Sindromul de prezentaism este o afecţiune despre care ”Lumea nu îi acordă importanța reală!”

În prezent, a mai apărut un sindrom şi anume Sindromul de prezenteism care este o problemă extrem de frecventă şi care afectează milioane de români.

Milioane de români sunt afectați, în ultima vreme, de sindromul de prezenteism. Din păcate, aceasta este o problemă mult prea puțin studiată și mult prea puțin promovată, care duce însă la o multitudine de probleme.

Astfel, Alexandru Ilie, Specialist în Recuperare Medicală prin Fizioterapie, a explicat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care este principala cauză care duce la această problemă.

”Sindromul de prezenteism este un sindrom despre care s-a vorbit, pentru prima dată, în 1990. Este un sindrom pe care multă lume îl ia în derâdere și nu îi acordă importanța reală. Harry Cooper a vorbit pentru prima oară despre el. Este un profesor universitar care a făcut un studiu și a arătat că există oameni care au dezvoltat sindromul de prezenteism, deci a fi absent în timp ce ești prezent. Deci, de o natură fizică sau psiho-emoțională.

Principala cauză de natură fizică pentru care omul lucrează cu mult sub randamentul său sunt durerile de coloană”, a explicat Alexandru Ilie la Antena 3 CNN.

Primul studiu care studiază sindromul de prezenteism în România

În explicaţiile sale, ”Anul trecut, în toamnă, am inițiat în România primul studiu care și-a propus, în parteneriat cu Academia Română, să observe existența sindromului de prezenteism în România. Un studiu care în continuare este în desfășurare, pentru că ne-am propus să avem 10.000 de respondenți.

Companiile multinaționale din România, și aici trag încă un semnal de alarmă, ar trebui să fie mult mai interesate de acest subiect pentru că le afectează profiturile. Capacitatea ta de producție depinde foarte mult de statusul psiho-emoțional și fizic. În momentul în care tu ai o problemă de natură emoțională, un conflict acasă, o depresie, o anxietate, un divorț, un deces în familie, capacitatea ta de a mai da randament la locul de muncă este scăzută.

Angajatorii, dacă ar fi atenți la acest sindrom, ar putea să își crească veniturile și asta nu o spun eu, ci nenumărate studii. Sunt profituri care variază între 25% și 30%. Optimizare de profituri cu aceeași resursă. Adică tu ai aceiași oameni.

Multe studii din UK și din State au arătat că un om lucrează și cu 30% și cu 40% mai slab decât dacă ar lucra într o formă fără dureri psiho-emoționale sau fizice. Și mai ieftin pentru o companie, arată aceste studii, ar fi să îi dai o zi sau două libere, decât să îl lași o lună întreagă sau șase luni în acea stare”, a mai spus specialistul.

Problema din ce în ce mai frecventă la noi în țară

În cadrul României, ”S-a observat că în Europa, mai ales în zona noastră, instabilitatea sociopolitică pe care noi o avem generează o și mai mare apariție a sindromului de prezenteism. Pentru ca angajatul observă o vulnerabilitate mare în a comunica o slăbiciune. Se gândește că poate va fi trecut pe lista neagră, dacă nu va mai lua bonus, dacă atunci când vor face măriri de salariu nu se va putea încadra pentru că are o hernie de disc sau mai știu eu ce… Și începe această spirală descendentă de productivitate, Deci începe un drum spre în jos, în care angajatorul este ca atunci când ar căra o găleată, dar are o gaură în fundul găleții și nu știe de ea. Și se întreabă de ce dispare apa. Și începe să angajeze mai mulți oameni să crească productivitatea, în loc să se uite că are o gaură din ce în ce mai mare. Identificarea prezenteismului ar trebui să fie principalul obiectiv al unui HR foarte bine educat”, a concluzionat Alexandru Ilie în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Sursa: www.antena3.ro