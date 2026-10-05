Romgaz solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit de 100 de milioane de euro, pentru a susține inclusiv activitatea preluată de la Azomureș, care nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027.

Compania trebuie să acopere cheltuielile combinatului înainte de reluarea producției de îngrășăminte, fără încasări din funcționarea acestuia, potrivit Radio Romania Targu Mures. Finanțarea solicitată ar asigura banii necesari inclusiv pentru această perioadă de pregătire.

Un credit existent ajunge la scadență în decembrie

Necesarul de finanțare apare și în apropierea unui termen de rambursare. Facilitatea de credit de 100.000.000 euro contractată de Romgaz de la UniCredit Bank ajunge la scadență la 30 decembrie 2026.

În justificarea noii finanțări, Romgaz invocă analiza încasărilor și plăților, precum și extinderea activității, inclusiv prin preluarea producției SC Azomureș SA. Compania consideră oportună menținerea liniilor de credit în limita a 250.000.000 euro.

Linia solicitată este angajantă, de tip revolving, adică o facilitate prin care fondurile rambursate pot fi utilizate din nou în limita convenită. Romgaz explică faptul că aceste credite reprezintă în principal o rezervă de lichiditate: permit acoperirea decalajelor temporare dintre încasări și plăți sau a unor situații neprevăzute, fără afectarea activității curente.

Angajații au revenit pentru pregătirea instalațiilor

Formalitățile pentru preluarea activității de producție a Azomureș au fost finalizate în septembrie 2026. După tranzacție, Romgaz a început integrarea activității și pregătirile tehnice necesare pentru reluarea producției, după perioada de întrerupere.

Despre lucrările începute de angajații reveniți pe platformă, Emil Almășan, liderul sindicatului Alternativa 2002, a explicat pentru Radio Tg.Mureș: „Angajații Romgaz se pregătesc pentru repornirea instalațiilor, care va avea loc în aprilie 2027. Sunt anumite lucrări care se fac, legate de punerea instalațiilor în stare bună de funcționare, se fac probe, toate procedurile care trebuie să fie pornirea instalațiilor, ca 1 aprilie să ne prindă pregătiți”.

Romgaz precizează etapele tehnice necesare unei reporniri treptate, în condiții de siguranță:

Evaluarea stării instalațiilor.

Efectuarea verificărilor și testelor necesare.

Realizarea lucrărilor de mentenanță și remediere, acolo unde este cazul.

Verificarea sistemelor de siguranță.

Guvernul a aprobat prin memorandum angajarea a peste 1.130 de persoane de către Romgaz, dintre care aproximativ 860 sunt salariați ai Azomureș. Personalul este necesar pentru operarea instalațiilor și pentru continuitatea activității industriale în perioada de pregătire. Preluarea are implicații importante și pentru locurile de muncă din Târgu Mureș.

Noile angajări vor majora cheltuielile de personal ale Romgaz pentru 2026 cu peste 61 milioane lei. Preluarea a determinat compania să înceapă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, deoarece indicatorii aprobați anterior nu mai reflectă activitatea sa.

Documentul Romgaz indică o creștere a numărului de salariați la finalul anului și a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, alături de reducerea productivității muncii.

Îngrășămintele ar urma să depășească un sfert din venituri în 2028

Proiectul rectificării bugetare are ca reper repornirea etapizată a instalațiilor începând cu trimestrul al doilea din 2027. Pentru următorii doi ani, Romgaz anticipează creșteri atât ale veniturilor, cât și ale cheltuielilor generate de producția de îngrășăminte chimice.

Estimările companiei prevăd următoarea schimbare a structurii veniturilor pe activități:

Gaze: 70,8% în 2027 și 62,3% în 2028.

Energie: 15,3% în 2027 și 12,6% în 2028.

Îngrășăminte chimice: 13,9% în 2027 și 25,1% în 2028.

Aceste ponderi ar însemna încasări din vânzarea îngrășămintelor de circa 1,54 miliarde lei în 2027 și 3,18 miliarde lei în 2028, potrivit calculelor Profit.ro pe baza proiectului de rectificare bugetară.

Romgaz precizează că indicatorii pentru cei doi ani sunt orientativi și nu reprezintă valori finale ale performanței companiei. Ei vor fi actualizați la întocmirea bugetelor anuale, în conformitate cu legislația în vigoare la acel moment.