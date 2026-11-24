Dacă ai trimis bani către o falsă investiție online, oprește orice plată nouă și sună imediat banca. Spune cum ai plătit, cere verificarea tranzacției și anunță dacă ai dat și datele cardului, parole sau acces la telefon ori calculator; apoi salvează dovezile și depune plângere la Poliție.

Ce faci mai întâi

Oprește discuția cu cei care ți-au cerut banii. Nu plăti o presupusă taxă pentru retragerea investiției sau recuperarea pierderii. Sună banca. Spune suma, data, felul plății și contul sau platforma către care au plecat banii. Cere un număr de înregistrare pentru sesizare. Dacă ai dat date bancare sau acces la dispozitiv, cere blocarea cardului și a serviciilor bancare online afectate. Verifică împreună cu banca dacă au apărut și alte plăți. Salvează oferta, conversațiile și dovezile plăților înainte să ștergi mesaje sau aplicații. Depune plângere la Poliție, apoi raportează frauda informatică la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, prescurtat DNSC.

Ce ceri băncii după felul plății

Dacă ai făcut un transfer, cere băncii să încerce oprirea sau rechemarea banilor și să investigheze tranzacția. Trimite suma, data, contul destinatar și confirmarea transferului. Poți spune: „Am trimis bani către o platformă care s-a dovedit falsă. Vă rog să încercați oprirea sau rechemarea transferului și să îmi confirmați demersurile făcute.”

Legea nr. 209/2019 spune că o plată este autorizată când plătitorul și-a dat acordul. Dacă tu ai aprobat transferul, faptul că destinatarul era escroc nu îl transformă automat într-o plată neautorizată. Ordinul nu mai poate fi revocat, de regulă, după ce banca l-a primit; cererea urgentă de rechemare nu garantează recuperarea.

Dacă ai plătit cu cardul, cere contestarea plății și investigarea ei. Trimite confirmarea plății, reclama sau pagina platformei și mesajele prin care ți s-au cerut banii. Poți spune: „Am plătit cu cardul către această platformă de investiții. Contest plata și vă rog să verificați tranzacția; atașez dovada plății și a ofertei.”

Banca Comercială Română explică faptul că o plată afișată ca „blocată” poate fi deja pusă la dispoziția comerciantului, fără ca banca să o poată anula pur și simplu. Contestarea poate fi cerută, dar nu înseamnă rambursare sigură. Spune băncii dacă tu ai aprobat plata sau dacă a apărut în cont fără acordul tău.

Dacă nu ai autorizat o plată, identifică tranzacția și contest-o separat, chiar dacă ai sesizat deja transferul sau plata inițială către falsa investiție. Poți spune: „Nu am aprobat această operațiune. Vă rog să o înregistrați ca plată neautorizată și să verificați cum a fost făcută.” Într-o dispută, banca trebuie să dovedească verificarea identității la plată și executarea corectă; simpla folosire a cardului sau a aplicației nu dovedește, singură, acordul tău.

Pentru o operațiune neautorizată, legea prevede rambursarea imediată sau până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Excepția este cazul în care banca are o suspiciune rezonabilă de fraudă și o comunică autorității competente. Anunță banca fără întârziere: limita legală pentru semnalarea unei operațiuni neautorizate sau executate greșit este de 13 luni de la debitare.

Cum protejezi conturile și dispozitivul

Dacă ai dat numărul cardului, parole bancare sau coduri de confirmare, cere imediat băncii blocarea accesului afectat. Schimbă parolele de pe un dispozitiv sigur, folosește parole diferite pentru e-mail și serviciile bancare și activează verificarea în doi pași. Urmărește conturile și semnalează fiecare plată pe care nu ai aprobat-o.

Dacă ai instalat la cererea escrocilor o aplicație prin care îți pot controla telefonul sau calculatorul, întrerupe legătura cu ei și anunță banca înainte să folosești din nou contul de pe acel dispozitiv. Banca Comercială Română avertizează că astfel de aplicații pot permite accesul la serviciile bancare și recomandă dezinstalarea lor. Schimbă parolele de pe alt dispozitiv, sigur.

Ce dovezi păstrezi și unde depui plângere

Salvează capturi cu reclama, adresa paginii și ce arăta platforma. Păstrează conversațiile, e-mailurile, numerele de telefon, numele conturilor, adresele pentru criptomonede, extrasele de cont și ordinele de plată. Poliția Română recomandă și păstrarea confirmărilor de plată, a facturilor și a capturilor de ecran.

În plângerea la Poliție, scrie datele tale și povestește în ordine cum ai găsit oferta, ce ți s-a promis, cine te-a contactat și ce bani ai trimis. Notează datele și sumele plăților, conturile, paginile și persoanele cunoscute, apoi anexează copiile probelor. Plângerea poate fi depusă personal sau printr-o persoană împuternicită. Păstrează numărul ei de înregistrare.

După sesizarea băncii și a Poliției, raportează incidentul la DNSC. Poți folosi gratuit numărul 1911, site-ul cert.ro sau adresa [email protected]. Raportarea ajută la semnalarea fraudei informatice; nu ține locul plângerii penale și nu este o cerere de rambursare.

De ce nu poți ști dinainte cât recuperezi

La o pierdere de 5.000 de lei, de exemplu, nu există un procent din care să calculezi suma ce se întoarce. Dacă ai aprobat transferul, banca poate încerca rechemarea, fără rezultat garantat. Dacă ai aprobat plata cu cardul, poți cere contestarea ei, dar rezultatul depinde de verificarea cazului. O plată făcută fără acordul tău intră sub regula legală de rambursare a operațiunilor neautorizate, cu excepția prevăzută de lege.

Nici plângerea penală nu aduce automat banii înapoi. În procesul penal, poți cere despăgubiri de la autor prin constituirea ca parte civilă. Nu trimite alți bani unei persoane care promite recuperarea rapidă a pierderii și nu îi da date bancare: Autoritatea de Supraveghere Financiară, prescurtat ASF, avertizează asupra plăților suplimentare cerute sub acest pretext.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă banca îmi respinge cererea sau nu răspunde?

Cere răspunsul în scris și păstrează numărul de înregistrare. Pentru reclamațiile privind serviciile de plată, banca trebuie să răspundă în 15 zile lucrătoare; în situații excepționale, răspunsul final poate veni în cel mult 35 de zile lucrătoare. Dacă problema rămâne nerezolvată, te poți adresa, după caz, ANPC, BNR sau unei entități de soluționare alternativă a litigiilor.

Pot depune plângere dacă nu știu cine m-a înșelat?

Da. Treci persoanele și indiciile pe care le cunoști, fără să ghicești identitatea autorului. Dacă plângerea ajunge la un organ care nu este competent, acesta trebuie să o trimită organului competent.

Trebuie să sesizez și ASF?

Dacă platforma pretinde că oferă servicii de investiții, verifică firma în registrul ASF. Poți trimite o petiție pentru o entitate din piețele supravegheate de ASF, cu datele firmei, descrierea problemei și documentele relevante. Dacă firma nu este în registru, sesizarea trebuie îndreptată către alte autorități abilitate; plângerea la Poliție rămâne necesară.

Pot plăti o firmă care spune că îmi recuperează banii?

Nu trimite bani sau date personale pentru o asemenea promisiune. ASF recomandă refuzarea plăților suplimentare prezentate drept condiție pentru recuperarea fondurilor.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Legea nr. 209/2019; Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor, ghidul Siguranța Online și recomandările privind păstrarea dovezilor; Autoritatea pentru Digitalizarea României și DNSC, serviciul de raportare a incidentelor; Poliția Română, drepturile victimelor infracțiunilor; Banca Comercială Română, informațiile despre contestarea plăților și securitatea tranzacțiilor; Autoritatea de Supraveghere Financiară, avertismentul despre false investiții și regulile pentru petiții.