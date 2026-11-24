Săptămâna de lucru de patru zile poate însemna 40 de ore, câte 10 ore lucrate pe zi, sau 32 de ore, câte 8 ore pe zi. În prima variantă, salariul nu scade doar pentru că lucrezi mai puține zile; în a doua, poate rămâne întreg numai dacă tu și angajatorul conveniți asta.

Patru zile pot însemna 40 sau 32 de ore

În România, programul de patru zile este legal, dar nu este un drept pe care orice salariat îl poate impune angajatorului. Codul muncii permite împărțirea celor 40 de ore săptămânale în zile cu durate diferite. Pentru o săptămână comprimată de patru zile, calculul este de patru ori câte 10 ore efectiv lucrate.

Programul comprimat trebuie stabilit în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă și trecut clar în contractul tău. Dacă lucrezi patru zile a câte 8 ore, totalul este de 32 de ore pe săptămână, adică 80% din norma de 40 de ore: ai un contract cu timp parțial, nu aceeași normă împărțită altfel.

Pauza de masă, de regulă, nu intră în orele lucrate. Între 08:00 și 18:00, cu o oră de pauză care nu se socotește ca timp de muncă, lucrezi 9 ore, nu 10. Pentru 10 ore lucrate și aceeași pauză, prezența ar fi între 08:00 și 19:00.

Programul de patru zile trebuie să lase timp de odihnă

Între două zile de muncă trebuie să ai cel puțin 12 ore consecutive de odihnă. Pentru munca în schimburi, minimul este de 8 ore, iar o zi în care lucrezi 12 ore trebuie urmată de 24 de ore de odihnă.

Repausul săptămânal este de cel puțin 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Dacă lucrezi de luni până joi, poți avea trei zile libere, dar legea nu garantează trei zile libere pentru orice program de patru zile. Se poate lucra cel mult 48 de ore într-o săptămână, inclusiv orele suplimentare. Într-o săptămână se poate lucra mai mult, dacă media pe patru luni nu depășește 48 de ore pe săptămână.

Salariul nu scade automat când lucrezi patru zile

La patru zile a câte 10 ore, lucrezi în continuare 40 de ore pe săptămână, iar salariul brut din contract poate rămâne același. La patru zile a câte 8 ore, salariul poate scădea odată cu numărul de ore sau poate fi păstrat prin acord. Legea nu garantează salariul întreg pentru un contract de 32 de ore.

În mod obișnuit, timpul de muncă și salariul se schimbă prin acordul tău cu angajatorul, consemnat într-un act adițional. Există o excepție când activitatea firmei se reduce temporar din motive economice, tehnologice, structurale sau asemănătoare, pentru mai mult de 30 de zile lucrătoare. După ce se consultă cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților, angajatorul poate reduce săptămâna de lucru de la cinci zile la patru zile și poate micșora salariul în mod corespunzător, până când situația se rezolvă.

Cum arată diferența pe fluturașul de salariu

La un salariu brut de 10.000 de lei, de exemplu, patru zile a câte 10 ore pot păstra atât norma de 40 de ore, cât și salariul brut. Fără deduceri, sporuri, beneficii sau reguli fiscale speciale, contribuția la pensie, CAS, este 25% din brut, adică 2.500 de lei. Contribuția la sănătate, CASS, este 10%, adică 1.000 de lei.

După aceste contribuții rămân 6.500 de lei pentru calculul impozitului. Impozitul de 10% este de 650 de lei, iar salariul primit este de 5.850 de lei.

Dacă treci prin acord la 32 de ore și salariul brut scade în aceeași proporție, calculul este 10.000 × 32 / 40 = 8.000 de lei brut. CAS este de 2.000 de lei, CASS de 800 de lei, iar impozitul este 10% din cei 5.200 de lei rămași, adică 520 de lei. Primești 4.680 de lei, cu 1.170 de lei mai puțin decât în primul exemplu; deducerile, sporurile sau alte beneficii pot schimba suma primită.

Salariul minim se raportează la orele din contract

De la 1 iulie 2026, salariul minim este de 4.325 de lei brut pe lună pentru normă întreagă, fără sporuri și alte adaosuri. Pentru 32 de ore din 40, pragul proporțional este 4.325 × 32 / 40 = 3.460 de lei brut, înainte de eventualele reguli speciale pentru anumite sectoare.

Între iulie și decembrie 2026, suma de 200 de lei netaxabilă se aplică numai salariaților care îndeplinesc toate condițiile legale, inclusiv normă întreagă, funcție de bază și salariu de bază egal cu minimul. Ea nu se aplică automat unui contract de 32 de ore.

Pentru un contract cu salariu brut sub minimul pentru normă întreagă, contribuțiile salariatului se calculează la venitul său efectiv. Dacă se datorează o diferență până la nivelul minim cerut pentru contribuții, aceasta este suportată de angajator, cu excepțiile prevăzute de lege. Între iulie și decembrie 2026, baza minimă folosită la această verificare este redusă cu 200 de lei.

Ce verifici înainte să accepți programul

Stabilește dacă propunerea înseamnă patru zile a câte 10 ore lucrate sau patru zile a câte 8 ore. Cere să fie clare pauza, zilele de lucru, zilele de repaus și salariul brut. Verifică în contract orele pe zi, orele pe săptămână și felul în care este împărțit programul. Pentru săptămâna comprimată, verifică și regulamentul intern sau contractul colectiv aplicabil. Dacă se schimbă programul sau salariul prin acord, verifică actul adițional. Compară orele lucrate cu pontajul zilnic și plata cu fluturașul de salariu. Angajatorul trebuie să înregistreze ora la care începi și termini lucrul. Dacă orele ori plata nu corespund, cere în scris explicația și calculul. Păstrează contractul, actele adiționale, pontajele și fluturașii. Dacă problema nu se rezolvă, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Pentru salariile restante, poți merge la tribunal; dreptul de a cere acești bani se prescrie în trei ani.

Întrebări frecvente

Pot obliga angajatorul să îmi dea program de patru zile?

Nu ai un drept automat de a impune acest program. Îl poți propune, iar schimbarea obișnuită a contractului cere acordul ambelor părți.

Pot lucra patru zile a câte 10 ore dacă am sub 18 ani?

Nu. Pentru salariații sub 18 ani, limita este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

Ce primesc dacă zilele mele de repaus sunt în timpul săptămânii?

Dacă repausul săptămânal este acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica, primești un spor stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Cele 48 de ore consecutive de odihnă rămân obligatorii.

Poate fi amânat repausul săptămânal?

Numai în mod excepțional, repausul poate fi acordat cumulat după cel mult 14 zile calendaristice de activitate continuă, cu autorizarea inspectoratului de muncă și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților. Pentru munca în această situație, Înalta Curte a stabilit o compensație egală cu dublul sporului pentru ore suplimentare, chiar dacă nu sunt depășite 40 de ore.

Cum sunt compensate orele lucrate peste program?

Ca regulă, orele suplimentare cer acordul tău și se compensează cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă, ele se plătesc cu un spor de cel puțin 75%.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Codul muncii; Inspecția Muncii, paginile REGES despre timpul de muncă, reducerea activității, contractul de muncă și salariile restante; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; OUG nr. 89/2025; instrucțiunile ANAF pentru formularul D112 și materialul ANAF privind impozitul pe salarii; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 415/2025.