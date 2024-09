Compania aeriană maghiară Wizz Air a anunțat lansarea abonamentului WIZZ Discount Club (WDC) Premium, care oferă clienților o serie de beneficii de călătorie îmbunătățite în întreaga rețea a companiei.

Wizz Air lansează un nou abonament cu reduceri

Abonamentul este disponibil la un preț de 349,99 euro pe an și promite o experiență de călătorie mai confortabilă și acces la servicii suplimentare care fac zborul mai plăcut.

Prin WDC Premium, pasagerii beneficiază de îmbarcare prioritară și posibilitatea de a transporta un troller suplimentar la bord, precum și de opțiunea de a selecta un loc premium, cu spațiu extins pentru picioare. Aceste avantaje sunt disponibile pentru până la doi pasageri, oferind astfel flexibilitate și confort suplimentar. În plus, clienții vor primi o reducere de 10 euro la biletele de avion, pentru zboruri care încep de la 19,99 euro, și o reducere de 5 euro la bagajele de cală achiziționate online.

Pe lângă acest abonament, Wizz Air a introdus și versiunea WIZZ Discount Club Premium Plus, care extinde aceleași beneficii la grupuri de până la șase pasageri. Aceasta vine ca o soluție pentru familii sau grupuri de prieteni care călătoresc împreună, oferindu-le acces la aceleași avantaje premium, dar pe o scară mai largă.

Ambele abonamente WDC Premium și Premium Plus sunt valabile timp de un an, permițând clienților să profite de reduceri și beneficii pe parcursul mai multor călătorii. Cu aceste noi oferte, Wizz Air încearcă să îmbunătățească experiența de zbor a pasagerilor săi și să atragă noi clienți interesați de confort și economii suplimentare.

Recent, compania a anunțat un abonament unic pentru Europa

Recent, Wizz Air, operatorul aerian low-cost, a comunicat lansarea unui nou abonament denumit „All You Can Fly”, care permite un număr nelimitat de zboruri pe parcursul unui an, la prețul de 599€, către peste 800 de destinații din rețeaua sa.

Însă, specialiștii consideră însă că aceasta este o măsură disperată a companiei de zbor pentru a accelera vânzările.

În cadrul acestei strategii, abonamentul, unic în Europa, oferă călătorilor posibilitatea de a zbura oricât de des doresc pe durata celor 12 luni, contra unei taxe de 599 de euro.

Pe lângă prețul abonamentului, utilizatorii trebuie să achite o taxă suplimentară de 9,99 euro pentru fiecare segment de zbor, ceea ce înseamnă că un zbor dus-întors ar costa un total de 20 de euro.

Compania precizează că valabilitatea abonamentului este de 12 luni, fiind destinat unui singur pasager. Astfel, clienții pot rezerva zboruri din cadrul acestui abonament cu 72 de ore înainte de plecare, începând cu 25 septembrie 2024. Serviciile suplimentare, cum ar fi bagajele și selecția locurilor, nu sunt incluse în costul abonamentului și pot fi adăugate separat la rezervare.

Iar disponibilitatea locurilor pentru membrii „All You Can Fly” depinde de locurile libere la bord, iar tarifele nu sunt garantate pentru fiecare zbor din rețeaua Wizz Air. Rezervările în cadrul acestui abonament vor putea fi efectuate începând cu data de 25 septembrie 2024.