție de istoricul profesional al fiecărui pensionar, de anii de contribuție și de momentul ieșirii la pensie. Daniel Baciu a menționat chiar cazuri în care pensiile s-au dublat, evidențiind că aceste creșteri sunt strâns legate de criteriile individuale ale fiecărui pensionar. Aceste variații subliniază importanța factorilor specifici în determinarea cuantumului final al pensiei.

În exemplul oferit de Baciu, trei pensionari cu același număr de puncte de contributivitate, dar pensionați în ani diferiți, au primit sume variate. De exemplu, un pensionar din anul 2000 primește 4.064 lei, în timp ce unul pensionat în 2024, datorită unui indice de corecție mai mare, beneficiază de 4.384 lei. Noua formulă de calcul vizează corectarea acestor discrepanțe, astfel încât, din septembrie, pensiile să reflecte mai bine contribuțiile reale ale fiecărui pensionar.

„Să luăm trei exemple de trei pensionari care au iesit in momente in momente diferite de timp la pensie. Am luat contributivitate de referinţă 50 de puncte pentru toti pensionarii.

Pensionar ieşit la pensie în 2000, cu o pensie in plata de 4.064 lei.

Pensionar ieşit la pensie în 2010 – 3.673 lei.

Pensionar ieşit la pensie în 2024 – 4.384 lei, deoarece mai avem 1,41 indice de corectie.

Acestea sunt inechitatile din sistem pe care incercam sa le inlaturam odata cu aplicarea noii formule care face parte din lege. Din septembrie, aceste 50 de puncte se inmultesc cu valoarea punctului de referintă si rezulta o pensie de 4.253 lei. Vor avea o crestere de 189 lei, respectiv de 580 lei iar la pensionarul nr 3 creşterea va fi zero.

De la 1 septembrie – 2 pensionari dupa noua formula de calcul inca nu ajung pensionarul 3, cel cu pensie de 4.300 lei. Inechitatea inca nu s a inlaturat definitiv.

De la 1 ianuarie 2025, principiul de indexare de anul viitor e foarte transparent, foarte predictibil. Toate majorarile se fac in ianuarie, nu in timpul anului, si avem niste indicatori foarte clari comunicati de Institutul Naţional de Statistică: rata inflatiei, castigul salarial mediu brut pe economie, asfel încât toate pensiile vor creste 100% din rata inflatiei la care se mai adauga 50% din castigul salarial mediu brut pe economie.

Daca in ianuarie această valoare a punctului de referintă va creste la 90, atunci toate 3 pensiile ajung la 4.500 lei, inclusiv a celui care acum in septembrie nu primeste nimic. Aceasta era cea mai mare problemă din sistemul public. Erau pensii in plata la momente diferite cand legea prevedea stagii de cotizare diferite” , explică Baciu.