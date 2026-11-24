Explozia din Rahova pune în atenție o limită a asigurării obligatorii a locuinței: polița PAD nu acoperă o explozie produsă independent de un dezastru natural, arată PADROM. Pentru proprietarul păgubit, despăgubirea depinde de riscurile și sumele trecute într-o asigurare facultativă, inclusiv de faptul că bunurile din casă au fost sau nu asigurate.

PAD acoperă pagubele aduse clădirii de cutremur, inundație naturală sau alunecare de teren. Nu acoperă mobila și electrocasnicele, nici apa provenită dintr-o conductă spartă ori de la vecini, potrivit PADROM.

Când poate fi despăgubită o explozie

Există o excepție: dacă explozia este urmarea directă sau indirectă a unuia dintre cele trei dezastre naturale asigurate, paguba adusă construcției poate intra sub acoperirea PAD. Legea nr. 260/2008 acoperă efectele directe și indirecte ale riscurilor naturale asigurate, nu orice explozie.

Pentru o explozie fără această legătură, proprietarul are nevoie de o poliță facultativă care include riscul. Contractul trebuie verificat separat pentru clădire și pentru lucrurile din interior: asigurarea bunurilor nu vine automat odată cu asigurarea locuinței. Suma înscrisă în poliță este plafonul despăgubirii, nu suma plătită pentru orice daună.

Printre produsele care includ explozia se află My Home de la Allianz-Țiriac, GARANT Amplus de la OMNIASIG și ALExA de la Groupama. La My Home, explozia apare în pachetul Confort, iar clădirea și bunurile pot fi asigurate potrivit poliței. Documentul ALExA include clădirea și conținutul, dar exclude, între altele, clădirile încadrate în clasa I de risc seismic și pe cele fără autorizație. GARANT Amplus poate include și construcții anexe, dacă această protecție este aleasă.

PAD costă 50 sau 130 de lei pe an, dar nu acoperă orice pagubă

Conform legii în forma modificată în 2023, proprietarul plătește 130 de lei pe an pentru o locuință de tip A, cu un plafon de 100.000 de lei, sau 50 de lei pentru una de tip B, cu un plafon de 50.000 de lei. Tipul A cuprinde, între altele, construcțiile cu structură din beton, metal ori lemn sau cu pereți din cărămidă arsă. La tipul B intră locuințele cu pereți din materiale netratate, precum cărămida nearsă.

În cazul unui dezastru acoperit, PAD plătește cheltuielile necesare pentru readucerea locuinței la starea de dinainte, în limita pagubei eligibile și a plafonului. Un proprietar nu primește automat 100.000 sau 50.000 de lei.

Prețul unei polițe facultative nu este stabilit prin lege. Allianz-Țiriac publică pentru My Home un reper mediu din 2025 de 24 până la 57 de lei pe lună pentru protecția locuinței și a bunurilor. Prețul efectiv depinde de pachet, de valoarea și tipul locuinței și de bunurile incluse; asigurătorul menționează reduceri de 5%, 10% sau 15% pentru clienții cu mai multe polițe active. Reperul nu este prețul garantat pentru o locuință anume și nu poate fi folosit ca tarif pentru celelalte produse.

În mod obișnuit, asigurarea facultativă se încheie după PAD. Legea face excepție pentru locuințele din clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, care nu pot avea PAD până la recepția lucrărilor de consolidare, și pentru asigurarea de dezastre naturale încheiată în coasigurare cu PAID, recunoscută ca dovadă a asigurării obligatorii. Excepția legală nu obligă însă un asigurător să accepte o clădire exclusă prin condițiile produsului său.

Aproape trei sferturi dintre locuințe nu aveau PAD la sfârșitul lui octombrie

La 31 octombrie 2026, PADROM înregistra 2.539.697 de polițe PAD în vigoare, adică 24,95% din cele 10.177.161 locuințe luate în calcul. Diferența este de aproximativ 7,64 milioane de locuințe fără PAD valabilă. În octombrie 2025, PAID raporta aproximativ 2,32 milioane de polițe active; cifra pentru acel an este rotunjită. Harta PADROM afișa la sfârșitul lui octombrie 2026 și daune plătite în valoare de 101.532.716,77 lei, nu o sumă cuvenită fiecărui asigurat.

Ce pași urmează după o daună acoperită de PAD

Pentru un cutremur, o inundație naturală sau o alunecare de teren, PADROM cere anunțarea daunei cât mai repede, dar în cel mult 60 de zile de la evenimentul asigurat. Procedura PAD are următorii pași:

Proprietarul anunță asigurătorul și pregătește documentele autorităților despre cauza și împrejurările dezastrului, copia actului de identitate și copiile actelor de proprietate.

Reprezentantul asigurătorului constată pagubele în cel mult cinci zile de la înștiințarea scrisă.

Reparațiile încep după constatarea avariilor.

Pentru o explozie acoperită printr-o poliță facultativă, proprietarul verifică termenul de anunțare și actele cerute în propriul contract; termenul de 60 de zile de mai sus privește daunele PAD.