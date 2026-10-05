Getica 95 Com a cerut intrarea în insolvență la Tribunalul Buzău, unde dosarul a fost înregistrat pe 1 octombrie, după oprirea prelungită a centralei nucleare de la Cernavodă. Furnizorul susține că a fost obligat să cumpere electricitate mai scumpă din piață pentru a putea respecta contractele cu clienții.

Compania ocupa locul al șaselea pe piața românească de furnizare a electricității cu amănuntul, cu o cotă de 4,28% în iunie 2026, potrivit Antena 3, care preia informațiile e-nergia.ro.

Dificultățile financiare vin după un an încheiat deja cu un rezultat negativ. În 2025, firma din Buzău a avut o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei și pierderi nete de 87,6 milioane de lei, conform datelor platformei Termene.

Oprirea producției a întrerupt livrările contractate

Getica 95 avea un contract pentru cumpărarea energiei electrice de la Nuclearelectrica. Centrala de la Cernavodă este oprită complet de peste o lună și jumătate, iar producătorul a invocat forța majoră, neputând să își îndeplinească obligațiile contractuale de livrare.

Omul de afaceri Viorel Tudose, fondatorul și proprietarul Getica 95 Com, a descris pentru e-nergia.ro efectul opririi centralei asupra banilor companiei și estimările succesive privind reluarea producției: „Eram unii dintre cei mai mari cumpătători de la Nucearelectrica. Față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU (Piața pentru Ziua Următoare, n. red.), iar acum avem și clienți mulți. S-a tot estimat că va porni (o unitate nucleară) în septembrie. Apoi, că va porni la 4 octombrie, apoi la 11 octombrie, apoi la 15 octombrie. Probabil, va fi la 1 noiembrie. Noi nu mai avem cashflow (lichidități, n. red.) Pierderea noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”.

Litigiul privește cine cumpără energia necesară contractelor

Proprietarul furnizorului a confirmat că a dat în judecată Nuclearelectrica pentru contestarea forței majore invocate de producător. Getica 95 a solicitat suspendarea avizului de forță majoră.

Dacă solicitarea ar fi fost admisă, Nuclearelectrica ar fi trebuit să cumpere electricitate din piață pentru a-și respecta contractele de vânzare pe durata opririi centralei. Instanța a decis însă în favoarea producătorului, iar Tudose a anunțat că va face apel.

Getica 95 a mai trecut printr-o procedură de insolvență în urmă cu câțiva ani. Primul termen pentru judecarea noii cereri este stabilit la Tribunalul Buzău pe 21 octombrie.