Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 8–21 septembrie, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare pentru cei care sperau ca vara să mai persiste. Conform meteorologilor, vremea se va răci considerabil în aproape toate regiunile țării, iar ploile vor deveni un fenomen frecvent, mai ales în a doua parte a intervalului.

Această schimbare marchează trecerea treptată de la canicula de început de septembrie către temperaturi mai apropiate de normalul perioadei de toamnă. ANM subliniază că evoluția vremii nu va fi uniformă la nivel național, însă tendința generală este de scădere a valorilor termice și creștere a instabilității atmosferice.

ANM anunță schimbări majore în prognoza meteo: răcire accentuată și ploi abundente în aproape toată țara

În Banat, ANM prognozează o evoluție în două etape. Primele zile vor aduce temperaturi ridicate, cu maxime ce pot ajunge la 33 de grade pe 10 septembrie. Apoi, un val de aer mai rece va determina o scădere vizibilă a valorilor diurne, astfel că în jurul datei de 15 septembrie temperaturile maxime vor coborî spre 26 de grade.

Minimele nocturne vor urma aceeași tendință, trecând de la 15 grade la începutul intervalului la doar 12 grade în ultimele zile. În paralel, ploile își vor face apariția, mai ales între 11 și 14 septembrie, perioadă în care se pot acumula cantități însemnate de apă.

Crișana: oscilații bruște și nopți tot mai reci

Regiunea Crișanei va debuta cu temperaturi maxime între 25 și 30 de grade, dar după 11 septembrie, ANM avertizează asupra unei răciri constante. Până pe 18 septembrie, media zilnică va ajunge la 26 de grade, iar spre finalul intervalului va coborî spre 24 de grade.

Nopțile vor deveni tot mai răcoroase. După o creștere temporară la 17 grade pe 11 septembrie, temperaturile minime vor scădea treptat, ajungând la doar 11–12 grade în a doua săptămână. Și aici sunt așteptate ploi temporare, însă nu la fel de intense ca în Banat.

Transilvania: ploi locale și temperaturi moderate

ANM prognozează pentru Transilvania o vreme variabilă, cu maxime ce vor atinge 28 de grade pe 10 și 11 septembrie. După această dată, răcirea va fi evidentă: pe 15 septembrie, temperaturile diurne nu vor mai depăși 24 de grade, valoare care se va menține până la finalul intervalului.

Noaptea, mediile vor fi inițial între 11 și 13 grade, dar din 14 septembrie se va produce o scădere treptată, atingând chiar 9 grade. Ploile vor apărea mai ales în prima săptămână, fiind în unele zone consistente.

Maramureș: variații rapide și instabilitate

Maramureșul va resimți schimbările bruște. Pe 8 septembrie media maximelor va fi de 27 de grade, dar imediat pe 9 septembrie va coborî la 22 de grade. Apoi, o nouă creștere temporară va aduce 28 de grade, însă în a doua parte a intervalului temperaturile se stabilizează în jur de 23 de grade.

Nopțile vor fi mai reci, cu scăderi de la 14 grade la început, spre 11 grade după 16 septembrie. Ploile nu vor lipsi, în special în prima săptămână, unde ANM indică posibilitatea unor cantități mai însemnate.

Moldova: temperaturi mai blânde și ploi puține

În Moldova, situația este mai echilibrată. Maximele vor fi în jur de 28 de grade la începutul perioadei, dar vor scădea treptat către 24–26 de grade. Temperaturile nocturne vor urca de la 12 grade la 16 grade până pe 12 septembrie, după care vor coborî din nou spre 10–12 grade.

Potrivit ANM, probabilitatea de ploi va fi mai redusă în această regiune, ceea ce înseamnă că locuitorii Moldovei vor resimți mai degrabă răcirea termică decât episoade de instabilitate severă.

Dobrogea: briza mării și oscilații moderate

Dobrogea va avea o evoluție diferită. Temperaturile maxime vor scădea în prima săptămână de la 30 de grade spre 25 de grade, după care se vor stabiliza între 26 și 28 de grade. Nopțile vor fi relativ plăcute, oscilând între 16 și 18 grade în prima parte, apoi coborând ușor spre 15 grade.

ANM menționează posibilitatea unor ploi de scurtă durată în jurul datei de 14 septembrie, dar fără acumulări semnificative.

Muntenia: caniculă scurtă urmată de răcire

Muntenia va resimți una dintre cele mai mari variații. Primele zile aduc temperaturi de peste 33–34 de grade, dar ulterior acestea vor scădea treptat spre 28 de grade, valori ce vor domina întreaga a doua săptămână a intervalului.

Minimele nocturne se vor situa între 13 și 16 grade în perioada 8–12 septembrie, urmând să scadă spre 12 grade după mijlocul lunii. Conform ANM, ploile sunt posibile la finalul primei săptămâni, dar vor fi trecătoare.

Oltenia: de la 33 de grade la seri reci

Și Oltenia va începe intervalul cu valori ridicate, atingând 33 de grade pe 10 septembrie. După această dată, temperaturile vor coborî spre 28 de grade, iar minimele de noapte vor scădea de la 16 grade la 12 grade până la finalul perioadei.

ANM atenționează că ploile vor fi mai frecvente între 12 și 14 septembrie, perioadă în care se pot înregistra precipitații consistente.

La munte: temperaturi de toamnă autentică

Zonele montane se vor confrunta cu temperaturi modeste, între 15 și 18 grade ziua și între 6 și 9 grade noaptea. Ploile vor fi mai prezente în jurul datei de 9–10 septembrie și apoi în 12 și 14 septembrie.

ANM subliniază că la altitudini mari, răcirea va fi mai accentuată, iar nopțile pot deveni reci, apropiindu-se de pragul de 0 grade în depresiuni.

Ce înseamnă aceste prognoze pentru populație

Prognoza emisă de ANM nu este doar o statistică meteorologică. Ea are impact direct asupra vieții cotidiene. Agricultorii trebuie să se pregătească pentru ploi, ceea ce poate fi benefic pentru unele culturi, dar problematic pentru altele aflate la recoltare.

Sectorul turistic, mai ales cel montan și litoral, va resimți schimbările. Stațiunile de pe litoral se vor confrunta cu un număr mai mic de turiști, iar operatorii de cabane montane trebuie să ia în calcul temperaturile mai scăzute și riscul de precipitații.

De ce este important rolul ANM

ANM este instituția-cheie care oferă populației și autorităților date precise privind evoluția vremii. Prognozele lor pe termen scurt și lung permit oamenilor să își organizeze activitățile, iar autorităților să ia măsuri în caz de fenomene extreme.

Într-o perioadă marcată de schimbări climatice rapide, rolul ANM devine și mai important. Dincolo de previziuni, instituția monitorizează fenomenele meteorologice periculoase și emite avertizări cod galben, portocaliu sau roșu, menite să protejeze populația.

Prognoza pe termen lung emisă de ANM arată clar: perioada de căldură excesivă se apropie de final, iar toamna își intră în drepturi. Temperaturile vor scădea treptat, ploile vor fi tot mai prezente, iar nopțile vor deveni răcoroase.

Pentru populație, mesajul este simplu: adaptarea la schimbările vremii este necesară, fie că vorbim de agricultură, turism sau activități zilnice. ANM rămâne principalul reper pentru informații corecte și actualizate, iar datele transmise confirmă că sezonul rece își face simțită prezența mai devreme decât se așteptau mulți.