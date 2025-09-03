Șocant, dar adevărat. De ce experții în wellness își schimbă rutina în fiecare septembrie

Când vine vorba de wellness, majoritatea oamenilor se gândesc la diete, sport și relaxare. Totuși, experții din domeniu spun că există un moment-cheie al anului în care merită să îți schimbi radical rutina: luna septembrie.

Această perioadă marchează un prag psihologic și biologic important. După vacanțele de vară, corpul și mintea au nevoie de resetare. În plus, toamna aduce schimbări de temperatură, de lumină naturală și de ritm cotidian. Toate acestea influențează sănătatea, energia și starea de spirit.

Experții în wellness folosesc luna septembrie pentru a-și recalibra obiceiurile, astfel încât să intre în sezonul rece cu un organism pregătit și cu o minte echilibrată.

Legătura dintre septembrie și echilibrul corp-minte

Studiile din domeniul psihologiei și nutriției arată că oamenii au tendința să adopte mai ușor obiceiuri noi la început de anotimp sau de an școlar. Septembrie este pentru mulți un nou început, similar cu luna ianuarie.

Această percepție face ca schimbările de rutină să fie mai eficiente și mai durabile dacă sunt implementate în această perioadă. De aceea, experții în wellness își ajustează obiceiurile: își schimbă alimentația, somnul, exercițiile fizice și ritualurile de relaxare.

Șocant, dar adevărat. De ce experții își schimbă rutina în fiecare septembrie

Detox natural cu fructe și legume de sezon

După abundența de mese copioase din vacanță, nutriționiștii recomandă folosirea toamnei pentru detoxifiere naturală. Fructele și legumele de septembrie – mere, pere, struguri, prune, dovleac, sfeclă, varză – sunt pline de fibre și antioxidanți.

Acestea ajută la:

reglarea digestiei,

reducerea inflamației,

susținerea sistemului imunitar,

prevenirea acumulării kilogramelor în plus.

Reducerea consumului de zahăr și alcool

Specialiștii în wellness consideră septembrie momentul ideal pentru reducerea consumului de alcool și zahăr. Motivul? Organismul are nevoie să își recapete echilibrul metabolic înainte de sezonul rece.

Hidratarea corectă

Deși temperaturile scad, experții subliniază că hidratarea rămâne esențială. Aerul mai rece și mai uscat poate duce la deshidratare subtilă. Recomandarea: 2 litri de apă zilnic, suplimentați cu ceaiuri de plante.

Wellness și exercițiile fizice

Schimbarea tipului de antrenament

În septembrie, mulți antrenori de wellness recomandă trecerea de la activități intense în aer liber (alergare, înot) la antrenamente mixte: yoga, pilates, fitness funcțional sau antrenamente cu greutăți moderate.

Motivul este adaptarea corpului la zile mai scurte și temperaturi mai scăzute, evitând riscul de accidentări.

Plimbările zilnice

Plimbările în aer liber rămân fundamentale. Experții afirmă că 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi, în lumina naturală de septembrie, reglează ritmul circadian și previne depresia sezonieră.

Înscrierea la activități organizate

Septembrie este luna în care centrele de fitness și sălile de yoga își lansează programe noi. Experții în wellness profită de acest moment pentru a-și diversifica antrenamentele și a-și stimula motivația.

Wellness și sănătatea mentală

Resetarea psihologică

După concedii, creierul are nevoie să revină la rutină. Experții recomandă:

stabilirea unor obiective clare pentru toamnă,

folosirea agendelor sau aplicațiilor pentru organizare,

reducerea timpului petrecut pe telefon și social media.

Mindfulness și meditație

Practicile de mindfulness sunt în centrul rutinei de septembrie. Chiar și 10 minute de respirație conștientă sau meditație dimineața pot scădea nivelul de cortizol (hormonul stresului).

Igiena somnului

Zilele mai scurte impun ajustarea programului de somn. Experții în wellness recomandă:

culcarea și trezirea la ore fixe,

evitarea ecranelor cu 1 oră înainte de culcare,

camere întunecoase și răcoroase pentru odihnă profundă.

Wellness și imunitatea în prag de sezon rece

Suplimentarea cu vitamina D

Septembrie marchează începutul scăderii expunerii la soare. De aceea, experții recomandă verificarea nivelului de vitamina D și, dacă este necesar, suplimentarea.

Sprijinirea sistemului imunitar prin plante

Ghimbirul, turmericul, usturoiul și ceaiurile de echinacea devin parte din rutina zilnică a multor specialiști în wellness.

Vaccinurile sezoniere

Experții atrag atenția că septembrie este momentul ideal pentru vaccinul antigripal, mai ales pentru cei vulnerabili.

Wellness și organizarea vieții personale

Decluttering – ordine pentru minte și casă

Specialiștii susțin că igiena mentală începe cu spațiul personal. În septembrie, mulți practică decluttering: elimină obiectele inutile, fac ordine și creează un mediu mai liniștit.

Planificarea financiară

Wellness înseamnă și echilibru financiar. Experții recomandă stabilirea unui buget pentru toamnă, pentru a reduce stresul legat de cheltuieli.

Obiective personale

Septembrie este momentul ideal pentru revizuirea planurilor de dezvoltare personală: cursuri noi, hobby-uri, voluntariat.

De ce experții schimbă rutina în fiecare septembrie

Răspunsul este simplu: pentru că schimbarea anotimpului cere schimbarea obiceiurilor. Experții în wellness știu că organismul și mintea au nevoie de o resetare periodică pentru a funcționa optim.

Această resetare previne oboseala cronică, întărește imunitatea și pregătește corpul pentru lunile mai solicitante de iarnă.

Poate părea șocant, dar adevărat: experții în wellness își schimbă rutina în fiecare septembrie pentru că aceasta este cea mai bună strategie de prevenție. Ajustarea alimentației, exercițiilor, somnului și sănătății mentale în această perioadă crește șansele de a avea un sezon rece fără probleme majore de sănătate.

Septembrie devine, astfel, o „a doua șansă” pentru un nou început – nu doar pentru elevi și studenți, ci pentru oricine dorește să trăiască echilibrat și sănătos.